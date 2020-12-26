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АХ Лёвен
1:2
Конец матча

Стадион:
Остенде
0'
29' Желтая карточка
Д'Арпино Максим
1:0
35' Гол
Малинов Кристиян
37' Желтая карточка
Скуласон Ари
1:1
59' Гол
Теате Артур
1:2
72' Гол в свои ворота
Нгава Пьер-Айвес
79' Желтая карточка
Батай Йелле
82' Желтая карточка
Нгава Пьер-Айвес
90'+4
90
Ромо
Рафаэль
5
Нгава
Пьер-Айвес
23
Котыш
Саша
2
Емелка
Вацлав
11
Влитинк
Тибо
29
Малинов
Кристиян
6
Юбер
Давид
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
9
Анри
Тома
14
Сова
Камаль
28
Юбер
Гийом
5
Теате
Артур
4
Хендри
Джек
33
Танье
Антон
23
Скуласон
Ари
17
Юльсагер
Эндрю
6
Д'Арпино
Максим
26
Вандандриш
Кевин
25
Батай
Йелле
10
Сакала
Фэшн
7
Гейе
Махтар
АХ Лёвен
3-4-3
Остенде
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 13 (4) 0.68
2. Сова Камаль 6 0.32
3. Мерсье Ксавье 5 0.26
4. Мертенс Матье 3 0.16
5. Малинов Кристиян 1 0.05
6. Котыш Саша 1 0.05
7. Дуплюс Фредерик 1 0.05
8. Нгава Пьер-Айвес 1 0.05
9. Влитинк Тибо 1 0.05
10. Эппиа Джошуа 1 0.05
11. Юбер Давид 1 (1) 0.05
12. Де Норре Каспер 0 0
13. Мини Оливье 0 0
14. Емелка Вацлав 0 0
Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 5 (1) 0.28
2. Гейе Махтар 5 (1) 0.28
3. Вандандриш Кевин 3 0.17
4. Макгихан Кэмерон 3 0.17
5. Теате Артур 2 0.11
6. Юльсагер Эндрю 1 0.06
7. Д'Арпино Максим 1 0.06
8. Хендри Джек 1 0.06
9. Д'Хасе Робби 1 0.06
10. Танье Антон 1 0.06
11. Батай Йелле 0 0
12. Квасина Марко 0 0
13. Матам Тео Ндика 0 0

Карточки

АХ Лёвен
# Игрок      
1. Малинов Кристиян 5 0
2. Мертенс Матье 2 1
3. Котыш Саша 3 0
4. Юбер Давид 3 0
5. Нгава Пьер-Айвес 3 0
6. Сова Камаль 3 0
7. Анри Тома 2 0
8. Влитинк Тибо 2 0
9. Рэмекерс Тун 2 0
10. Дуплюс Фредерик 1 0
11. Ромо Рафаэль 1 0
12. Мерсье Ксавье 1 0
13. Мини Оливье 1 0
14. Де Норре Каспер 1 0
15. Емелка Вацлав 1 0
16. Векеманс Даан 1 0
Остенде
# Игрок      
1. Батай Йелле 7 2
2. Гейе Махтар 6 0
3. Макгихан Кэмерон 5 0
4. Сакала Фэшн 4 0
5. Д'Арпино Максим 4 0
6. Скуласон Ари 3 0
7. Юльсагер Эндрю 3 0
8. Матам Тео Ндика 3 0
9. Теате Артур 3 0
10. Вандандриш Кевин 2 0
11. Квасина Марко 2 0
12. Танье Антон 2 0
13. Хендри Джек 1 0
14. Якель Фредерик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АХ Лёвен 5.88% (2) 14.71% (5) 17.65% (6) 26.47% (9) 11.76% (4) 23.53% (8)
 Остенде 8.7% (2) 8.7% (2) 26.09% (6) 17.39% (4) 13.04% (3) 26.09% (6)

Предыдущие игры

АХ Лёвен Последние 20 матчей: +9 =5 -6
АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз
АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Гент 2:3 АХ Лёвен Остенде 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Стандард Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа Генк 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Эйпен АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк
Остенде Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде
Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

