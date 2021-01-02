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  2. Матчи
  3. Германия
Кёльн
0:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Аугсбург
0'
12' Желтая карточка
Удуохаи Феликс
53'
1
Хорн
Тимо
22
Мере
Хорхе
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
31
Вольф
Мариус
21
Эзкан
Салих
28
Скири
Эйе
20
Реджбекай
Элвис
3
Каттербах
Ноа
29
Тилманн
Ян
18
Дуда
Ондрей
1
Гикевич
Рафал
36
Оксфорд
Рис
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
20
Калиджиури
Даниэль
33
Стробл
Тобиас
25
Груэсо
Карлос
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
7
Нидерлехнер
Флориан
23
Рихтер
Марко
Кёльн
3-5-2
Аугсбург
3-4-3

Ход матча

12'
 
Удуохаи Феликс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скири Эйе 3 0.21
2. Дуда Ондрей 2 0.14
3. Реджбекай Элвис 2 0.14
4. Дрекслер Доминик 2 0.14
5. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.14
6. Тилманн Ян 1 0.07
7. Вольф Мариус 0 0
8. Эхизибуэ Кингсли 0 0
9. Эзкан Салих 0 0
10. Борнаув Себастьян 0 0
Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калиджиури Даниэль 4 0.29
2. Варгас Рубен 3 0.21
3. Хан Андре 3 0.21
4. Грегорич Михаэль 1 0.07
5. Рихтер Марко 1 0.07
6. Гоувелеув Джеффри 1 0.07
7. Удуохаи Феликс 1 0.07
8. Финнбогасон Альфред 0 0
9. Нидерлехнер Флориан 0 0
10. Фрамбергер Рафаэль 0 0
11. Иаго Лопес 0 0
12. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 4 1
2. Эхизибуэ Кингсли 3 0
3. Хорн Яннес 3 0
4. Соренсен Фредерик 2 0
5. Кцихос Рафаэль 2 0
6. Вольф Мариус 2 0
7. Хектор Йонас 2 0
8. Скири Эйе 2 0
9. Эзкан Салих 2 0
10. Реджбекай Элвис 2 0
11. Якобс Исмаил 2 0
12. Борнаув Себастьян 1 0
Аугсбург
# Игрок      
1. Фрамбергер Рафаэль 3 1
2. Гоувелеув Джеффри 4 0
3. Калиджиури Даниэль 3 0
4. Хедира Рани 3 0
5. Нидерлехнер Флориан 1 1
6. Груэсо Карлос 2 0
7. Гумни Роберт 2 0
8. Варгас Рубен 2 0
9. Удуохаи Феликс 2 0
10. Грегорич Михаэль 1 0
11. Хан Андре 1 0
12. Стробл Тобиас 1 0
13. Иаго Лопес 1 0
14. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 0 25% (3)
 Аугсбург 0 0 28.57% (4) 14.29% (2) 0 57.14% (8)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн
Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне
Аугсбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04
Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург Ян 1:1 Аугсбург Аугсбург 5:2 Альтах Тюркюджю Атаспор 1:4 Аугсбург

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 6
Аугсбург: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 2
Аугсбург 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Аугсбург Бундеслига Кёльн 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 3:0 Кёльн Бундеслига
Аугсбург 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:0 Кёльн Кубок Аугсбург 1:3 Кёльн Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 3 1 39 - 19 30
2. Байер Л 1:1 Заявка 14 8 5 1 29 - 13 29
3. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Вольфсбург Заявка 13 6 6 1 20 - 13 24
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 14 6 6 2 29 - 18 24
6. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
7. Фрайбург 3:0 Заявка 14 5 5 4 23 - 23 20
8. Боруссия М 0:0 Заявка 14 4 7 3 24 - 22 19
9. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 26 - 20 18
10. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 14 3 9 2 22 - 23 18
11. Аугсбург 0:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Хоффенхайм 0:3 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
13. Вердер 0:2 Заявка 14 3 5 6 16 - 23 14
14. Герта Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
15. Кёльн 0:0 Заявка 14 2 6 6 13 - 21 12
16. Арминия 0:0 Заявка 14 3 2 9 9 - 23 11
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 8 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
4. Унион Берлин 2:0 Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л 1:1 Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Боруссия М 0:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Фрайбург 3:0 Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
9. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 7 1 6 0 10 - 9 9
10. Аугсбург 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Хоффенхайм 0:3 Заявка 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Арминия 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
13. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
14. Вердер 0:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Кёльн 0:0 Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
17. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:1 Заявка 8 5 3 0 16 - 5 18
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. Фрайбург 3:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
7. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Кёльн 0:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
9. Боруссия М 0:0 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
10. Аугсбург 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
11. Вердер 0:2 Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм 0:3 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
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Прогнозы 143
Кёльн 38.5% (55)
X 48.3% (69)
Аугсбург 13.3% (19)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Аугсбург
2.95
3.44
3.94
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 2.50 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.22 3.44 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 2.31 3.55
  2.95 2.24 3.94

Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Аугсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аугсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Аугсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.02 8.10 1.05 3.54 1.28 2.79 1.58 1.94 1.96 1.50 2.53 1.33 3.40 1.14 5.10 1.09 5.65 1.01 10.25
3.35 1.31 2.33 1.60 1.58 2.35 1.22 4.20 2.03 1.84 1.15 5.30 1.72 2.20 1.03 12.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 20.00
3.04 1.41 2.51 1.56 1.98 1.90 1.61 2.41 1.43 2.93 1.29 3.79 1.21 4.65 1.38 3.16 1.88 1.99 1.66 2.31 1.43 2.92 1.35 3.36 1.37 3.28 1.14 6.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.98 1.83 1.38 3.04 1.14 5.75 1.10 7.20
1.65 2.22 1.14 5.55 1.08 7.77 1.13 6.80 1.07 8.40
1.40 3.09 1.22 4.52 1.67 2.29 1.43 2.94 1.31 3.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.77 1.44 1.72 2.12 1.24 4.05 1.20 4.60
2.80 1.40 1.70 2.08 1.22 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
4.75 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Кёльн 0:0 Аугсбург онлайн

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Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Аугсбург

Исход игры
Кёльн
38.5% (55)
Ничья
48.3% (69)
Аугсбург
13.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
33.09% (46)
Меньше
66.91% (93)
Обе команды забьют
Да
75.54% (105)
Нет
24.46% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (59)
2:1 Кёльн
17.5% (25)
1:0 Кёльн
16.8% (24)
1:2 Аугсбург
7.7% (11)
2:2 Ничья
6.3% (9)
2:0 Кёльн
3.5% (5)
0:1 Аугсбург
2.8% (4)
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