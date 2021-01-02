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Арминия
0:1
Конец матча

Стадион:
Боруссия М
0'
20' Желтая карточка
Де Медина Натан
40' Желтая карточка
Нойхаус Флориан
0:1
58' Гол
Эмболо Брель
62' Желтая карточка
Ортега Штефан
90'+5
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
6
Ван
дер
Хорн
Майк
15
Де
Медина
Натан
8
Доан
Рицу
19
Притль
Мануэль
30
Хартель
Марсель
7
Гебауэр
Кристиан
9
Клос
Фабиан
18
Кордова
Серхио
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
7
Херрман
Патрик
13
Штиндль
Ларс
23
Хофманн
Йонас
36
Эмболо
Брель
Арминия
4-4-2
Боруссия М
4-2-3-1

Ход матча

20'
Де Медина Натан
 
40'
 
Нойхаус Флориан
52'
Кунце Фабиан
Кордова Серхио
 
52'
Ябо Рейнольд
Гебауэр Кристиан
 
58'
0:1
Эмболо Брель
(Хофманн Йонас)
62'
Ортега Штефан
 
64'
 
Плеа Алассан
Эмболо Брель
71'
Шипплок Свен
Хартель Марсель
 
71'
Лукоки Андерсон
Де Медина Натан
 
77'
 
Закария Денис
Нойхаус Флориан
84'
 
Бенсебаини Рами
Вендт Оскар
85'
 
Вольф Ханнес
Херрман Патрик
88'
Майер Арне
Притль Мануэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 14
  • 2 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 2 0.14
2. Клос Фабиан 2 0.14
3. Шипплок Свен 1 0.07
4. Эдмундссон Йохан 1 0.07
5. Притль Мануэль 1 0.07
6. Суку Себио 1 0.07
7. Ортега Штефан 0 0
8. Де Медина Натан 0 0
9. Кордова Серхио 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 8 (4) 0.57
2. Эмболо Брель 3 0.21
3. Хофманн Йонас 2 (2) 0.14
4. Нойхаус Флориан 2 0.14
5. Плеа Алассан 2 0.14
6. Тюрам Маркус 2 0.14
7. Вольф Ханнес 2 0.14
8. Гинтер Маттиас 1 0.07
9. Вендт Оскар 1 0.07
10. Лайнер Штефан 1 0.07
11. Лазаро Валентино 1 0.07
12. Херрман Патрик 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Шипплок Свен 3 0
2. Ван дер Хорн Майк 3 0
3. Бруннер Седрик 3 0
4. Де Медина Натан 3 0
5. Клос Фабиан 2 0
6. Лукоки Андерсон 2 0
7. Кунце Фабиан 2 0
8. Притль Мануэль 1 0
9. Ортега Штефан 1 0
10. Суку Себио 1 0
11. Доан Рицу 1 0
12. Хартель Марсель 1 0
13. Пипер Амос 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 6 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Эмболо Брель 3 0
4. Бенсебаини Рами 3 0
5. Вендт Оскар 2 0
6. Штиндль Ларс 2 0
7. Херрман Патрик 2 0
8. Лайнер Штефан 2 0
9. Лазаро Валентино 2 0
10. Плеа Алассан 1 0
11. Гинтер Маттиас 1 0
12. Закария Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 0 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2)
 Боруссия М 20% (5) 16% (4) 8% (2) 24% (6) 4% (1) 28% (7)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц
РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия
Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта
Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин

Последние игры между собой

Арминия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Боруссия М: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Боруссия М 4:1 Арминия Товарищеские матчи Боруссия М 2:1 Арминия Товарищеские матчи Арминия 1:1 Боруссия М Кубок Боруссия М 2:0 Арминия Товарищеские матчи
Боруссия М 1:1 Арминия Бундеслига Арминия 0:2 Боруссия М Бундеслига Арминия 1:2 Боруссия М Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 3 1 39 - 19 30
2. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
3. Байер Л Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
4. Вольфсбург Заявка 13 6 6 1 20 - 13 24
5. Унион Берлин Заявка 14 6 6 2 29 - 18 24
6. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
7. Боруссия М Заявка 14 5 6 3 25 - 22 21
8. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 23 - 24 20
9. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 8 2 23 - 23 20
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 26 - 20 18
12. Хоффенхайм Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
13. Вердер Заявка 14 3 5 6 16 - 23 14
14. Герта Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
15. Кёльн Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 8 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
7. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
9. Фрайбург Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
10. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
12. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
13. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
8. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
9. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
10. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Арминия 2.1% (3)
X 6.2% (9)
Боруссия М 91.7% (133)
Все прогнозы
2.06 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 10.00 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 5.90 4.20 1.66
Бонус: 5 000 ₽ 101.00 12.00 1.04
  8.01 3.14 1.68

Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.30 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.05 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.50
5.30 1.15 3.90 1.25 1.27 3.70 1.01 15.00 1.33 3.25 1.77 2.12 1.09 7.20 1.06 8.80 1.02 13.00 1.01 15.00 1.03 10.00 1.03 9.90 1.01 17.50
5.00 1.19 3.50 1.32 2.37 1.62 2.20 1.72 1.83 2.05 1.44 2.89 1.31 3.63 1.23 4.35 1.43 2.93 1.55 2.57 1.50 2.78 1.19 4.93 1.14 6.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
1.97 1.82 1.27 3.70 1.15 5.30 1.01 15.00 1.01 15.00
1.65 2.31 1.39 3.12 1.13 6.45 1.53 2.58 1.38 3.15 1.24 4.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
2.70 1.42 1.69 2.10 1.28 3.45 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
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Прогнозы на матч Арминия 0:1 Боруссия М

Исход игры
Арминия
2.1% (3)
Ничья
6.2% (9)
Боруссия М
91.7% (133)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (94)
Меньше
33.33% (47)
Обе команды забьют
Да
68.79% (97)
Нет
31.21% (44)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
51.7% (75)
0:2 Боруссия М
13.8% (20)
0:1 Боруссия М
13.1% (19)
1:3 Боруссия М
6.2% (9)
1:1 Ничья
4.1% (6)
1:4 Боруссия М
2.1% (3)
0:3 Боруссия М
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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