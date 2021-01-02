  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Айнтрахт Фр
2:1
Конец матча

Стадион:
Байер Л
0'
0:1
10' Гол
Амири Надим
1:1
22' Гол
Юнес Амин
2:1
54' Гол в свои ворота
Тапсоба Эдмон
90'+5
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
25
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
20
Хасебе
Макото
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
1
Градецки
Лукаш
6
Драгович
Александр
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
23
Вайзер
Митчелл
15
Баумгартлингер
Юлиан
27
Вирц
Флориан
11
Амири
Надим
9
Бэйли
Леон
14
Шик
Патрик
19
Диаби
Мусса
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Байер Л
4-1-2-3

Ход матча

10'
0:1
Амири Надим
(Вирц Флориан)
22'
Юнес Амин
(Соу Джибриль)
1:1
54'
Тапсоба Эдмон
2:1
68'
 
Демирбай Керем
Вирц Флориан
68'
 
Беллараби Карим
Диаби Мусса
68'
 
Аларио Лукас
Вайзер Митчелл
76'
Кор Доминик
Юнес Амин
 
76'
Баркок Аймен
Камада Даити
 
87'
Туре Альмами
Дурм Эрик
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 9 (3) 0.64
2. Дост Бас 4 (1) 0.29
3. Камада Даити 2 0.14
4. Баркок Аймен 2 0.14
5. Ильзанкер Штефан 1 0.07
6. Абрахам Давид 1 0.07
7. Роде Себастьян 1 0.07
8. Юнес Амин 1 0.07
9. Цубер Стивен 0 0
10. Хинтереггер Мартин 0 0
11. Костич Филип 0 0
12. Соу Джибриль 0 0
13. Н'Дика Эван 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 8 (2) 0.57
2. Бэйли Леон 4 0.29
3. Шик Патрик 4 0.29
4. Амири Надим 2 0.14
5. Вирц Флориан 2 0.14
6. Диаби Мусса 2 0.14
7. Баумгартлингер Юлиан 2 0.14
8. Демирбай Керем 1 0.07
9. Драгович Александр 1 0.07
10. Вайзер Митчелл 1 0.07
11. Та Джонатан 1 0.07
12. Бендер Ларс 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Абрахам Давид 4 1
2. Роде Себастьян 5 0
3. Соу Джибриль 4 0
4. Баркок Аймен 4 0
5. Хасебе Макото 3 0
6. Дост Бас 3 0
7. Ильзанкер Штефан 3 0
8. Н'Дика Эван 3 0
9. Камада Даити 2 0
10. Цубер Стивен 1 0
11. Хинтереггер Мартин 1 0
12. Костич Филип 1 0
13. Юнес Амин 1 0
14. Кор Доминик 1 0
15. Дурм Эрик 1 0
16. Туре Альмами 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Драгович Александр 3 0
2. Синкгравен Дэйли 3 0
3. Диаби Мусса 3 0
4. Арангис Чарлес 2 0
5. Бендер Ларс 2 0
6. Бэйли Леон 2 0
7. Бендер Свен 1 0
8. Баумгартлингер Юлиан 1 0
9. Градецки Лукаш 1 0
10. Аларио Лукас 1 0
11. Беллараби Карим 1 0
12. Демирбай Керем 1 0
13. Та Джонатан 1 0
14. Амири Надим 1 0
15. Вирц Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 4.76% (1) 23.81% (5) 23.81% (5) 4.76% (1) 33.33% (7) 9.52% (2)
 Байер Л 21.43% (6) 25% (7) 7.14% (2) 10.71% (3) 14.29% (4) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д
Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн
Байер Л Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага
Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Байер Л: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига
Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Байер Л Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 3 1 39 - 19 30
2. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
3. Байер Л Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
4. Вольфсбург Заявка 13 6 6 1 20 - 13 24
5. Унион Берлин Заявка 14 6 6 2 29 - 18 24
6. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
7. Боруссия М Заявка 14 5 6 3 25 - 22 21
8. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 23 - 24 20
9. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 8 2 23 - 23 20
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 26 - 20 18
12. Хоффенхайм Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
13. Вердер Заявка 14 3 5 6 16 - 23 14
14. Герта Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
15. Кёльн Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 8 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
7. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
9. Фрайбург Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
10. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
12. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
13. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
8. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
9. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
10. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
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Новости матча
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  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Айнтрахт Фр 6.2% (9)
X 24.7% (36)
Байер Л 69.2% (101)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.11 6.90 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.16 3.92 2.18
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 8.50 89.00
  1.33 4.49 14.05

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.50 1.02 4.85 1.14 4.05 1.18 2.44 1.49 1.97 1.76 1.70 2.28 1.37 3.32 1.27 3.88 1.09 6.40 1.08 6.30 1.00 10.75
13.00 1.01 5.10 1.17 4.05 1.23 4.75 1.18 3.35 1.31 1.83 2.11 1.20 4.44 1.70 2.15 1.33 3.25 1.08 7.77 1.06 8.80 1.12 6.10 1.10 6.80
5.66 1.17 2.82 1.46 2.34 1.64 4.02 1.26 3.28 1.36 2.26 1.68 2.35 1.63 1.93 1.96 1.47 2.80 1.31 3.61 1.23 4.41 1.48 2.75 1.31 3.57 1.10 8.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.76 1.27 2.50 1.53 1.67 2.21 1.28 3.68 1.17 5.05
3.70 1.27 2.50 1.53 1.60 2.33 1.22 4.20 2.05 1.75 1.31 3.35 1.16 5.10 1.02 13.00 1.01 15.00
3.23 1.36 2.67 1.50 2.09 1.78 1.66 2.28 1.47 2.76 1.30 3.57 1.62 2.35 1.37 3.18 1.12 6.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.50 1.15 3.95 1.25 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20
2.04 1.68 1.57 2.31 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.63
Букмекер Да Нет
3.40 1.30
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л онлайн

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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л

Исход игры
Айнтрахт Фр
6.2% (9)
Ничья
24.7% (36)
Байер Л
69.2% (101)
Тотал 2.5
Больше
72.54% (103)
Меньше
27.46% (39)
Обе команды забьют
Да
92.25% (131)
Нет
7.75% (11)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
44.5% (65)
1:1 Ничья
19.2% (28)
1:3 Байер Л
8.2% (12)
0:1 Байер Л
6.2% (9)
2:3 Байер Л
5.5% (8)
2:1 Айнтрахт Фр
4.8% (7)
2:2 Ничья
4.1% (6)
3:3 Ничья
1.4% (2)
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