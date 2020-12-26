АХ Лёвен
1:2
Конец матча
Стадион: King Power at Den Dreef
Остенде
29' Желтая карточкаД'Арпино Максим
1:0
35' ГолМалинов Кристиян
37' Желтая карточкаСкуласон Ари
1:1
59' ГолТеате Артур
1:2
72' Гол в свои воротаНгава Пьер-Айвес
79' Желтая карточкаБатай Йелле
82' Желтая карточкаНгава Пьер-Айвес
90
Ромо
Рафаэль
23
Котыш
Саша
11
Влитинк
Тибо
14
Сова
Камаль
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
23
Скуласон
Ари
25
Батай
Йелле
10
Сакала
Фэшн
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
-
23 Котыш СашаЗащитник
- Защитник
-
11 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Сова КамальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эппиа ДжошуаНападающий
-
22 Мини ОливьеНападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
23 Скуласон АриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Батай ЙеллеПолузащитник
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
- Защитник
-
19 Тьям МамадуПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Д'Хасе РоббиНападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Ход матча
29'
35'
37'
59'
1:1
72'
1:2
79'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анри Тома
|13 (4)
|0.68
|2.
|Сова Камаль
|6
|0.32
|3.
|Мерсье Ксавье
|5
|0.26
|4.
|Мертенс Матье
|3
|0.16
|5.
|Малинов Кристиян
|1
|0.05
|6.
|Котыш Саша
|1
|0.05
|7.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0.05
|8.
|Нгава Пьер-Айвес
|1
|0.05
|9.
|Влитинк Тибо
|1
|0.05
|10.
|Эппиа Джошуа
|1
|0.05
|11.
|Юбер Давид
|1 (1)
|0.05
|12.
|Де Норре Каспер
|0
|0
|13.
|Мини Оливье
|0
|0
|14.
|Емелка Вацлав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|5 (1)
|0.28
|2.
|Гейе Махтар
|5 (1)
|0.28
|3.
|Вандандриш Кевин
|3
|0.17
|4.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0.17
|5.
|Теате Артур
|2
|0.11
|6.
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.06
|7.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.06
|8.
|Хендри Джек
|1
|0.06
|9.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.06
|10.
|Танье Антон
|1
|0.06
|11.
|Батай Йелле
|0
|0
|12.
|Квасина Марко
|0
|0
|13.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малинов Кристиян
|5
|0
|2.
|Мертенс Матье
|2
|1
|3.
|Котыш Саша
|3
|0
|4.
|Юбер Давид
|3
|0
|5.
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|6.
|Сова Камаль
|3
|0
|7.
|Анри Тома
|2
|0
|8.
|Влитинк Тибо
|2
|0
|9.
|Рэмекерс Тун
|2
|0
|10.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0
|11.
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|12.
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|13.
|Мини Оливье
|1
|0
|14.
|Де Норре Каспер
|1
|0
|15.
|Емелка Вацлав
|1
|0
|16.
|Векеманс Даан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|7
|2
|2.
|Гейе Махтар
|6
|0
|3.
|Макгихан Кэмерон
|5
|0
|4.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|5.
|Д'Арпино Максим
|4
|0
|6.
|Скуласон Ари
|3
|0
|7.
|Юльсагер Эндрю
|3
|0
|8.
|Матам Тео Ндика
|3
|0
|9.
|Теате Артур
|3
|0
|10.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|11.
|Квасина Марко
|2
|0
|12.
|Танье Антон
|2
|0
|13.
|Хендри Джек
|1
|0
|14.
|Якель Фредерик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АХ Лёвен
|5.88% (2)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|26.47% (9)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|Остенде
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +9 =5 -6АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз
АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Гент 2:3 АХ Лёвен Остенде 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Стандард Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа Генк 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Эйпен АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк
Остенде Последние 20 матчей: +9 =4 -7Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде
Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
АХ Лёвен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Остенде: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|38 - 12
|39
|2.
|Генк
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 21
|34
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|29 - 20
|33
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|28 - 22
|29
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 31
|29
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|7.
|Антверпен
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 26
|28
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 27
|26
|9.
|Остенде
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 22
|25
|10.
|Гент
|Заявка
|19
|8
|1
|10
|28 - 27
|25
|11.
|Стандард
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 21
|25
|12.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|23 - 32
|21
|13.
|Эйпен
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|18 - 24
|20
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|18
|6
|0
|12
|25 - 33
|18
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|22 - 31
|17
|17.
|Мехелен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|26 - 35
|17
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|15 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|3.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|7.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 19
|14
|10.
|Стандард
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|11.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|18.
|Мехелен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|5.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|7.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|8.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|9.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|10.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|11.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|12.
|Эйпен
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 13
|11
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|15.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 17
|8
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
Победитель
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