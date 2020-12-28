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Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Лестер
31
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
8
Куйяте
Шейку
5
Томкинс
Джеймс
27
Митчелл
Тайрик
10
Таунсенд
Андрос
4
Миливоевич
Лука
44
Ридевальд
Жайро
15
Шлупп
Джеффри
20
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
18
Амарти
Даниэль
6
Эванс
Джонни
33
Томас
Люк
20
Чодури
Хамза
24
Менди
Нампалис
17
Перес
Айосе
26
Прает
Деннис
15
Барнс
Харви
14
Ихеаначо
Келечи
Кристал Пэлас
4-4-2
Лестер
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 7 (2) 0.47
2. Бентеке Кристиан 3 0.2
3. Таунсенд Андрос 1 0.07
4. Эзе Эберечи 1 0.07
5. Шлупп Джеффри 1 0.07
6. Данн Скотт 1 0.07
7. Куйяте Шейку 1 0.07
8. Айю Джордан 1 0.07
9. Ридевальд Жайро 1 0.07
10. Макартур Джеймс 0 0
11. Уорд Джоэл 0 0
12. Клайн Натаниэль 0 0
13. Ван Анхольт Патрик 0 0
14. Бачуайи Миши 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.73
2. Барнс Харви 4 0.27
3. Мэддисон Джеймс 3 0.2
4. Тилеманс Юри 3 (2) 0.2
5. Кастань Тимоти 1 0.07
6. Прает Деннис 1 0.07
7. Джастин Джеймс 1 0.07
8. Перес Айосе 1 0.07
9. Юндер Дженгиз 0 0
10. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 4 1
2. Макартур Джеймс 3 0
3. Уорд Джоэл 3 0
4. Заха Уилфрид 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Гуаита Висенте 2 0
7. Шлупп Джеффри 2 0
8. Маккарти Джеймс 1 0
9. Данн Скотт 1 0
10. Клайн Натаниэль 1 0
11. Ван Анхольт Патрик 1 0
12. Эзе Эберечи 1 0
13. Митчелл Тайрик 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Фухс Кристиан 4 0
3. Менди Нампалис 4 0
4. Тилеманс Юри 3 0
5. Мэддисон Джеймс 3 0
6. Ндиди Уилфред 2 0
7. Джастин Джеймс 2 0
8. Фофана Уэсли 2 0
9. Олбрайтон Марк 1 0
10. Перес Айосе 1 0
11. Варди Джейми 1 0
12. Амарти Даниэль 1 0
13. Кастань Тимоти 1 0
14. Сёюнджю Чаглар 1 0
15. Томас Люк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3)
 Лестер 8% (2) 16% (4) 20% (5) 12% (3) 8% (2) 36% (9)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед
Лестер Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон
Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лестер: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Лестер 3:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:4 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Лестер Премьер-лига
Кристал Пэлас 5:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Лестер 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Лестер Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лестер Лестер 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Лестер 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:2 Лестер Кристал Пэлас 0:1 Лестер Лестер 2:0 Кристал Пэлас
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 9 5 1 37 - 20 32
2. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
3. Лестер Заявка 15 9 1 5 28 - 19 28
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 3 3 30 - 23 27
5. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
7. Астон Вилла Заявка 13 8 1 4 27 - 13 25
8. Челси Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9. Саутгемптон Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
10. Вест Хэм Заявка 15 6 4 5 23 - 21 22
11. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 15 - 20 21
12. Лидс Заявка 15 6 2 7 25 - 30 20
13. Ньюкасл Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Арсенал Заявка 15 5 2 8 15 - 19 17
16. Бёрнли Заявка 14 3 4 7 8 - 20 13
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 18 - 24 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 0 2 13 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
11. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
13. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
16. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
4. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
15. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 декабря 2020, осталось 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Кристал Пэлас 3.4% (5)
    X 8.8% (13)
    Лестер 87.8% (130)
    Все прогнозы
    2.76 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Лестер
    3.50
    3.60
    2.32
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.50 3.55 2.15
    Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.60 2.28
    Бонус: 5 000 ₽ 3.44 3.38 2.28
      3.32 3.45 2.32

    Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.50 1.03 7.30 1.07 3.20 1.35 2.50 1.57 2.04 1.83 1.79 2.10 1.73 2.18 1.40 2.95 1.28 3.70 1.15 6.50 1.09 6.90 1.01 12.50 1.02 10.50 0.00 17.50
    8.70 1.03 7.60 1.05 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 6.90 1.00 10.75
    3.37 1.35 2.97 1.44 2.54 1.57 2.07 1.85 1.80 2.11 1.61 2.44 1.47 2.85 1.30 3.80 1.10 8.27
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.79 2.03 1.37 3.10 1.10 6.80
    2.88 1.42 1.86 1.94 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
    2.88 1.47 2.36 1.65 1.84 2.08 1.53 2.67 1.39 3.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.47 1.64 2.21 1.28 3.80
    3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.93
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Лестер

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    3.4% (5)
    Ничья
    8.8% (13)
    Лестер
    87.8% (130)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.23% (104)
    Меньше
    28.77% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    76.03% (111)
    Нет
    23.97% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    51.4% (76)
    0:1 Лестер
    13.5% (20)
    1:3 Лестер
    11.5% (17)
    0:2 Лестер
    8.1% (12)
    1:1 Ничья
    6.1% (9)
    2:1 Кристал Пэлас
    2.7% (4)
    2:2 Ничья
    2% (3)
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