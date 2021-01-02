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Кёльн
0:1
Конец матча

Стадион:
Аугсбург
0'
12' Желтая карточка
Удуохаи Феликс
64' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
64' Желтая карточка
Модест Антони
74' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
0:1
77' Гол
Иаго Лопес
85' Желтая карточка
Рихтер Марко
90'+4
1
Хорн
Тимо
22
Мере
Хорхе
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
31
Вольф
Мариус
21
Эзкан
Салих
28
Скири
Эйе
20
Реджбекай
Элвис
3
Каттербах
Ноа
29
Тилманн
Ян
18
Дуда
Ондрей
1
Гикевич
Рафал
36
Оксфорд
Рис
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
20
Калиджиури
Даниэль
33
Стробл
Тобиас
25
Груэсо
Карлос
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
7
Нидерлехнер
Флориан
23
Рихтер
Марко
Кёльн
3-5-2
Аугсбург
3-4-3

Ход матча

12'
 
Удуохаи Феликс
61'
Хектор Йонас
Тилманн Ян
 
61'
Модест Антони
Реджбекай Элвис
 
64'
 
Гоувелеув Джеффри
64'
Модест Антони
 
71'
 
Хан Андре
Варгас Рубен
74'
Борнаув Себастьян
 
77'
0:1
Иаго Лопес
(Нидерлехнер Флориан)
82'
Лимниос Димитрис
Кцихос Рафаэль
 
82'
Дрекслер Доминик
Эзкан Салих
 
85'
 
Рихтер Марко
87'
Арокодаре Толуваласе
Каттербах Ноа
 
89'
 
Грегорич Михаэль
Рихтер Марко
90'
 
Хедира Рани
Груэсо Карлос

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 4
  • 20 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скири Эйе 3 0.21
2. Дуда Ондрей 2 0.14
3. Реджбекай Элвис 2 0.14
4. Дрекслер Доминик 2 0.14
5. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.14
6. Тилманн Ян 1 0.07
7. Вольф Мариус 0 0
8. Эхизибуэ Кингсли 0 0
9. Эзкан Салих 0 0
10. Борнаув Себастьян 0 0
Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калиджиури Даниэль 4 0.29
2. Варгас Рубен 3 0.21
3. Хан Андре 3 0.21
4. Грегорич Михаэль 1 0.07
5. Иаго Лопес 1 0.07
6. Рихтер Марко 1 0.07
7. Гоувелеув Джеффри 1 0.07
8. Удуохаи Феликс 1 0.07
9. Нидерлехнер Флориан 0 0
10. Финнбогасон Альфред 0 0
11. Фрамбергер Рафаэль 0 0
12. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 4 1
2. Эхизибуэ Кингсли 3 0
3. Хорн Яннес 3 0
4. Соренсен Фредерик 2 0
5. Кцихос Рафаэль 2 0
6. Вольф Мариус 2 0
7. Хектор Йонас 2 0
8. Скири Эйе 2 0
9. Эзкан Салих 2 0
10. Реджбекай Элвис 2 0
11. Якобс Исмаил 2 0
12. Борнаув Себастьян 2 0
13. Модест Антони 1 0
Аугсбург
# Игрок      
1. Гоувелеув Джеффри 5 0
2. Фрамбергер Рафаэль 3 1
3. Калиджиури Даниэль 3 0
4. Хедира Рани 3 0
5. Нидерлехнер Флориан 1 1
6. Груэсо Карлос 2 0
7. Гумни Роберт 2 0
8. Варгас Рубен 2 0
9. Удуохаи Феликс 2 0
10. Грегорич Михаэль 1 0
11. Хан Андре 1 0
12. Стробл Тобиас 1 0
13. Иаго Лопес 1 0
14. Рихтер Марко 1 0
15. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 0 25% (3)
 Аугсбург 0 0 26.67% (4) 13.33% (2) 0 60% (9)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн
Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне
Аугсбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04
Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург Ян 1:1 Аугсбург Аугсбург 5:2 Альтах Тюркюджю Атаспор 1:4 Аугсбург

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 6
Аугсбург: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 2
Аугсбург 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Аугсбург Бундеслига Кёльн 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 3:0 Кёльн Бундеслига
Аугсбург 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:0 Кёльн Кубок Аугсбург 1:3 Кёльн Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 3 1 39 - 19 30
2. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
3. Байер Л Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
4. Вольфсбург Заявка 13 6 6 1 20 - 13 24
5. Унион Берлин Заявка 14 6 6 2 29 - 18 24
6. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
7. Боруссия М Заявка 14 5 6 3 25 - 22 21
8. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 23 - 24 20
9. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 8 2 23 - 23 20
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 26 - 20 18
12. Хоффенхайм Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
13. Вердер Заявка 14 3 5 6 16 - 23 14
14. Герта Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
15. Кёльн Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 8 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
7. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
9. Фрайбург Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
10. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
12. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
13. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
8. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
9. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
10. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
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Прогнозы
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Прогнозы 143
Кёльн 38.5% (55)
X 48.3% (69)
Аугсбург 13.3% (19)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 98.00 6.70 1.12
Бонус: 5 000 ₽ 2.22 3.44 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 89.00 8.50 1.08
  22.30 4.52 1.29

Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Аугсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аугсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Аугсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.02 8.10 1.05 3.54 1.28 2.79 1.58 1.94 1.96 1.50 2.53 1.33 3.40 1.14 5.10 1.09 5.65 1.01 10.25
1.90 1.90 1.28 3.60 1.20 4.44 1.02 13.00 2.03 1.84 1.02 13.00 1.72 2.20 1.03 12.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 20.00
3.04 1.41 2.51 1.56 1.98 1.90 1.61 2.41 1.75 2.15 1.47 2.79 1.19 5.03 1.38 3.16 1.88 1.99 1.66 2.31 1.43 2.92 1.35 3.36 1.37 3.28 1.14 6.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.98 1.83 1.38 3.04 1.14 5.75 1.10 7.20
1.65 2.22 1.14 5.55 1.08 7.77 1.13 6.80 1.07 8.40
1.40 3.09 1.22 4.52 1.67 2.29 1.43 2.94 1.31 3.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.77 1.44 1.72 2.12 1.24 4.05 1.20 4.60
2.80 1.40 1.70 2.08 1.22 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.75 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Кёльн 0:1 Аугсбург онлайн

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Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Аугсбург

Исход игры
Кёльн
38.5% (55)
Ничья
48.3% (69)
Аугсбург
13.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
33.09% (46)
Меньше
66.91% (93)
Обе команды забьют
Да
75.54% (105)
Нет
24.46% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (59)
2:1 Кёльн
17.5% (25)
1:0 Кёльн
16.8% (24)
1:2 Аугсбург
7.7% (11)
2:2 Ничья
6.3% (9)
2:0 Кёльн
3.5% (5)
0:1 Аугсбург
2.8% (4)
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