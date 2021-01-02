Штуттгарт
Позже
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
РБ Лейпциг
24
Соса
Борна
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Мартель ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вамангитука Силла
|7 (2)
|0.54
|2.
|Калайджич Саша
|5
|0.38
|3.
|Гонсалес Николас
|4 (2)
|0.31
|4.
|Кастро Гонсало
|2
|0.15
|5.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0.15
|6.
|Кулибали Тангуй
|2
|0.15
|7.
|Дидави Даниэль
|1
|0.08
|8.
|Мангаля Орель
|1
|0.08
|9.
|Климович Матео
|1
|0.08
|10.
|Фёрстер Филипп
|1
|0.08
|11.
|Клемент Филипп
|0
|0
|12.
|Эндо Ватару
|0
|0
|13.
|Соса Борна
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|4
|0.31
|2.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.31
|3.
|Форсберг Эмиль
|3 (1)
|0.23
|4.
|Забитцер Марсель
|3 (3)
|0.23
|5.
|Нкунку Кристофер
|2
|0.15
|6.
|Ольмо Дани
|1
|0.08
|7.
|Хайдара Амаду
|1
|0.08
|8.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.08
|9.
|Орбан Вилли
|1
|0.08
|10.
|Юпамекано Део
|1
|0.08
|11.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.08
|12.
|Конате Ибраима
|1
|0.08
|13.
|Мукиэле Норди
|0
|0
|14.
|Самарджич Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастро Гонсало
|5
|0
|2.
|Гонсалес Николас
|4
|0
|3.
|Вамангитука Силла
|4
|0
|4.
|Мангаля Орель
|3
|0
|5.
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|6.
|Штенцель Паскаль
|1
|1
|7.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|8.
|Эндо Ватару
|2
|0
|9.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|10.
|Антон Вальдемар
|1
|0
|11.
|Каразор Атакан
|1
|0
|12.
|Калайджич Саша
|1
|0
|13.
|Климович Матео
|1
|0
|14.
|Массимо Роберто
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|3
|0
|2.
|Юпамекано Део
|3
|0
|3.
|Орбан Вилли
|2
|0
|4.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|5.
|Мукиэле Норди
|2
|0
|6.
|Забитцер Марсель
|1
|0
|7.
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|8.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|9.
|Сорлот Александр
|1
|0
|10.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|11.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|12.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|13.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|14.
|Ольмо Дани
|1
|0
|15.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штуттгарт
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|34.62% (9)
|РБ Лейпциг
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Штуттгарт Последние 20 матчей: +11 =6 -3Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт
Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер
РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц
Последние игры между собой
Штуттгарт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|39 - 19
|30
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 14
|28
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 13
|24
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 22
|21
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 24
|20
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|23 - 23
|20
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|26 - 20
|18
|12.
|Герта
|2:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 24
|16
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|14.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 23
|14
|15.
|Кёльн
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 24
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|14
|0
|4
|10
|8 - 38
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 9
|12
|5.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|10.
|Герта
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|13.
|Арминия
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Вердер
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|13.
|Герта
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 25
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Штуттгарт» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штуттгарт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штуттгарт» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Штуттгарт - РБ Лейпциг
Исход игры
Штуттгарт
4.1% (6)
Ничья
13.6% (20)
РБ Лейпциг
82.3% (121)
Тотал 2.5
Больше
72.03% (103)
Меньше
27.97% (40)
Обе команды забьют
Да
80.42% (115)
Нет
19.58% (28)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
53.1% (78)
0:1 РБ Лейпциг
10.9% (16)
1:1 Ничья
8.8% (13)
1:3 РБ Лейпциг
8.2% (12)
0:2 РБ Лейпциг
5.4% (8)
2:2 Ничья
4.1% (6)
2:1 Штуттгарт
2.7% (4)
1:0 Штуттгарт
1.4% (2)
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