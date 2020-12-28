Челси
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Стэмфорд Бридж
Астон Вилла
16
Менди
Эдуар
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
18
Жиру
Оливье
30
Хаус
Кортни
18
Таргетт
Мэтт
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Нападающий
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Защитник
-
18 Таргетт МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.38
|2.
|Вернер Тимо
|4
|0.25
|3.
|Зума Курт
|4
|0.25
|4.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.19
|5.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.13
|6.
|Жиру Оливье
|2
|0.13
|7.
|Силва Тьяго
|2
|0.13
|8.
|Зиеш Хаким
|1
|0.06
|9.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.06
|10.
|Джеймс Рис II
|1
|0.06
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0.06
|12.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.06
|13.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.06
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|15.
|Ковачич Матео
|0
|0
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|6 (1)
|0.43
|2.
|Грилиш Джек
|5
|0.36
|3.
|Эль-Гази Анвар
|4 (2)
|0.29
|4.
|Траоре Бертран
|2
|0.14
|5.
|Баркли Росс
|2
|0.14
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0.14
|7.
|Конса Эзри
|2
|0.14
|8.
|Макгинн Джон
|1
|0.07
|9.
|Хурихан Конор
|1
|0.07
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0.07
|11.
|Трезеге
|0
|0
|12.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|13.
|Соарес Дуглас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|3
|0
|2.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|3.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|4.
|Силва Тьяго
|2
|0
|5.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|6.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|7.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|8.
|Зума Курт
|1
|0
|9.
|Зиеш Хаким
|1
|0
|10.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мингс Тайрон
|4
|1
|2.
|Кэш Мэтти
|5
|0
|3.
|Соарес Дуглас
|3
|1
|4.
|Макгинн Джон
|4
|0
|5.
|Таргетт Мэтт
|4
|0
|6.
|Грилиш Джек
|3
|0
|7.
|Хаус Кортни
|1
|0
|8.
|Уоткинс Олли
|1
|0
|9.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|10.
|Конса Эзри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|3.45% (1)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|31.03% (9)
|Астон Вилла
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси
Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси
Астон Вилла Последние 20 матчей: +12 =3 -5Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла
Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла
Последние игры между собой
Челси: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 8:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Астон Вилла 0:2 Челси Товарищеские матчи Челси 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Челси Кубок Челси 7:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|37 - 20
|32
|2.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 19
|29
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 20
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|30 - 23
|27
|5.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 13
|26
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|8.
|Челси
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|30 - 17
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 20
|21
|12.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|25 - 30
|20
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 24
|18
|15.
|Арсенал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|8 - 20
|13
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 24
|13
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|8 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 7
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 2
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Челси
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 17
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Челси 0:0 Астон Вилла
Исход игры
Челси
91.5% (140)
Ничья
6.5% (10)
Астон Вилла
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.67% (94)
Меньше
37.33% (56)
Обе команды забьют
Да
62% (93)
Нет
38% (57)
Популярный счёт
2:1 Челси
39.9% (61)
2:0 Челси
23.5% (36)
3:1 Челси
12.4% (19)
1:0 Челси
7.8% (12)
3:0 Челси
5.2% (8)
1:1 Ничья
4.6% (7)
1:2 Астон Вилла
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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