Герта
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Олимпиаштадион
Шальке 04
29
Тусар
Люка
15
Кордоба
Джон
10
Кунья
Матеус
25
Арит
Амин
7
Ют
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
-
15 Кордоба ДжонНападающий
-
10 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Нец ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Редан ДайшонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
-
7 Ют МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гросс Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|6 (2)
|0.46
|2.
|Лукебакио Доди
|3
|0.23
|3.
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0.23
|4.
|Кордоба Джон
|3
|0.23
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.15
|6.
|Гендузи Маттео
|1
|0.08
|7.
|Нганкам Жессик
|1
|0.08
|8.
|Дарида Владимир
|0
|0
|9.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|10.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|11.
|Леки Мэттью
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ют Марк
|2
|0.15
|2.
|Раман Бенито
|2
|0.15
|3.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.08
|4.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.08
|5.
|Тиау Малик
|1
|0.08
|6.
|Маскарель Омар
|0
|0
|7.
|Сердар Суат
|0
|0
|8.
|Арит Амин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|6
|0
|2.
|Зеефейк Дейовайзио
|1
|1
|3.
|Пекарик Петер
|2
|0
|4.
|Тусар Люка
|2
|0
|5.
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0
|7.
|Боята Дедрик
|1
|0
|8.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|9.
|Кордоба Джон
|1
|0
|10.
|Штарк Никлас
|1
|0
|11.
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|12.
|Торунарига Джордан
|1
|0
|13.
|Нганкам Жессик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|4
|1
|2.
|Сане Салиф
|4
|0
|3.
|Ют Марк
|3
|0
|4.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|5.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|6.
|Раман Бенито
|2
|0
|7.
|Маскарель Омар
|2
|0
|8.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|9.
|Сердар Суат
|2
|0
|10.
|Арит Амин
|2
|0
|11.
|Ферман Ральф
|1
|0
|12.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|13.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|14.
|Настасич Матия
|1
|0
|15.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|16.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|17.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|18.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|19.
|Тиау Малик
|1
|0
|20.
|Matthew Hoppe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Герта
|10.53% (2)
|0
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|Шальке 04
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Герта Последние 20 матчей: +4 =4 -12Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин
Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта Боруссия М 2:1 Герта
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04
Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль
Последние игры между собой
Герта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Шальке 04: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Шальке 04 0:2 Герта Бундеслига Шальке 04 1:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 2:0 Шальке 04 Бундеслига Герта 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Герта Бундеслига Герта 1:2 Шальке 04 Бундеслига Герта 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 0:0 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|39 - 19
|30
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 14
|28
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 13
|24
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 22
|21
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 24
|20
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|23 - 23
|20
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|26 - 20
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|13.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 23
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|15.
|Кёльн
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 24
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 9
|12
|5.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|12.
|Арминия
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|14.
|Вердер
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Герта» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Герта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Герта» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Герта 0:0 Шальке 04
Исход игры
Герта
76.9% (113)
Ничья
17.7% (26)
Шальке 04
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (78)
Меньше
45.45% (65)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
2:1 Герта
40.8% (60)
1:0 Герта
17% (25)
1:1 Ничья
13.6% (20)
2:0 Герта
12.2% (18)
1:2 Шальке 04
4.8% (7)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:1 Герта
2.7% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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