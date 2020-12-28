  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Челси
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Астон Вилла
0' 29'
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
21
Чилуэлл
Бен
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
19
Маунт
Мэйсон
20
Хадсон-Одои
Каллум
18
Жиру
Оливье
10
Пулишич
Кристиан
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
30
Хаус
Кортни
4
Конса
Эзри
18
Таргетт
Мэтт
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
15
Траоре
Бертран
10
Грилиш
Джек
21
Эль-Гази
Анвар
11
Уоткинс
Олли
Челси
4-3-3
Астон Вилла
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.38
2. Вернер Тимо 4 0.25
3. Зума Курт 4 0.25
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.19
5. Чилуэлл Бен 2 0.13
6. Жиру Оливье 2 0.13
7. Силва Тьяго 2 0.13
8. Зиеш Хаким 1 0.06
9. Маунт Мэйсон 1 0.06
10. Джеймс Рис II 1 0.06
11. Хаверц Кай 1 0.06
12. Хадсон-Одои Каллум 1 0.06
13. Пулишич Кристиан 1 0.06
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.43
2. Грилиш Джек 5 0.36
3. Эль-Гази Анвар 4 (2) 0.29
4. Траоре Бертран 2 0.14
5. Баркли Росс 2 0.14
6. Мингс Тайрон 2 0.14
7. Конса Эзри 2 0.14
8. Макгинн Джон 1 0.07
9. Хурихан Конор 1 0.07
10. Хаус Кортни 1 0.07
11. Трезеге 0 0
12. Кэш Мэтти 0 0
13. Соарес Дуглас 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 3 0
2. Джеймс Рис II 3 0
3. Кристенсен Андреас 1 1
4. Силва Тьяго 2 0
5. Маунт Мэйсон 2 0
6. Аспиликуэта Сесар 1 0
7. Алонсо Маркос 1 0
8. Зума Курт 1 0
9. Зиеш Хаким 1 0
10. Чилуэлл Бен 1 0
11. Хаверц Кай 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 4 1
2. Кэш Мэтти 5 0
3. Соарес Дуглас 3 1
4. Макгинн Джон 4 0
5. Таргетт Мэтт 4 0
6. Грилиш Джек 3 0
7. Хаус Кортни 1 0
8. Уоткинс Олли 1 0
9. Накамба Марвелус 1 0
10. Конса Эзри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 6.9% (2) 17.24% (5) 3.45% (1) 17.24% (5) 24.14% (7) 31.03% (9)
 Астон Вилла 19.23% (5) 7.69% (2) 7.69% (2) 11.54% (3) 26.92% (7) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси
Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси
Астон Вилла Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла
Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла

Последние игры между собой

Челси: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 8:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Астон Вилла 0:2 Челси Товарищеские матчи Челси 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Челси Кубок Челси 7:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 9 5 1 37 - 20 32
2. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
3. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 3 3 30 - 23 27
5. Астон Вилла 0:0 Заявка 14 8 2 4 27 - 13 26
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
8. Челси 0:0 Заявка 16 7 5 4 30 - 17 26
9. Саутгемптон Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
10. Вест Хэм Заявка 15 6 4 5 23 - 21 22
11. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 15 - 20 21
12. Лидс Заявка 15 6 2 7 25 - 30 20
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
14. Ньюкасл Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
15. Арсенал Заявка 15 5 2 8 15 - 19 17
16. Бёрнли Заявка 14 3 4 7 8 - 20 13
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 18 - 24 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 0 2 13 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси 0:0 Заявка 8 4 3 1 17 - 7 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
11. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
13. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 9 - 15 9
15. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
16. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла 0:0 Заявка 7 5 1 1 12 - 2 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Челси 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
15. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 27'
    Лондонцы катают игровой снаряд на своей половине поля, пока без особых вариантов продвижения. Все перекрыто. 
  • 26'
    Чилуэлл прорвался по левому флангу и подал в штрафную на Жиру, но Мартинес все прочитал, вовремя выйдя из ворот.
  • 25'
    Продолжает давить "Вилла". Заработала теперь штрафной, с которого последовала подача на Консу. Эзри здорово отклеился от защитников и пробил головой, но мимо ворот. 
  • 24'
    Да, все в порядке с Кэшем, хотя и уже была готова замена для него. Игра возобновилась, и "Астон Вилла" ринулась в атаку по правому флангу. 
  • 23'
    Встал с поля игрок, вроде как все в порядке, но пауза подзатянулась. 
  • Травма, повреждение
    22'
    Канте подал в штрафную на Пулишича, который решил пробить через себя, но попал ногой в Мэтти Кэша. Игрок, кажется, упал в нокаут.  
  • 21'
    Уоткинс пробил издали, мяч пролетел мимо цели. Казалось мяч попал в игрока "Челси", да и игроки стали просить угловой, но арбитр указал: "от ворот". 
  • 20'
    Все в той же атаке Эль-Гази подал с левого фланга, но переборщил с силой подачи. Мяч ушел за боковую линию на другом краю поля. 
  • 19'
    Макгинн отдал передачу на Траоре, который сместился в центр и решил пробить с левой ноги. Удар пришелся точно в защитника, но на подборе первая вновь "Астон Вилла".
  • 18'
    Канте на фланге попытался обыграть сразу двоих соперников, но упустил мяч в аут. 
  • Угловой
    17'
    Очередной угловой в матче. Гости на этот раз подавали. "Челси" отбился, но мяч остался у "Виллы". Последовала повторная подача в штрафную, но и тут до удара дело не дошло. 
  • 16'
    "Астон Вилла" отобрала мяч на чужой половине поля, далее Грилиш вошел в штрафную и прострелил в центр, но на передачу никто не откликнулся.
  • Угловой
    15'
    Мэйсон Маунт навесил с этого углового в штрафную, но опасности создать не удалось. Отбились гости. 
  • 14'
    Маунт здорово прошел по левому флангу и отдал передачу в центр. Передача получилась слабоватой, но все же до Пулишича дошла. Американец тут же пробил, но попал в защитника и мяч ушел на угловой. 
  • Угловой
    13'
    Угловой заработала "Астон Вилла". Все тот же Грилиш подавал этот корнер, но слишком закрутил, и мяч попал прямо к Менди. 
  • Опасный момент
    12'
    Моментище!!! Грилиш ошибся с передачей на своей половине поля, в итоге Пулишич получил мяч, ушел от защитника и пробил в угол, но не попал в створ! 
  • 11'
    Не стесняются гости прессинга, даже находясь на "Стэмфорд Бридж". Довольно высоко стараются встречать и пока это вполне приносит свои плоды. 
  • 10'
    Аспиликуэта попытался подать с правого фланга, но угодил в Таргетта. После вброса из-за боковой все таки получилось навесить, но точно в руки Мартинесу. 
  • Угловой
    8'
    Вместо верховой подачи последовал прострел низом с этого углового, и на него откликнулся Эль-Гази, который попал в Жиру, после чего мяч медленно прикатился в руки Менди. 
  • Опасный момент
    7'
    Ух, момент у "Астон Виллы"! Грилиш из-под защитника почти с линии штрафной пробил в дальний угол, но Менди в красивом прыжке перевел мяч на угловой. 
  • Угловой
    6'
    Этот корнер получился уже чуть лучше. После подачи Маунта Рюдигер пробил по воротам, но удар пришелся прямо по позиции Мартинеса. 
  • 5'
    И еще один угловой заработал Маунт в борьбе с Макгинном. 
  • Угловой
    4'
    Первый угловой в матче получился не самым удачным. После подачи на ближнюю бирмингемцы мяч выбили. 
  • 3'
    Вброс из-за боковой у гостей не получился. В итоге Чилуэлл с Маунтом в ответной атаке смогли заработать угловой. 
  • 2'
    "Астон Вилла" потеряла мяч в центре поля, однако хозяева этим воспользоваться не смогли, и даже дошли до своих ворот, где в результате прессинга мяч потеряли. 
  • 1'
    Канте отдал передачу на Хадсона-Одои. Каллум попытался обострить передачей в штрафную, но защитник мяч перехватил. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.98 3.60 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.40 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 4.05 4.30
  1.77 4.14 4.13

Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 0.00 11.00 1.02 3.00 1.38 2.27 1.62 1.70 2.15 2.06 1.81 1.35 3.15 1.77 2.20 1.25 3.90 1.09 7.20 1.08 7.77 1.07 7.50 1.06 8.10 1.02 14.00 1.01 12.00
10.75 1.00 4.33 1.15 3.48 1.27 2.24 1.62 1.79 2.02 1.54 2.65 1.26 3.85 1.19 4.55 1.06 6.70 1.04 8.40 1.02 14.00
5.03 1.20 2.61 1.53 2.20 1.72 1.96 1.93 1.69 2.25 1.54 2.58 1.53 2.67 1.20 5.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.00 1.80 1.31 3.35 1.16 5.10 1.22 4.40
3.45 1.31 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
3.09 1.40 2.54 1.55 1.99 1.89 1.60 2.42 1.43 2.94 1.41 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.95 1.87 1.41 2.80 1.27 3.70
4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
2.70 1.41
Где смотреть матч Челси 0:0 Астон Вилла онлайн

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Прогнозы на матч Челси 0:0 Астон Вилла

Исход игры
Челси
91.5% (140)
Ничья
6.5% (10)
Астон Вилла
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.67% (94)
Меньше
37.33% (56)
Обе команды забьют
Да
62% (93)
Нет
38% (57)
Популярный счёт
2:1 Челси
39.9% (61)
2:0 Челси
23.5% (36)
3:1 Челси
12.4% (19)
1:0 Челси
7.8% (12)
3:0 Челси
5.2% (8)
1:1 Ничья
4.6% (7)
1:2 Астон Вилла
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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