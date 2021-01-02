  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Бохум
2:1
Конец матча

Стадион:
Дармштадт
0'
10' Желтая карточка
Гамбоа Кристиан
13' Желтая карточка
Белла-Котчап Армель
0:1
80' Гол
Кемпе Тобиас
1:1
82' Гол в свои ворота
Кемпе Тобиас
2:1
83' Гол
Пантович Милош
90' Желтая карточка
Ганвула Сильвер
90'+4
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
17
Блум
Данни
32
Цуль
Роберт
21
Хольтманн
Геррит
9
Цоллер
Симон
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
21
Хён
Иммануэль
17
Май
Ларс-Лукас
23
Рапп
Николай
8
Шнелльхардт
Фабиан
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
14
Пэк
Сын-Хо
19
Дурсун
Сердар
Бохум
4-2-3-1
Дармштадт
3-3-3-1

Ход матча

10'
Гамбоа Кристиан
 
13'
Белла-Котчап Армель
 
80'
0:1
Кемпе Тобиас
81'
Пантович Милош
Блум Данни
 
82'
Кемпе Тобиас
1:1
83'
 
Берко Эрих
Пэк Сын-Хо
83'
 
Станилевич Адриан
Бадер Маттиас
83'
Бокхорн Эберт
Хольтманн Геррит
 
83'
Пантович Милош
(Бокхорн Эберт)
2:1
87'
Ганвула Сильвер
Цоллер Симон
 
87'
 
Пфайффер Патрик
Мелем Марвин
87'
 
Херрман Патрик II
Скарке Тим
87'
 
Сейдель Аарон
Шнелльхардт Фабиан
90'
Ганвула Сильвер
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоллер Симон 7 0.5
2. Цуль Роберт 7 (2) 0.5
3. Блум Данни 3 (1) 0.21
4. Пантович Милош 2 0.14
5. Ганвула Сильвер 1 0.07
6. Теше Роберт 1 0.07
7. Данило Соарес 1 0.07
8. Чибсах Юссиф 1 0.07
9. Айсфельд Томас 1 0.07
10. Новотны Сома 1 0.07
11. Хольтманн Геррит 0 0
12. Лайч Максим 0 0
13. Бокхорн Эберт 0 0
Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 9 (1) 0.64
2. Кемпе Тобиас 8 (4) 0.57
3. Палссон Виктор 2 0.14
4. Скарке Тим 2 0.14
5. Хонзак Матиас 1 0.07
6. Платте Феликс 1 0.07
7. Рапп Николай 1 0.07
8. Хён Иммануэль 1 0.07
9. Мелем Марвин 1 0.07
10. Берко Эрих 0 0
11. Пэк Сын-Хо 0 0
12. Херрман Патрик II 0 0
13. Май Ларс-Лукас 0 0
14. Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Бохум
# Игрок      
1. Лосилья Антони 6 0
2. Гамбоа Кристиан 5 0
3. Данило Соарес 4 0
4. Блум Данни 3 0
5. Ганвула Сильвер 3 0
6. Хольтманн Геррит 1 1
7. Лайч Максим 2 0
8. Лабропулос Василис 2 0
9. Чибсах Юссиф 1 0
10. Цуль Роберт 1 0
11. Айсфельд Томас 1 0
12. Риман Мануэль 1 0
13. Цоллер Симон 1 0
14. Белла-Котчап Армель 1 0
Дармштадт
# Игрок      
1. Рапп Николай 4 1
2. Май Ларс-Лукас 4 1
3. Мелем Марвин 4 0
4. Холланд Фабиан 3 0
5. Херрман Патрик II 1 1
6. Палссон Виктор 2 0
7. Шнелльхардт Фабиан 2 0
8. Скарке Тим 2 0
9. Бадер Маттиас 1 0
10. Станилевич Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бохум 12% (3) 12% (3) 16% (4) 12% (3) 20% (5) 28% (7)
 Дармштадт 11.54% (3) 7.69% (2) 19.23% (5) 15.38% (4) 7.69% (2) 38.46% (10)

