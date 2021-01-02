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  2. Матчи
  3. Германия
Арминия
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Боруссия М
0'
20' Желтая карточка
Де Медина Натан
40' Желтая карточка
Нойхаус Флориан
54'
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
6
Ван
дер
Хорн
Майк
15
Де
Медина
Натан
8
Доан
Рицу
19
Притль
Мануэль
30
Хартель
Марсель
7
Гебауэр
Кристиан
9
Клос
Фабиан
18
Кордова
Серхио
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
7
Херрман
Патрик
13
Штиндль
Ларс
23
Хофманн
Йонас
36
Эмболо
Брель
Арминия
4-4-2
Боруссия М
4-2-3-1

Ход матча

20'
Де Медина Натан
 
40'
 
Нойхаус Флориан
52'
Кунце Фабиан
Кордова Серхио
 
52'
Ябо Рейнольд
Гебауэр Кристиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 10
  • 2 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 2 0.14
2. Клос Фабиан 2 0.14
3. Шипплок Свен 1 0.07
4. Эдмундссон Йохан 1 0.07
5. Притль Мануэль 1 0.07
6. Суку Себио 1 0.07
7. Ортега Штефан 0 0
8. Де Медина Натан 0 0
9. Кордова Серхио 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 8 (4) 0.57
2. Хофманн Йонас 2 (2) 0.14
3. Нойхаус Флориан 2 0.14
4. Плеа Алассан 2 0.14
5. Эмболо Брель 2 0.14
6. Тюрам Маркус 2 0.14
7. Вольф Ханнес 2 0.14
8. Гинтер Маттиас 1 0.07
9. Вендт Оскар 1 0.07
10. Лайнер Штефан 1 0.07
11. Лазаро Валентино 1 0.07
12. Херрман Патрик 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Шипплок Свен 3 0
2. Ван дер Хорн Майк 3 0
3. Бруннер Седрик 3 0
4. Де Медина Натан 3 0
5. Клос Фабиан 2 0
6. Лукоки Андерсон 2 0
7. Кунце Фабиан 2 0
8. Притль Мануэль 1 0
9. Суку Себио 1 0
10. Доан Рицу 1 0
11. Хартель Марсель 1 0
12. Пипер Амос 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 5 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Эмболо Брель 3 0
4. Бенсебаини Рами 3 0
5. Вендт Оскар 2 0
6. Штиндль Ларс 2 0
7. Херрман Патрик 2 0
8. Лайнер Штефан 2 0
9. Лазаро Валентино 2 0
10. Плеа Алассан 1 0
11. Гинтер Маттиас 1 0
12. Хофманн Йонас 1 0
13. Закария Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 0 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2)
 Боруссия М 20.83% (5) 16.67% (4) 8.33% (2) 20.83% (5) 4.17% (1) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц
РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия
Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта
Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин

Последние игры между собой

Арминия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Боруссия М: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Боруссия М 4:1 Арминия Товарищеские матчи Боруссия М 2:1 Арминия Товарищеские матчи Арминия 1:1 Боруссия М Кубок Боруссия М 2:0 Арминия Товарищеские матчи
Боруссия М 1:1 Арминия Бундеслига Арминия 0:2 Боруссия М Бундеслига Арминия 1:2 Боруссия М Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 3 1 39 - 19 30
2. Байер Л 1:1 Заявка 14 8 5 1 29 - 13 29
3. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Вольфсбург Заявка 13 6 6 1 20 - 13 24
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 14 6 6 2 29 - 18 24
6. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
7. Фрайбург 3:0 Заявка 14 5 5 4 23 - 23 20
8. Боруссия М 0:0 Заявка 14 4 7 3 24 - 22 19
9. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 26 - 20 18
10. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 14 3 9 2 22 - 23 18
11. Аугсбург 0:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Хоффенхайм 0:3 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
13. Вердер 0:2 Заявка 14 3 5 6 16 - 23 14
14. Герта Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
15. Кёльн 0:0 Заявка 14 2 6 6 13 - 21 12
16. Арминия 0:0 Заявка 14 3 2 9 9 - 23 11
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 8 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
4. Унион Берлин 2:0 Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л 1:1 Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Боруссия М 0:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Фрайбург 3:0 Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
9. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 7 1 6 0 10 - 9 9
10. Аугсбург 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Хоффенхайм 0:3 Заявка 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Арминия 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
13. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
14. Вердер 0:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Кёльн 0:0 Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
17. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:1 Заявка 8 5 3 0 16 - 5 18
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. Фрайбург 3:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
7. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Кёльн 0:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
9. Боруссия М 0:0 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
10. Аугсбург 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
11. Вердер 0:2 Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм 0:3 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Прогнозы 145
Арминия 2.1% (3)
X 6.2% (9)
Боруссия М 91.7% (133)
Все прогнозы
2.06 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Боруссия М
8.16
4.20
1.66
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.70 3.25 1.63
Бонус: 5 000 ₽ 5.90 4.20 1.66
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 3.25 1.65
  8.16 3.32 1.62

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.30 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.05 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.50
5.30 1.15 3.90 1.25 2.05 1.75 1.55 2.45 1.33 3.25 1.77 2.12 1.12 6.10 1.09 7.20 1.02 13.00 1.01 15.00 1.03 10.00 1.03 9.90 1.01 17.50
5.77 1.15 2.66 1.51 2.12 1.77 1.83 2.06 1.51 2.65 1.38 3.17 1.30 3.68 1.43 2.93 1.55 2.57 1.50 2.78 1.19 4.93 1.14 6.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
1.97 1.82 1.27 3.70 1.15 5.30 1.01 15.00 1.01 15.00
1.65 2.31 1.39 3.12 1.13 6.45 1.53 2.58 1.38 3.15 1.24 4.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
2.70 1.42 1.69 2.10 1.28 3.45 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
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Прогнозы на матч Арминия 0:0 Боруссия М

Исход игры
Арминия
2.1% (3)
Ничья
6.2% (9)
Боруссия М
91.7% (133)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (94)
Меньше
33.33% (47)
Обе команды забьют
Да
68.79% (97)
Нет
31.21% (44)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
51.7% (75)
0:2 Боруссия М
13.8% (20)
0:1 Боруссия М
13.1% (19)
1:3 Боруссия М
6.2% (9)
1:1 Ничья
4.1% (6)
1:4 Боруссия М
2.1% (3)
0:3 Боруссия М
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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