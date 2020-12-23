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Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 7 (2) 0.5
2. Бентеке Кристиан 3 0.21
3. Таунсенд Андрос 1 0.07
4. Эзе Эберечи 1 0.07
5. Шлупп Джеффри 1 0.07
6. Данн Скотт 1 0.07
7. Куйяте Шейку 1 0.07
8. Айю Джордан 1 0.07
9. Ридевальд Жайро 1 0.07
10. Макартур Джеймс 0 0
11. Уорд Джоэл 0 0
12. Клайн Натаниэль 0 0
13. Ван Анхольт Патрик 0 0
14. Бачуайи Миши 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.79
2. Мэддисон Джеймс 3 0.21
3. Барнс Харви 3 0.21
4. Тилеманс Юри 3 (2) 0.21
5. Кастань Тимоти 1 0.07
6. Прает Деннис 1 0.07
7. Джастин Джеймс 1 0.07
8. Перес Айосе 1 0.07
9. Юндер Дженгиз 0 0
10. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 3 1
2. Макартур Джеймс 3 0
3. Бентеке Кристиан 1 1
4. Гуаита Висенте 2 0
5. Уорд Джоэл 2 0
6. Заха Уилфрид 2 0
7. Шлупп Джеффри 2 0
8. Маккарти Джеймс 1 0
9. Данн Скотт 1 0
10. Клайн Натаниэль 1 0
11. Ван Анхольт Патрик 1 0
12. Митчелл Тайрик 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Фухс Кристиан 4 0
3. Менди Нампалис 4 0
4. Тилеманс Юри 3 0
5. Мэддисон Джеймс 2 0
6. Джастин Джеймс 2 0
7. Фофана Уэсли 2 0
8. Олбрайтон Марк 1 0
9. Перес Айосе 1 0
10. Варди Джейми 1 0
11. Амарти Даниэль 1 0
12. Кастань Тимоти 1 0
13. Сёюнджю Чаглар 1 0
14. Ндиди Уилфред 1 0
15. Томас Люк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3)
 Лестер 8.33% (2) 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3) 8.33% (2) 37.5% (9)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
Лестер Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК
Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лестер: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Лестер 3:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:4 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Лестер Премьер-лига
Кристал Пэлас 5:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Лестер 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Лестер Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лестер Лестер 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Лестер 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:2 Лестер Кристал Пэлас 0:1 Лестер Лестер 2:0 Кристал Пэлас
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер Заявка 14 9 0 5 26 - 17 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Челси Заявка 14 7 4 3 29 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
7. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
9. Астон Вилла Заявка 12 7 1 4 24 - 13 22
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
15. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 декабря 2020, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 72
    Кристал Пэлас 4.2% (3)
    X 13.9% (10)
    Лестер 81.9% (59)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Лестер
    3.60
    3.62
    2.16
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.45 3.35 2.14
    Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.62 2.14
      3.60 3.56 2.16

    Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.03 8.30 1.07 3.55 1.33 2.75 1.45 2.02 1.79 1.92 1.93 1.72 2.20 1.51 2.85 1.35 3.25 1.15 5.30 1.08 6.80 1.01 12.00 1.02 11.00 0.00 20.00
    9.80 1.04 9.50 1.06 3.36 1.33 2.79 1.45 2.00 1.90 1.52 2.57 1.36 3.20 1.16 5.50 1.12 6.05 1.04 13.75
    3.75 1.30 2.86 1.47 2.25 1.71 1.94 1.96 1.72 2.23 1.51 2.72 1.34 3.45 1.12 7.24
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.92 1.88 1.42 2.90 1.10 6.00
    2.83 1.43 2.01 1.80 1.45 2.75 1.15 5.45 1.10 6.75
    3.07 1.41 2.52 1.57 1.96 1.93 1.59 2.46 1.43 3.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.49 1.69 2.07 1.25 3.75
    3.76 1.27 2.75 1.45 1.74 2.09 1.26 3.85 1.20 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.02
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Лестер

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    4.2% (3)
    Ничья
    13.9% (10)
    Лестер
    81.9% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (49)
    Меньше
    30% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    81.43% (57)
    Нет
    18.57% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    51.4% (37)
    1:1 Ничья
    11.1% (8)
    1:3 Лестер
    9.7% (7)
    0:1 Лестер
    8.3% (6)
    0:2 Лестер
    8.3% (6)
    2:1 Кристал Пэлас
    4.2% (3)
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