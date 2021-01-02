Бохум
2:1
Конец матча
Стадион: Vonovia Ruhrstadion
Дармштадт
10' Желтая карточкаГамбоа Кристиан
13' Желтая карточкаБелла-Котчап Армель
0:1
80' ГолКемпе Тобиас
1:1
82' Гол в свои воротаКемпе Тобиас
2:1
83' ГолПантович Милош
90' Желтая карточкаГанвула Сильвер
29
Лайч
Максим
23
Теше
Роберт
17
Блум
Данни
32
Цуль
Роберт
23
Рапп
Николай
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
14
Пэк
Сын-Хо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
17 Блум ДанниПолузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пэк Сын-ХоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
40 Берко ЭрихНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
Ход матча
10'
80'
0:1
82'
1:1
83'
83'
2:1
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цоллер Симон
|7
|0.5
|2.
|Цуль Роберт
|7 (2)
|0.5
|3.
|Блум Данни
|3 (1)
|0.21
|4.
|Пантович Милош
|2
|0.14
|5.
|Ганвула Сильвер
|1
|0.07
|6.
|Теше Роберт
|1
|0.07
|7.
|Данило Соарес
|1
|0.07
|8.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.07
|9.
|Айсфельд Томас
|1
|0.07
|10.
|Новотны Сома
|1
|0.07
|11.
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|12.
|Лайч Максим
|0
|0
|13.
|Бокхорн Эберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|9 (1)
|0.64
|2.
|Кемпе Тобиас
|8 (4)
|0.57
|3.
|Палссон Виктор
|2
|0.14
|4.
|Скарке Тим
|2
|0.14
|5.
|Хонзак Матиас
|1
|0.07
|6.
|Платте Феликс
|1
|0.07
|7.
|Рапп Николай
|1
|0.07
|8.
|Хён Иммануэль
|1
|0.07
|9.
|Мелем Марвин
|1
|0.07
|10.
|Берко Эрих
|0
|0
|11.
|Пэк Сын-Хо
|0
|0
|12.
|Херрман Патрик II
|0
|0
|13.
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|14.
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лосилья Антони
|6
|0
|2.
|Гамбоа Кристиан
|5
|0
|3.
|Данило Соарес
|4
|0
|4.
|Блум Данни
|3
|0
|5.
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|6.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|7.
|Лайч Максим
|2
|0
|8.
|Лабропулос Василис
|2
|0
|9.
|Чибсах Юссиф
|1
|0
|10.
|Цуль Роберт
|1
|0
|11.
|Айсфельд Томас
|1
|0
|12.
|Риман Мануэль
|1
|0
|13.
|Цоллер Симон
|1
|0
|14.
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рапп Николай
|4
|1
|2.
|Май Ларс-Лукас
|4
|1
|3.
|Мелем Марвин
|4
|0
|4.
|Холланд Фабиан
|3
|0
|5.
|Херрман Патрик II
|1
|1
|6.
|Палссон Виктор
|2
|0
|7.
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0
|8.
|Скарке Тим
|2
|0
|9.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|10.
|Станилевич Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бохум
|12% (3)
|12% (3)
|16% (4)
|12% (3)
|20% (5)
|28% (7)
|Дармштадт
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|38.46% (10)
Предыдущие игры
Бохум Последние 20 матчей: +10 =3 -7Майнц 2:2 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 3:0 Падерборн
Хольштайн Киль 3:1 Бохум Бохум 5:0 Фортуна Гамбург 1:3 Бохум Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум
Дармштадт Последние 20 матчей: +8 =6 -6Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Дармштадт 1:2 Гамбург
Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт
Последние игры между собой
Бохум: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Дармштадт: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 11
|28
|2.
|Гамбург
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 17
|26
|3.
|Бохум
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|26 - 15
|26
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Фортуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 18
|23
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 16
|22
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 15
|19
|8.
|Оснабрюк
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 17
|19
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 21
|19
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 19
|19
|11.
|Падерборн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|26 - 25
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 14
|17
|14.
|Ян
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 29
|12
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 27
|11
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|15 - 24
|8
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|14 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Бохум
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|3.
|Фортуна
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|6.
|Гамбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Падерборн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|14.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Оснабрюк
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|Гамбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|4.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|5.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|17 - 17
|10
|7.
|Бохум
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|10.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Фортуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Ян
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 17
|2
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|0
Победитель
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