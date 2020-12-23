Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Лестер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|7 (2)
|0.5
|2.
|Бентеке Кристиан
|3
|0.21
|3.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.07
|4.
|Эзе Эберечи
|1
|0.07
|5.
|Шлупп Джеффри
|1
|0.07
|6.
|Данн Скотт
|1
|0.07
|7.
|Куйяте Шейку
|1
|0.07
|8.
|Айю Джордан
|1
|0.07
|9.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.07
|10.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|11.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|12.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|13.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|14.
|Бачуайи Миши
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|11 (6)
|0.79
|2.
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.21
|3.
|Барнс Харви
|3
|0.21
|4.
|Тилеманс Юри
|3 (2)
|0.21
|5.
|Кастань Тимоти
|1
|0.07
|6.
|Прает Деннис
|1
|0.07
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.07
|8.
|Перес Айосе
|1
|0.07
|9.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|10.
|Менди Нампалис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|3
|1
|2.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|3.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|4.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|5.
|Уорд Джоэл
|2
|0
|6.
|Заха Уилфрид
|2
|0
|7.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|8.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|9.
|Данн Скотт
|1
|0
|10.
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|11.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|12.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|3.
|Менди Нампалис
|4
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|3
|0
|5.
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|6.
|Джастин Джеймс
|2
|0
|7.
|Фофана Уэсли
|2
|0
|8.
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|9.
|Перес Айосе
|1
|0
|10.
|Варди Джейми
|1
|0
|11.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|12.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|13.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|14.
|Ндиди Уилфред
|1
|0
|15.
|Томас Люк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|Лестер
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|37.5% (9)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
Лестер Последние 20 матчей: +12 =1 -7Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК
Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лестер: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Кристал Пэлас 5:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Лестер 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Лестер Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лестер Лестер 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Лестер 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:2 Лестер Кристал Пэлас 0:1 Лестер Лестер 2:0 Кристал Пэлас
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 19
|31
|2.
|Лестер
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|26 - 17
|27
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 21
|26
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 14
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 14
|25
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 12
|23
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 13
|22
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 19
|20
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 22
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|24 - 30
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 18
|14
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 19
|13
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|8 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|5.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 17
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Лестер
Исход игры
Кристал Пэлас
4.2% (3)
Ничья
13.9% (10)
Лестер
81.9% (59)
Тотал 2.5
Больше
70% (49)
Меньше
30% (21)
Обе команды забьют
Да
81.43% (57)
Нет
18.57% (13)
Популярный счёт
1:2 Лестер
51.4% (37)
1:1 Ничья
11.1% (8)
1:3 Лестер
9.7% (7)
0:1 Лестер
8.3% (6)
0:2 Лестер
8.3% (6)
2:1 Кристал Пэлас
4.2% (3)
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