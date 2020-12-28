Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Лестер
11
Заха
Уилфрид
33
Томас
Люк
20
Чодури
Хамза
17
Перес
Айосе
26
Прает
Деннис
15
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|7 (2)
|0.47
|2.
|Бентеке Кристиан
|3
|0.2
|3.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.07
|4.
|Эзе Эберечи
|1
|0.07
|5.
|Шлупп Джеффри
|1
|0.07
|6.
|Данн Скотт
|1
|0.07
|7.
|Куйяте Шейку
|1
|0.07
|8.
|Айю Джордан
|1
|0.07
|9.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.07
|10.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|11.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|12.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|13.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|14.
|Бачуайи Миши
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|11 (6)
|0.73
|2.
|Барнс Харви
|4
|0.27
|3.
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.2
|4.
|Тилеманс Юри
|3 (2)
|0.2
|5.
|Кастань Тимоти
|1
|0.07
|6.
|Прает Деннис
|1
|0.07
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.07
|8.
|Перес Айосе
|1
|0.07
|9.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|10.
|Менди Нампалис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|4
|1
|2.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|3.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|4.
|Заха Уилфрид
|3
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|6.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|7.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|8.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|9.
|Данн Скотт
|1
|0
|10.
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|11.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|12.
|Эзе Эберечи
|1
|0
|13.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|3.
|Менди Нампалис
|4
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|3
|0
|5.
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|6.
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|7.
|Джастин Джеймс
|2
|0
|8.
|Фофана Уэсли
|2
|0
|9.
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|10.
|Перес Айосе
|1
|0
|11.
|Варди Джейми
|1
|0
|12.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|14.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|15.
|Томас Люк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|Лестер
|8% (2)
|16% (4)
|20% (5)
|12% (3)
|8% (2)
|36% (9)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =4 -8Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед
Лестер Последние 20 матчей: +11 =2 -7Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон
Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лестер: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Кристал Пэлас 5:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Лестер 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Лестер Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лестер Лестер 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Лестер 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:2 Лестер Кристал Пэлас 0:1 Лестер Лестер 2:0 Кристал Пэлас
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|37 - 20
|32
|2.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 19
|29
|3.
|Лестер
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|28 - 19
|28
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|30 - 23
|27
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|27 - 13
|25
|8.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 20
|21
|12.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|25 - 30
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 24
|18
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 28
|18
|15.
|Арсенал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|8 - 20
|13
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 24
|13
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|8 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 17
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Лестер
Исход игры
Кристал Пэлас
3.4% (5)
Ничья
8.8% (13)
Лестер
87.8% (130)
Тотал 2.5
Больше
71.23% (104)
Меньше
28.77% (42)
Обе команды забьют
Да
76.03% (111)
Нет
23.97% (35)
Популярный счёт
1:2 Лестер
51.4% (76)
0:1 Лестер
13.5% (20)
1:3 Лестер
11.5% (17)
0:2 Лестер
8.1% (12)
1:1 Ничья
6.1% (9)
2:1 Кристал Пэлас
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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