  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 (1) 0.21
2. Ляказетт Александр 3 0.21
3. Габриэль дос Сантос 2 0.14
4. Пепе Николя 2 (1) 0.14
5. Нкетиа Эдди 1 0.07
6. Сака Букайо 1 0.07
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 5 0.36
2. Вернер Тимо 4 0.29
3. Зума Курт 4 0.29
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.21
5. Чилуэлл Бен 2 0.14
6. Жиру Оливье 2 0.14
7. Силва Тьяго 2 0.14
8. Зиеш Хаким 1 0.07
9. Маунт Мэйсон 1 0.07
10. Джеймс Рис II 1 0.07
11. Хаверц Кай 1 0.07
12. Пулишич Кристиан 1 0.07
13. Хадсон-Одои Каллум 1 0.07
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 5 0
2. Джака Гранит 2 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Ляказетт Александр 2 0
5. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
6. Эльнени Мохамед 2 0
7. Себальос Дани 2 0
8. Тирни Киран 2 0
9. Холдинг Роб 2 0
10. Пепе Николя 0 1
11. Парти Томас 1 0
12. Уиллок Джо 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 3 0
2. Джеймс Рис II 3 0
3. Кристенсен Андреас 1 1
4. Маунт Мэйсон 2 0
5. Аспиликуэта Сесар 1 0
6. Силва Тьяго 1 0
7. Алонсо Маркос 1 0
8. Зума Курт 1 0
9. Зиеш Хаким 1 0
10. Чилуэлл Бен 1 0
11. Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1)
 Челси 7.14% (2) 17.86% (5) 3.57% (1) 17.86% (5) 25% (7) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли
Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал
Челси Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар
Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Арсенал Лига Европы
Арсенал 2:0 Челси Премьер-лига Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Международный кубок чемпионов Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Челси Суперкубок Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер Заявка 14 9 0 5 26 - 17 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Челси Заявка 14 7 4 3 29 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
7. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
9. Астон Вилла Заявка 12 7 1 4 24 - 13 22
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
15. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2020, осталось 2 дня 11 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 71
    Арсенал 14.1% (10)
    X 22.5% (16)
    Челси 63.4% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Челси
    4.20
    3.75
    2.02
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.80 3.70 2.00
    Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.75 1.95
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.66 2.02
      4.13 3.63 1.98

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.02 8.20 1.06 3.45 1.30 2.70 1.47 2.20 1.72 1.88 1.96 1.74 2.20 1.50 2.75 1.32 3.35 1.18 5.60 1.10 6.10 1.02 11.00 1.03 10.00 0.00 19.00
    8.80 1.03 7.90 1.05 3.50 1.28 2.68 1.47 2.04 2.01 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.25 1.09 5.85 1.01 10.75
    3.82 1.29 2.88 1.47 2.23 1.72 1.93 1.98 1.72 2.24 1.52 2.69 1.36 3.34 1.13 6.72
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.95 1.85 1.44 2.85 1.14 5.80
    2.88 1.42 1.92 1.88 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
    3.11 1.40 2.55 1.55 2.00 1.89 1.61 2.42 1.44 2.96
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.98
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    Где смотреть матч Арсенал - Челси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Арсенал - Челси

    Исход игры
    Арсенал
    14.1% (10)
    Ничья
    22.5% (16)
    Челси
    63.4% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.06% (49)
    Меньше
    27.94% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    91.18% (62)
    Нет
    8.82% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    47.9% (34)
    1:1 Ничья
    19.7% (14)
    2:1 Арсенал
    8.5% (6)
    1:3 Челси
    4.2% (3)
    0:2 Челси
    2.8% (2)
    2:2 Ничья
    2.8% (2)
    1:0 Арсенал
    2.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный