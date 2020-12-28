Встал с поля игрок, вроде как все в порядке, но пауза подзатянулась.

Да, все в порядке с Кэшем, хотя и уже была готова замена для него. Игра возобновилась, и "Астон Вилла" ринулась в атаку по правому флангу.

Продолжает давить "Вилла". Заработала теперь штрафной, с которого последовала подача на Консу. Эзри здорово отклеился от защитников и пробил головой, но мимо ворот.

Чилуэлл прорвался по левому флангу и подал в штрафную на Жиру, но Мартинес все прочитал, вовремя выйдя из ворот.

Лондонцы катают игровой снаряд на своей половине поля, пока без особых вариантов продвижения. Все перекрыто.

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22' Канте подал в штрафную на Пулишича, который решил пробить через себя, но попал ногой в Мэтти Кэша. Игрок, кажется, упал в нокаут.

21' Уоткинс пробил издали, мяч пролетел мимо цели. Казалось мяч попал в игрока "Челси", да и игроки стали просить угловой, но арбитр указал: "от ворот".

20' Все в той же атаке Эль-Гази подал с левого фланга, но переборщил с силой подачи. Мяч ушел за боковую линию на другом краю поля.

19' Макгинн отдал передачу на Траоре, который сместился в центр и решил пробить с левой ноги. Удар пришелся точно в защитника, но на подборе первая вновь "Астон Вилла".

18' Канте на фланге попытался обыграть сразу двоих соперников, но упустил мяч в аут.

17' Очередной угловой в матче. Гости на этот раз подавали. "Челси" отбился, но мяч остался у "Виллы". Последовала повторная подача в штрафную, но и тут до удара дело не дошло.

16' "Астон Вилла" отобрала мяч на чужой половине поля, далее Грилиш вошел в штрафную и прострелил в центр, но на передачу никто не откликнулся.

15' Мэйсон Маунт навесил с этого углового в штрафную, но опасности создать не удалось. Отбились гости.

14' Маунт здорово прошел по левому флангу и отдал передачу в центр. Передача получилась слабоватой, но все же до Пулишича дошла. Американец тут же пробил, но попал в защитника и мяч ушел на угловой.

13' Угловой заработала "Астон Вилла". Все тот же Грилиш подавал этот корнер, но слишком закрутил, и мяч попал прямо к Менди.

12' Моментище!!! Грилиш ошибся с передачей на своей половине поля, в итоге Пулишич получил мяч, ушел от защитника и пробил в угол, но не попал в створ!

11' Не стесняются гости прессинга, даже находясь на "Стэмфорд Бридж". Довольно высоко стараются встречать и пока это вполне приносит свои плоды.

10' Аспиликуэта попытался подать с правого фланга, но угодил в Таргетта. После вброса из-за боковой все таки получилось навесить, но точно в руки Мартинесу.

8' Вместо верховой подачи последовал прострел низом с этого углового, и на него откликнулся Эль-Гази, который попал в Жиру, после чего мяч медленно прикатился в руки Менди.

7' Ух, момент у "Астон Виллы"! Грилиш из-под защитника почти с линии штрафной пробил в дальний угол, но Менди в красивом прыжке перевел мяч на угловой.

6' Этот корнер получился уже чуть лучше. После подачи Маунта Рюдигер пробил по воротам, но удар пришелся прямо по позиции Мартинеса.

5' И еще один угловой заработал Маунт в борьбе с Макгинном.

4' Первый угловой в матче получился не самым удачным. После подачи на ближнюю бирмингемцы мяч выбили.

3' Вброс из-за боковой у гостей не получился. В итоге Чилуэлл с Маунтом в ответной атаке смогли заработать угловой.

2' "Астон Вилла" потеряла мяч в центре поля, однако хозяева этим воспользоваться не смогли, и даже дошли до своих ворот, где в результате прессинга мяч потеряли.

1' Канте отдал передачу на Хадсона-Одои. Каллум попытался обострить передачей в штрафную, но защитник мяч перехватил.