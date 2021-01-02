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Штуттгарт
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг
1
Кобель
Грегор
15
Штенцель
Паскаль
2
Антон
Вальдемар
4
Кемпф
Марк-Оливер
14
Вамангитука
Силла
23
Мангаля
Орель
3
Эндо
Ватару
8
Кастро
Гонсало
24
Соса
Борна
9
Калайджич
Саша
22
Гонсалес
Николас
1
Гулачи
Петер
4
Орбан
Вилли
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
14
Адамс
Тайлер
7
Забитцер
Марсель
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
8
Хайдара
Амаду
25
Ольмо
Дани
10
Форсберг
Эмиль
Штуттгарт
3-5-2
РБ Лейпциг
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вамангитука Силла 7 (2) 0.54
2. Калайджич Саша 5 0.38
3. Гонсалес Николас 4 (2) 0.31
4. Кастро Гонсало 2 0.15
5. Кемпф Марк-Оливер 2 0.15
6. Кулибали Тангуй 2 0.15
7. Дидави Даниэль 1 0.08
8. Мангаля Орель 1 0.08
9. Климович Матео 1 0.08
10. Фёрстер Филипп 1 0.08
11. Клемент Филипп 0 0
12. Эндо Ватару 0 0
13. Соса Борна 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 4 0.31
2. Анхелиньо Хосе 4 0.31
3. Форсберг Эмиль 3 (1) 0.23
4. Забитцер Марсель 3 (3) 0.23
5. Нкунку Кристофер 2 0.15
6. Ольмо Дани 1 0.08
7. Хайдара Амаду 1 0.08
8. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.08
9. Орбан Вилли 1 0.08
10. Юпамекано Део 1 0.08
11. Клюйверт Джастин 1 0.08
12. Конате Ибраима 1 0.08
13. Мукиэле Норди 0 0
14. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 5 0
2. Гонсалес Николас 4 0
3. Вамангитука Силла 4 0
4. Мангаля Орель 3 0
5. Мавропанос Константинос 3 0
6. Штенцель Паскаль 1 1
7. Дидави Даниэль 2 0
8. Эндо Ватару 2 0
9. Кемпф Марк-Оливер 2 0
10. Антон Вальдемар 1 0
11. Каразор Атакан 1 0
12. Калайджич Саша 1 0
13. Климович Матео 1 0
14. Массимо Роберто 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 3 0
2. Юпамекано Део 3 0
3. Орбан Вилли 2 0
4. Нкунку Кристофер 2 0
5. Мукиэле Норди 2 0
6. Забитцер Марсель 1 0
7. Хальстенберг Марсель 1 0
8. Поульсен Юссуф 1 0
9. Сорлот Александр 1 0
10. Клостерманн Лукас 1 0
11. Хенрихс Бенджамин 1 0
12. Хи-Чан Хван 1 0
13. Адамс Тайлер 1 0
14. Ольмо Дани 1 0
15. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штуттгарт 7.69% (2) 19.23% (5) 11.54% (3) 11.54% (3) 15.38% (4) 34.62% (9)
 РБ Лейпциг 8.7% (2) 26.09% (6) 21.74% (5) 21.74% (5) 8.7% (2) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Штуттгарт Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт
Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер
РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц

Последние игры между собой

Штуттгарт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Штуттгарт 1:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Штуттгарт Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 3 1 39 - 19 30
2. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
3. Байер Л Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
4. Вольфсбург Заявка 13 6 6 1 20 - 13 24
5. Унион Берлин Заявка 14 6 6 2 29 - 18 24
6. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
7. Боруссия М Заявка 14 5 6 3 25 - 22 21
8. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 23 - 24 20
9. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 8 2 23 - 23 20
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 26 - 20 18
12. Герта 2:0 Заявка 14 4 4 6 22 - 24 16
13. Хоффенхайм Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
14. Вердер Заявка 14 3 5 6 16 - 23 14
15. Кёльн Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 0:2 Заявка 14 0 4 10 8 - 38 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
7. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
9. Фрайбург Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
10. Герта 2:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
13. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Шальке 04 0:2 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
7. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
9. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
10. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
13. Герта 2:0 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 0:2 Заявка 7 0 2 5 5 - 25 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Штуттгарт - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2021, осталось 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 147
    Штуттгарт 4.1% (6)
    X 13.6% (20)
    РБ Лейпциг 82.3% (121)
    Все прогнозы
    1.63 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штуттгарт
    Ничья
    РБ Лейпциг
    4.42
    4.30
    1.88
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.30 4.00 1.82
    Бонус: 5 000 ₽ 4.05 4.30 1.88
    Бонус: 5 000 ₽ 3.90 4.20 1.88
      4.42 4.09 1.81

    Самый высокий коэффициент на матч «Штуттгарт» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штуттгарт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штуттгарт» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    16.50 1.01 14.75 1.02 4.50 1.16 3.80 1.21 2.36 1.56 1.90 1.92 1.61 2.56 1.28 3.38 1.25 4.35 1.10 7.00 1.04 7.70
    18.00 0.00 13.00 1.01 5.20 1.14 3.95 1.21 2.60 1.61 2.18 1.70 1.89 1.80 1.77 2.12 1.67 2.46 1.36 3.65 1.27 3.80 1.11 6.40 1.09 6.60 1.02 11.00 1.01 12.00
    5.26 1.19 2.43 1.62 2.16 1.77 1.88 2.02 1.68 2.31 1.55 2.60 1.21 4.80
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.65 2.24 1.26 3.85 1.16 5.00
    2.50 1.50 1.62 2.30 1.25 3.85
    3.11 1.41 2.46 1.60 1.87 2.04 1.61 2.46 1.41 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.20 1.16 3.68 1.28 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68
    3.45 1.29 1.98 1.77 1.48 2.35 1.33 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.52 2.30
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.47
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    Прогнозы на матч Штуттгарт - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Штуттгарт
    4.1% (6)
    Ничья
    13.6% (20)
    РБ Лейпциг
    82.3% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.03% (103)
    Меньше
    27.97% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    80.42% (115)
    Нет
    19.58% (28)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    53.1% (78)
    0:1 РБ Лейпциг
    10.9% (16)
    1:1 Ничья
    8.8% (13)
    1:3 РБ Лейпциг
    8.2% (12)
    0:2 РБ Лейпциг
    5.4% (8)
    2:2 Ничья
    4.1% (6)
    2:1 Штуттгарт
    2.7% (4)
    1:0 Штуттгарт
    1.4% (2)
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