АХ Лёвен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Остенде: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Остенде 3:1 АХ Лёвен Первый дивизион А Остенде 1:3 АХ Лёвен Товарищеские матчи АХ Лёвен 4:1 Остенде Лига Про Остенде 3:0 АХ Лёвен Лига Про
АХ Лёвен 1:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле Остенде 2:1 АХ Лёвен Кубок Бельгии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 19 12 3 4 38 - 12 39
2. Генк Заявка 17 10 4 3 37 - 21 34
3. Шарлеруа Заявка 18 10 3 5 29 - 20 33
4. Андерлехт Заявка 18 7 8 3 28 - 22 29
5. АХ Лёвен Заявка 19 8 5 6 34 - 31 29
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
7. Антверпен Заявка 18 8 4 6 31 - 26 28
8. Кортрейк Заявка 19 7 5 7 24 - 27 26
9. Остенде Заявка 18 7 4 7 24 - 22 25
10. Гент Заявка 19 8 1 10 28 - 27 25
11. Стандард Заявка 19 6 7 6 22 - 21 25
12. Зульте-Варегем Заявка 18 6 3 9 23 - 32 21
13. Эйпен Заявка 16 4 8 4 18 - 24 20
14. Серкль Брюгге Заявка 18 6 0 12 25 - 33 18
15. Васланд-Беверен Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
16. Сент-Трюйден Заявка 18 4 5 9 22 - 31 17
17. Мехелен Заявка 18 4 5 9 26 - 35 17
18. Мускрон-Перювельз Заявка 18 4 5 9 15 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк Заявка 9 6 2 1 23 - 10 20
2. Андерлехт Заявка 9 5 4 0 13 - 6 19
3. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
5. АХ Лёвен Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
6. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
7. Антверпен Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
9. Кортрейк Заявка 10 4 2 4 17 - 19 14
10. Стандард Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
11. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
14. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Зульте-Варегем Заявка 10 2 2 6 11 - 21 8
17. Васланд-Беверен Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
18. Мехелен Заявка 9 1 2 6 14 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Шарлеруа Заявка 9 5 2 2 18 - 14 17
3. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
4. Зульте-Варегем Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
5. Антверпен Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
6. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
7. Кортрейк Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
8. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
9. Гент Заявка 10 4 0 6 12 - 14 12
10. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
11. Васланд-Беверен Заявка 9 3 2 4 14 - 19 11
12. Эйпен Заявка 9 2 5 2 9 - 13 11
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
15. Андерлехт Заявка 9 2 4 3 15 - 16 10
16. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
17. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 2 5 6 - 17 8
18. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Скуласон Ари получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Малинов Кристиян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Д'Арпино Максим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power at Den Dreef. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 65.00 8.50 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 3.22 3.84 2.11
  26.52 5.55 1.20

Самый высокий коэффициент на матч «АХ Лёвен» – «Остенде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АХ Лёвен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Остенде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АХ Лёвен» – «Остенде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.20 1.07 13.00 1.01 5.25 1.13 4.20 1.20 2.05 1.72 2.08 1.74 2.03 1.79 1.79 2.03 1.20 4.20 1.33 3.10 1.04 9.00 1.11 6.10 1.09 6.70 1.02 11.50 1.01 12.60
12.75 1.00 12.50 1.00 5.20 1.15 4.30 1.22 2.61 1.55 2.03 1.79 1.63 2.22 1.33 3.10 1.23 3.64 1.09 5.85 1.07 6.45
5.18 1.17 2.34 1.63 3.66 1.29 2.43 1.58 1.98 1.88 1.71 2.18 1.45 2.80 1.43 2.90 2.01 1.85 1.65 2.31 1.28 3.72 1.15 5.65 1.10 7.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 2.41 1.50 1.14 5.20 1.23 3.80 1.14 5.20
3.68 1.28 2.50 1.53 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90
1.51 2.63 1.29 3.68 2.04 1.83 1.63 2.33 1.45 2.83 1.45 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 2.08 1.70 1.55 2.35 1.33 3.15
5.40 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 2.62
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
Где смотреть матч АХ Лёвен 1:2 Остенде онлайн

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