Предыдущие игры

Бохум Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Майнц 2:2 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 3:0 Падерборн
Хольштайн Киль 3:1 Бохум Бохум 5:0 Фортуна Гамбург 1:3 Бохум Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум
Дармштадт Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Дармштадт 1:2 Гамбург
Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт

Последние игры между собой

Бохум: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Дармштадт: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Дармштадт 0:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 0:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:0 Дармштадт Бундеслига 2
Бохум 2:1 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:2 Бохум Бундеслига 2 Дармштадт 2:1 Бохум Товарищеские матчи Дармштадт 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Дармштадт Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 13 8 4 1 22 - 11 28
2. Гамбург Заявка 13 8 2 3 27 - 17 26
3. Бохум Заявка 14 8 2 4 26 - 15 26
4. Гройтер Фюрт Заявка 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Фортуна Заявка 13 7 2 4 19 - 18 23
6. Хайденхайм Заявка 14 6 4 4 19 - 16 22
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 5 4 4 20 - 15 19
8. Оснабрюк Заявка 13 5 4 4 16 - 17 19
9. Карлсруэ Заявка 14 6 1 7 23 - 21 19
10. Нюрнберг Заявка 14 5 4 5 21 - 19 19
11. Падерборн Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
12. Дармштадт Заявка 14 5 3 6 26 - 25 18
13. Ганновер 96 Заявка 13 5 2 6 15 - 14 17
14. Ян Заявка 13 4 5 4 17 - 17 17
15. Айнтрахт Бр Заявка 13 3 3 7 13 - 29 12
16. Зандхаузен Заявка 13 3 2 8 12 - 27 11
17. Санкт-Паули Заявка 12 1 5 6 15 - 24 8
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 13 1 1 11 14 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Бохум Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
3. Фортуна Заявка 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Хольштайн Киль Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
5. Ганновер 96 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
6. Гамбург Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
8. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Нюрнберг Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Падерборн Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11. Айнтрахт Бр Заявка 7 3 1 3 8 - 12 10
12. Дармштадт Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Зандхаузен Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Гройтер Фюрт Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15. Оснабрюк Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Карлсруэ Заявка 6 2 0 4 9 - 9 6
17. Санкт-Паули Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2. Хольштайн Киль Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
3. Гамбург Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
4. Карлсруэ Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
5. Оснабрюк Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Дармштадт Заявка 8 3 1 4 17 - 17 10
7. Бохум Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Нюрнберг Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
10. Падерборн Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Фортуна Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Ян Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
13. Хайденхайм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
14. Ганновер 96 Заявка 7 1 1 5 4 - 10 4
15. Зандхаузен Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
16. Санкт-Паули Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
17. Айнтрахт Бр Заявка 6 0 2 4 5 - 17 2
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 6 0 0 6 4 - 14 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    Белла-Котчап Армель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Гамбоа Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.30 1.60 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.22 3.45 3.18
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 1.60 4.70
  32.74 5.99 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «Бохум» – «Дармштадт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бохум» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дармштадт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бохум» – «Дармштадт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.00 10.50 1.02 4.75 1.17 3.85 1.26 2.41 1.63 1.89 1.91 1.56 2.36 1.28 3.40 1.20 3.96 1.07 6.50
1.75 2.01 1.20 4.20 1.11 5.80 1.15 5.00 1.10 6.25 2.12 1.72 1.08 7.00 1.05 8.50 1.03 10.00 1.02 11.00 1.08 6.90 1.07 7.50 1.01 13.00
2.62 1.52 2.16 1.75 1.68 2.27 1.44 2.90 1.56 2.53 1.33 3.44 1.41 3.02 1.48 2.76 2.34 1.64 2.09 1.80 1.83 2.05 1.65 2.33 1.52 2.62 1.20 4.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.36 1.59 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00
1.23 4.24 1.12 6.63 2.33 1.63 1.79 2.08 1.55 2.52 1.37 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.05 1.17 3.64 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45
3.40 1.29 2.02 1.74 1.50 2.48 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Бохум 2:1 Дармштадт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный