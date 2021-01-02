Арминия
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Шюко-Арена
Боруссия М
20' Желтая карточкаДе Медина Натан
40' Желтая карточкаНойхаус Флориан
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
13
Штиндль
Ларс
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
17 Суку СебиоПолузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Нойхаус Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
20'
40'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 10
-
2 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доан Рицу
|2
|0.14
|2.
|Клос Фабиан
|2
|0.14
|3.
|Шипплок Свен
|1
|0.07
|4.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.07
|5.
|Притль Мануэль
|1
|0.07
|6.
|Суку Себио
|1
|0.07
|7.
|Ортега Штефан
|0
|0
|8.
|Де Медина Натан
|0
|0
|9.
|Кордова Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|8 (4)
|0.57
|2.
|Хофманн Йонас
|2 (2)
|0.14
|3.
|Нойхаус Флориан
|2
|0.14
|4.
|Плеа Алассан
|2
|0.14
|5.
|Эмболо Брель
|2
|0.14
|6.
|Тюрам Маркус
|2
|0.14
|7.
|Вольф Ханнес
|2
|0.14
|8.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.07
|9.
|Вендт Оскар
|1
|0.07
|10.
|Лайнер Штефан
|1
|0.07
|11.
|Лазаро Валентино
|1
|0.07
|12.
|Херрман Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шипплок Свен
|3
|0
|2.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|3.
|Бруннер Седрик
|3
|0
|4.
|Де Медина Натан
|3
|0
|5.
|Клос Фабиан
|2
|0
|6.
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|7.
|Кунце Фабиан
|2
|0
|8.
|Притль Мануэль
|1
|0
|9.
|Суку Себио
|1
|0
|10.
|Доан Рицу
|1
|0
|11.
|Хартель Марсель
|1
|0
|12.
|Пипер Амос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|5
|0
|2.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|3.
|Эмболо Брель
|3
|0
|4.
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|5.
|Вендт Оскар
|2
|0
|6.
|Штиндль Ларс
|2
|0
|7.
|Херрман Патрик
|2
|0
|8.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|9.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|10.
|Плеа Алассан
|1
|0
|11.
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|12.
|Хофманн Йонас
|1
|0
|13.
|Закария Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Боруссия М
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|4.17% (1)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +5 =4 -11Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц
РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия
Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =8 -4Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта
Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин
Последние игры между собой
Арминия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Боруссия М: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|39 - 19
|30
|2.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|14
|8
|5
|1
|29 - 13
|29
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 13
|24
|5.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|7.
|Фрайбург
|3:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 23
|20
|8.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|24 - 22
|19
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|26 - 20
|18
|10.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|14
|3
|9
|2
|22 - 23
|18
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Хоффенхайм
|0:3 Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 26
|15
|13.
|Вердер
|0:2 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 23
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|15.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 21
|12
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 23
|11
|17.
|Майнц
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|4.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 9
|12
|5.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|8.
|Фрайбург
|3:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|9.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|10.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|11.
|Хоффенхайм
|0:3 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|12.
|Арминия
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|14.
|Вердер
|0:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|17.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|Фрайбург
|3:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|10.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|11.
|Вердер
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|14.
|Хоффенхайм
|0:3 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Арминия 0:0 Боруссия М
Исход игры
Арминия
2.1% (3)
Ничья
6.2% (9)
Боруссия М
91.7% (133)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (94)
Меньше
33.33% (47)
Обе команды забьют
Да
68.79% (97)
Нет
31.21% (44)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
51.7% (75)
0:2 Боруссия М
13.8% (20)
0:1 Боруссия М
13.1% (19)
1:3 Боруссия М
6.2% (9)
1:1 Ничья
4.1% (6)
1:4 Боруссия М
2.1% (3)
0:3 Боруссия М
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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