Айнтрахт Фр
2:1
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park
Байер Л
0:1
10' ГолАмири Надим
1:1
22' ГолЮнес Амин
2:1
54' Гол в свои воротаТапсоба Эдмон
25
Дурм
Эрик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
27
Вирц
Флориан
11
Амири
Надим
14
Шик
Патрик
19
Диаби
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Нападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
-
16 Едвай ТинЗащитник
-
39 Тюркмен ДжемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
32 Samed Onur
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
0:1
22'
1:1
54'
2:1
76'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|9 (3)
|0.64
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.29
|3.
|Камада Даити
|2
|0.14
|4.
|Баркок Аймен
|2
|0.14
|5.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.07
|6.
|Абрахам Давид
|1
|0.07
|7.
|Роде Себастьян
|1
|0.07
|8.
|Юнес Амин
|1
|0.07
|9.
|Цубер Стивен
|0
|0
|10.
|Хинтереггер Мартин
|0
|0
|11.
|Костич Филип
|0
|0
|12.
|Соу Джибриль
|0
|0
|13.
|Н'Дика Эван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|8 (2)
|0.57
|2.
|Бэйли Леон
|4
|0.29
|3.
|Шик Патрик
|4
|0.29
|4.
|Амири Надим
|2
|0.14
|5.
|Вирц Флориан
|2
|0.14
|6.
|Диаби Мусса
|2
|0.14
|7.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.14
|8.
|Демирбай Керем
|1
|0.07
|9.
|Драгович Александр
|1
|0.07
|10.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.07
|11.
|Та Джонатан
|1
|0.07
|12.
|Бендер Ларс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абрахам Давид
|4
|1
|2.
|Роде Себастьян
|5
|0
|3.
|Соу Джибриль
|4
|0
|4.
|Баркок Аймен
|4
|0
|5.
|Хасебе Макото
|3
|0
|6.
|Дост Бас
|3
|0
|7.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|8.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|9.
|Камада Даити
|2
|0
|10.
|Цубер Стивен
|1
|0
|11.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|12.
|Костич Филип
|1
|0
|13.
|Юнес Амин
|1
|0
|14.
|Кор Доминик
|1
|0
|15.
|Дурм Эрик
|1
|0
|16.
|Туре Альмами
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Драгович Александр
|3
|0
|2.
|Синкгравен Дэйли
|3
|0
|3.
|Диаби Мусса
|3
|0
|4.
|Арангис Чарлес
|2
|0
|5.
|Бендер Ларс
|2
|0
|6.
|Бэйли Леон
|2
|0
|7.
|Бендер Свен
|1
|0
|8.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|9.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|10.
|Аларио Лукас
|1
|0
|11.
|Беллараби Карим
|1
|0
|12.
|Демирбай Керем
|1
|0
|13.
|Та Джонатан
|1
|0
|14.
|Амири Надим
|1
|0
|15.
|Вирц Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|33.33% (7)
|9.52% (2)
|Байер Л
|21.43% (6)
|25% (7)
|7.14% (2)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +6 =9 -5Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д
Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн
Байер Л Последние 20 матчей: +14 =4 -2Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага
Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Байер Л: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Байер Л Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|39 - 19
|30
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 14
|28
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 13
|24
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 22
|21
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 24
|20
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|23 - 23
|20
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|26 - 20
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|13.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 23
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|15.
|Кёльн
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 24
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 9
|12
|5.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|12.
|Арминия
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|14.
|Вердер
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л
Исход игры
Айнтрахт Фр
6.2% (9)
Ничья
24.7% (36)
Байер Л
69.2% (101)
Тотал 2.5
Больше
72.54% (103)
Меньше
27.46% (39)
Обе команды забьют
Да
92.25% (131)
Нет
7.75% (11)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
44.5% (65)
1:1 Ничья
19.2% (28)
1:3 Байер Л
8.2% (12)
0:1 Байер Л
6.2% (9)
2:3 Байер Л
5.5% (8)
2:1 Айнтрахт Фр
4.8% (7)
2:2 Ничья
4.1% (6)
3:3 Ничья
1.4% (2)
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