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Челси
 
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Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 5 0.36
2. Вернер Тимо 4 0.29
3. Зума Курт 4 0.29
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.21
5. Чилуэлл Бен 2 0.14
6. Жиру Оливье 2 0.14
7. Силва Тьяго 2 0.14
8. Зиеш Хаким 1 0.07
9. Маунт Мэйсон 1 0.07
10. Джеймс Рис II 1 0.07
11. Хаверц Кай 1 0.07
12. Пулишич Кристиан 1 0.07
13. Хадсон-Одои Каллум 1 0.07
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.5
2. Грилиш Джек 5 0.42
3. Эль-Гази Анвар 3 (2) 0.25
4. Баркли Росс 2 0.17
5. Мингс Тайрон 2 0.17
6. Конса Эзри 2 0.17
7. Макгинн Джон 1 0.08
8. Траоре Бертран 1 0.08
9. Хурихан Конор 1 0.08
10. Трезеге 0 0
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 3 0
2. Джеймс Рис II 3 0
3. Кристенсен Андреас 1 1
4. Маунт Мэйсон 2 0
5. Аспиликуэта Сесар 1 0
6. Силва Тьяго 1 0
7. Алонсо Маркос 1 0
8. Зума Курт 1 0
9. Зиеш Хаким 1 0
10. Чилуэлл Бен 1 0
11. Хаверц Кай 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Кэш Мэтти 5 0
2. Соарес Дуглас 3 1
3. Макгинн Джон 4 0
4. Таргетт Мэтт 4 0
5. Грилиш Джек 3 0
6. Мингс Тайрон 3 0
7. Хаус Кортни 1 0
8. Уоткинс Олли 1 0
9. Накамба Марвелус 1 0
10. Конса Эзри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 7.14% (2) 17.86% (5) 3.57% (1) 17.86% (5) 25% (7) 28.57% (8)
 Астон Вилла 17.39% (4) 8.7% (2) 8.7% (2) 13.04% (3) 26.09% (6) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар
Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли
Астон Вилла Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Челси: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 8:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Астон Вилла 0:2 Челси Товарищеские матчи Челси 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Челси Кубок Челси 7:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер Заявка 14 9 0 5 26 - 17 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Челси Заявка 14 7 4 3 29 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
7. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
9. Астон Вилла Заявка 12 7 1 4 24 - 13 22
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
15. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 декабря 2020, осталось 2 дня 14 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 72
    Челси 88.9% (64)
    X 6.9% (5)
    Астон Вилла 4.2% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Астон Вилла
    1.62
    4.50
    5.58
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.60 4.30 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.50 5.35
      1.61 4.45 5.58

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    18.00 0.00 12.00 1.02 5.10 1.17 3.90 1.25 2.37 1.57 2.14 1.71 1.91 1.91 1.70 2.18 1.57 2.44 1.29 3.50 1.22 4.20 1.08 6.70 1.07 7.30 1.02 11.50 1.01 12.00
    14.50 1.02 5.05 1.18 4.05 1.25 2.51 1.54 1.98 1.85 1.65 2.38 1.33 3.38 1.25 4.05 1.11 6.85 1.09 7.70 1.02 14.00
    1.97 1.93
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.45 1.50 1.64 2.26 1.22 4.20
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.63 2.28 1.26 3.85 1.17 5.10
    3.20 1.39 2.53 1.56 1.90 1.99 1.62 2.40 1.43 3.01
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.99 1.76 1.49 2.50 1.32 3.30
    5.25 1.16 3.64 1.28 2.03 1.79 1.51 2.56 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.58 2.30
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.75 1.41
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    Прогнозы на матч Челси - Астон Вилла

    Исход игры
    Челси
    88.9% (64)
    Ничья
    6.9% (5)
    Астон Вилла
    4.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (42)
    Меньше
    40% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    58.57% (41)
    Нет
    41.43% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    33.3% (24)
    2:0 Челси
    33.3% (24)
    3:1 Челси
    12.5% (9)
    3:0 Челси
    5.6% (4)
    1:2 Астон Вилла
    4.2% (3)
    1:1 Ничья
    4.2% (3)
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