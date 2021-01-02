Кёльн
0:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Рейн Энерги
Аугсбург
12' Желтая карточкаУдуохаи Феликс
22
Мере
Хорхе
31
Вольф
Мариус
21
Эзкан
Салих
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
18
Дуда
Ондрей
36
Оксфорд
Рис
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
23
Рихтер
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
-
18 Дуда ОндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Оксфорд РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иаго ЛопесПолузащитник
-
16 Варгас РубенНападающий
- Нападающий
-
23 Рихтер МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Бериша ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хан АндреНападающий
- Нападающий
-
41 Tim Civeja
-
Главный тренер: Хайко Херрлих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скири Эйе
|3
|0.21
|2.
|Дуда Ондрей
|2
|0.14
|3.
|Реджбекай Элвис
|2
|0.14
|4.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.14
|5.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.14
|6.
|Тилманн Ян
|1
|0.07
|7.
|Вольф Мариус
|0
|0
|8.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|9.
|Эзкан Салих
|0
|0
|10.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0.29
|2.
|Варгас Рубен
|3
|0.21
|3.
|Хан Андре
|3
|0.21
|4.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.07
|5.
|Рихтер Марко
|1
|0.07
|6.
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.07
|7.
|Удуохаи Феликс
|1
|0.07
|8.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|9.
|Нидерлехнер Флориан
|0
|0
|10.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
|11.
|Иаго Лопес
|0
|0
|12.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|4
|1
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|3.
|Хорн Яннес
|3
|0
|4.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|5.
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0
|7.
|Хектор Йонас
|2
|0
|8.
|Скири Эйе
|2
|0
|9.
|Эзкан Салих
|2
|0
|10.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|11.
|Якобс Исмаил
|2
|0
|12.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фрамбергер Рафаэль
|3
|1
|2.
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|3.
|Калиджиури Даниэль
|3
|0
|4.
|Хедира Рани
|3
|0
|5.
|Нидерлехнер Флориан
|1
|1
|6.
|Груэсо Карлос
|2
|0
|7.
|Гумни Роберт
|2
|0
|8.
|Варгас Рубен
|2
|0
|9.
|Удуохаи Феликс
|2
|0
|10.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|11.
|Хан Андре
|1
|0
|12.
|Стробл Тобиас
|1
|0
|13.
|Иаго Лопес
|1
|0
|14.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|25% (3)
|Аугсбург
|0
|0
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|0
|57.14% (8)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн
Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне
Аугсбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04
Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург Ян 1:1 Аугсбург Аугсбург 5:2 Альтах Тюркюджю Атаспор 1:4 Аугсбург
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 6
Аугсбург: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|39 - 19
|30
|2.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|14
|8
|5
|1
|29 - 13
|29
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 13
|24
|5.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|7.
|Фрайбург
|3:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 23
|20
|8.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|24 - 22
|19
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|26 - 20
|18
|10.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|14
|3
|9
|2
|22 - 23
|18
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Хоффенхайм
|0:3 Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 26
|15
|13.
|Вердер
|0:2 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 23
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|15.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 21
|12
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 23
|11
|17.
|Майнц
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|4.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 9
|12
|5.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|8.
|Фрайбург
|3:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|9.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|10.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|11.
|Хоффенхайм
|0:3 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|12.
|Арминия
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|14.
|Вердер
|0:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|17.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|Фрайбург
|3:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|10.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|11.
|Вердер
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|14.
|Хоффенхайм
|0:3 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Аугсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аугсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Аугсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Аугсбург
Исход игры
Кёльн
38.5% (55)
Ничья
48.3% (69)
Аугсбург
13.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
33.09% (46)
Меньше
66.91% (93)
Обе команды забьют
Да
75.54% (105)
Нет
24.46% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (59)
2:1 Кёльн
17.5% (25)
1:0 Кёльн
16.8% (24)
1:2 Аугсбург
7.7% (11)
2:2 Ничья
6.3% (9)
2:0 Кёльн
3.5% (5)
0:1 Аугсбург
2.8% (4)
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