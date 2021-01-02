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  2. Матчи
  3. Германия
Айнтрахт Фр
1:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Байер Л
0'
0:1
9' Гол
Амири Надим
1:1
22' Гол
Юнес Амин
54'
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
25
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
20
Хасебе
Макото
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
1
Градецки
Лукаш
6
Драгович
Александр
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
23
Вайзер
Митчелл
15
Баумгартлингер
Юлиан
27
Вирц
Флориан
11
Амири
Надим
9
Бэйли
Леон
14
Шик
Патрик
19
Диаби
Мусса
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Байер Л
4-1-2-3

Ход матча

9'
0:1
Амири Надим
(Вирц Флориан)
22'
Юнес Амин
(Соу Джибриль)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 9 (3) 0.64
2. Дост Бас 4 (1) 0.29
3. Камада Даити 2 0.14
4. Баркок Аймен 2 0.14
5. Ильзанкер Штефан 1 0.07
6. Абрахам Давид 1 0.07
7. Роде Себастьян 1 0.07
8. Юнес Амин 1 0.07
9. Цубер Стивен 0 0
10. Хинтереггер Мартин 0 0
11. Костич Филип 0 0
12. Соу Джибриль 0 0
13. Н'Дика Эван 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 8 (2) 0.57
2. Бэйли Леон 4 0.29
3. Шик Патрик 4 0.29
4. Амири Надим 2 0.14
5. Вирц Флориан 2 0.14
6. Диаби Мусса 2 0.14
7. Баумгартлингер Юлиан 2 0.14
8. Демирбай Керем 1 0.07
9. Драгович Александр 1 0.07
10. Вайзер Митчелл 1 0.07
11. Та Джонатан 1 0.07
12. Бендер Ларс 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Абрахам Давид 4 1
2. Роде Себастьян 5 0
3. Соу Джибриль 4 0
4. Баркок Аймен 4 0
5. Хасебе Макото 3 0
6. Дост Бас 3 0
7. Ильзанкер Штефан 3 0
8. Н'Дика Эван 3 0
9. Камада Даити 2 0
10. Цубер Стивен 1 0
11. Хинтереггер Мартин 1 0
12. Костич Филип 1 0
13. Юнес Амин 1 0
14. Кор Доминик 1 0
15. Дурм Эрик 1 0
16. Туре Альмами 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Драгович Александр 3 0
2. Синкгравен Дэйли 3 0
3. Диаби Мусса 3 0
4. Арангис Чарлес 2 0
5. Бендер Ларс 2 0
6. Бэйли Леон 2 0
7. Бендер Свен 1 0
8. Баумгартлингер Юлиан 1 0
9. Градецки Лукаш 1 0
10. Аларио Лукас 1 0
11. Беллараби Карим 1 0
12. Демирбай Керем 1 0
13. Та Джонатан 1 0
14. Амири Надим 1 0
15. Вирц Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 5% (1) 20% (4) 25% (5) 5% (1) 35% (7) 10% (2)
 Байер Л 18.52% (5) 25.93% (7) 7.41% (2) 11.11% (3) 14.81% (4) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д
Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн
Байер Л Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага
Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Байер Л: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига
Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Байер Л Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 3 1 39 - 19 30
2. Байер Л 1:1 Заявка 14 8 5 1 29 - 13 29
3. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Вольфсбург Заявка 13 6 6 1 20 - 13 24
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 14 6 6 2 29 - 18 24
6. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
7. Фрайбург 3:0 Заявка 14 5 5 4 23 - 23 20
8. Боруссия М 0:0 Заявка 14 4 7 3 24 - 22 19
9. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 26 - 20 18
10. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 14 3 9 2 22 - 23 18
11. Аугсбург 0:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Хоффенхайм 0:3 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
13. Вердер 0:2 Заявка 14 3 5 6 16 - 23 14
14. Герта Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
15. Кёльн 0:0 Заявка 14 2 6 6 13 - 21 12
16. Арминия 0:0 Заявка 14 3 2 9 9 - 23 11
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 8 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
4. Унион Берлин 2:0 Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л 1:1 Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Боруссия М 0:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Фрайбург 3:0 Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
9. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 7 1 6 0 10 - 9 9
10. Аугсбург 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Хоффенхайм 0:3 Заявка 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Арминия 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
13. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
14. Вердер 0:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Кёльн 0:0 Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
17. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:1 Заявка 8 5 3 0 16 - 5 18
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. Фрайбург 3:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
7. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Кёльн 0:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
9. Боруссия М 0:0 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
10. Аугсбург 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
11. Вердер 0:2 Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм 0:3 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
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Прогнозы 146
Айнтрахт Фр 6.2% (9)
X 24.7% (36)
Байер Л 69.2% (101)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Байер Л
3.60
3.92
2.49
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.60 2.75 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.16 3.92 2.18
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 2.75 2.45
  3.38 2.75 2.63

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.50 1.02 4.85 1.14 4.05 1.18 2.44 1.49 1.97 1.76 1.70 2.28 1.37 3.32 1.27 3.88 1.09 6.40 1.08 6.30 1.00 10.75
13.00 1.01 5.10 1.17 4.05 1.23 4.75 1.18 3.35 1.31 1.83 2.11 1.90 1.90 1.40 2.90 1.82 1.97 1.08 7.77 1.06 8.80 1.12 6.10 1.10 6.80
5.66 1.17 2.82 1.46 2.34 1.64 4.02 1.26 3.28 1.36 2.26 1.68 1.86 2.02 1.61 2.40 1.36 3.28 1.28 3.86 1.65 2.32 1.48 2.75 1.31 3.57 1.10 8.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.76 1.27 2.50 1.53 1.67 2.21 1.28 3.68 1.17 5.05
3.70 1.27 2.50 1.53 1.60 2.33 1.22 4.20 2.05 1.75 1.31 3.35 1.16 5.10 1.02 13.00 1.01 15.00
3.23 1.36 2.67 1.50 2.09 1.78 1.66 2.28 1.47 2.76 1.30 3.57 1.62 2.35 1.37 3.18 1.12 6.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.50 1.15 3.95 1.25 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20
2.04 1.68 1.57 2.31 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.63
Букмекер Да Нет
3.40 1.30
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 1:1 Байер Л онлайн

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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Байер Л

Исход игры
Айнтрахт Фр
6.2% (9)
Ничья
24.7% (36)
Байер Л
69.2% (101)
Тотал 2.5
Больше
72.54% (103)
Меньше
27.46% (39)
Обе команды забьют
Да
92.25% (131)
Нет
7.75% (11)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
44.5% (65)
1:1 Ничья
19.2% (28)
1:3 Байер Л
8.2% (12)
0:1 Байер Л
6.2% (9)
2:3 Байер Л
5.5% (8)
2:1 Айнтрахт Фр
4.8% (7)
2:2 Ничья
4.1% (6)
0:2 Байер Л
1.4% (2)
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