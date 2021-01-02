  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Герта
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Шальке 04
0' 1'
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
5
Штарк
Никлас
14
Альдерете
Омар
21
Платтенхардт
Марвин
6
Дарида
Владимир
8
Гендузи
Маттео
29
Тусар
Люка
11
Лукебакио
Доди
15
Кордоба
Джон
10
Кунья
Матеус
1
Ферман
Ральф
4
Кабак
Озан
17
Стамбули
Бенжамен
5
Настасич
Матия
28
Шёпф
Алессандро
6
Маскарель
Омар
8
Сердар
Суат
24
Ощипка
Бастиан
25
Арит
Амин
43
Matthew
Hoppe
7
Ют
Марк
Герта
4-3-3
Шальке 04
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 6 (2) 0.46
2. Лукебакио Доди 3 0.23
3. Пёнтек Кшиштоф 3 0.23
4. Кордоба Джон 3 0.23
5. Пекарик Петер 2 0.15
6. Гендузи Маттео 1 0.08
7. Нганкам Жессик 1 0.08
8. Дарида Владимир 0 0
9. Дилросун Джавайро 0 0
10. Миттельштедт Максимилиан 0 0
11. Леки Мэттью 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 2 0.15
2. Раман Бенито 2 0.15
3. Пасьенса Гонсало 1 0.08
4. Бурджеллаб Нассим 1 0.08
5. Тиау Малик 1 0.08
6. Маскарель Омар 0 0
7. Сердар Суат 0 0
8. Арит Амин 0 0

Карточки

Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 6 0
2. Зеефейк Дейовайзио 1 1
3. Пекарик Петер 2 0
4. Тусар Люка 2 0
5. Пёнтек Кшиштоф 2 0
6. Гендузи Маттео 2 0
7. Боята Дедрик 1 0
8. Платтенхардт Марвин 1 0
9. Кордоба Джон 1 0
10. Штарк Никлас 1 0
11. Миттельштедт Максимилиан 1 0
12. Торунарига Джордан 1 0
13. Нганкам Жессик 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 4 1
2. Сане Салиф 4 0
3. Ют Марк 3 0
4. Стамбули Бенжамен 2 0
5. Скрибски Стивен 2 0
6. Раман Бенито 2 0
7. Маскарель Омар 2 0
8. Пасьенса Гонсало 2 0
9. Сердар Суат 2 0
10. Арит Амин 2 0
11. Ферман Ральф 1 0
12. Ибишевич Ведад 1 0
13. Ощипка Бастиан 1 0
14. Настасич Матия 1 0
15. Бенталеб Набиль 1 0
16. Мендиль Хамза 1 0
17. Людевиг Килиан 1 0
18. Бурджеллаб Нассим 1 0
19. Тиау Малик 1 0
20. Matthew Hoppe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Герта 10.53% (2) 0 21.05% (4) 26.32% (5) 15.79% (3) 26.32% (5)
 Шальке 04 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Герта Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин
Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта Боруссия М 2:1 Герта
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04
Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль

Последние игры между собой

Герта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Шальке 04: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Шальке 04 3:2 Герта Кубок Герта 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 0:2 Герта Бундеслига Шальке 04 1:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 2:0 Шальке 04 Бундеслига Герта 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Герта Бундеслига Герта 1:2 Шальке 04 Бундеслига Герта 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 0:0 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 3 1 39 - 19 30
2. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
3. Байер Л Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
4. Вольфсбург Заявка 13 6 6 1 20 - 13 24
5. Унион Берлин Заявка 14 6 6 2 29 - 18 24
6. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
7. Боруссия М Заявка 14 5 6 3 25 - 22 21
8. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 23 - 24 20
9. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 8 2 23 - 23 20
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 26 - 20 18
12. Хоффенхайм Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
13. Вердер Заявка 14 3 5 6 16 - 23 14
14. Герта Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
15. Кёльн Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 8 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
7. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
9. Фрайбург Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
10. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
12. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
13. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
8. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
9. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
10. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 1'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Шальке 04 начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Герта 76.9% (113)
X 17.7% (26)
Шальке 04 5.4% (8)
Все прогнозы
2.16 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Шальке 04
1.78
4.00
5.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.77 3.80 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.78 4.00 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 4.00 4.70
  1.74 3.99 5.07

Самый высокий коэффициент на матч «Герта» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Герта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Герта» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.10 1.03 3.70 1.28 2.95 1.42 2.07 1.84 1.55 2.38 1.36 2.90 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 9.20
12.00 1.01 8.70 1.05 3.80 1.28 2.85 1.42 1.98 1.88 1.77 2.04 1.55 2.45 1.36 3.15 1.16 5.20 1.12 5.70 1.03 10.00 1.02 10.50 0.00 17.50
4.15 1.26 3.17 1.40 2.40 1.63 2.04 1.87 1.81 2.10 1.59 2.50 1.49 2.79 1.39 3.17 1.15 6.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.05 1.73 1.47 2.68 1.16 5.45 1.11 6.70
2.07 1.80 1.44 2.75 1.16 5.30
3.22 1.39 2.64 1.53 2.07 1.85 1.65 2.36 1.47 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45 1.22 4.25
2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.97
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Герта 0:0 Шальке 04 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Герта 0:0 Шальке 04

Исход игры
Герта
76.9% (113)
Ничья
17.7% (26)
Шальке 04
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (78)
Меньше
45.45% (65)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
2:1 Герта
40.8% (60)
1:0 Герта
17% (25)
1:1 Ничья
13.6% (20)
2:0 Герта
12.2% (18)
1:2 Шальке 04
4.8% (7)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:1 Герта
2.7% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный