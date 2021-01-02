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  2. Матчи
  3. Германия
Вердер
0:2
Второй тайм: 52'

Стадион:
Унион Берлин
0'
0:1
12' Гол
Бекер Шеральдо
26' Желтая карточка
Андрих Роберт
0:2
29' Гол
Авонийи Тайво
34' Желтая карточка
Гросс Кристиан
44' Желтая карточка
Прёмель Гриша
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51' Желтая карточка
Хюбнер Флориан
52'
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
5
Аугустинссон
Людвиг
35
Эггештайн
Максимилиан
36
Гросс
Кристиан
10
Биттенкорт
Леонардо
8
Юя
Осако
20
Шмид
Романо
19
Сарджент
Джош
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
19
Хюбнер
Флориан
28
Триммель
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
25
Ленц
Кристофер
30
Андрих
Роберт
32
Ингвартсен
Маркус
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
Вердер
4-2-3-1
Унион Берлин
3-3-2-2

Ход матча

12'
0:1
Бекер Шеральдо
(Авонийи Тайво)
26'
 
Андрих Роберт
29'
0:2
Авонийи Тайво
(Андрих Роберт)
34'
Гросс Кристиан
 
44'
 
Прёмель Гриша
45'
 
46'
Зельке Дейви
Юя Осако
 
47'
Мбом Жан-Мануэль
Биттенкорт Леонардо
 
51'
 
Хюбнер Флориан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.29
2. Биттенкорт Леонардо 3 (1) 0.21
3. Эггештайн Максимилиан 2 0.14
4. Мёхвальд Кевин 2 0.14
5. Зельке Дейви 2 0.14
6. Сарджент Джош 1 0.07
7. Eren Dinkci 1 0.07
8. Аугустинссон Людвиг 0 0
9. Гебреселассие Теодор 0 0
10. Юя Осако 0 0
11. Гросс Кристиан 0 0
12. Чон Тахит 0 0
13. Мбом Жан-Мануэль 0 0
14. Вольтемаде Ник 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.43
2. Авонийи Тайво 5 0.36
3. Фридрих Марвин 4 0.29
4. Андрих Роберт 3 0.21
5. Бекер Шеральдо 2 0.14
6. Тойхерт Седрик 2 0.14
7. Похьянпало Йоэль 2 0.14
8. Ингвартсен Маркус 1 0.07
9. Прёмель Гриша 1 0.07
10. Бюльтер Мариус 1 0.07
11. Эндо Кейта 1 0.07
12. Шлоттербек Нико 1 0.07
13. Триммель Кристофер 0 0
14. Ленц Кристофер 0 0
15. Гогия Акакий 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 5 0
2. Гросс Кристиан 4 0
3. Юя Осако 3 0
4. Аугустинссон Людвиг 3 0
5. Эггештайн Максимилиан 3 0
6. Мёхвальд Кевин 1 1
7. Зельке Дейви 2 0
8. Фридль Марко 2 0
9. Сарджент Джош 2 0
10. Гебреселассие Теодор 1 0
11. Биттенкорт Леонардо 1 0
12. Классен Дэви 1 0
13. Павленка Иржи 1 0
14. Шмид Романо 1 0
15. Чон Тахит 1 0
16. Вольтемаде Ник 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Прёмель Гриша 5 0
2. Триммель Кристофер 4 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Гризбек Себастьян 3 0
5. Ленц Кристофер 2 0
6. Ингвартсен Маркус 2 0
7. Луте Андреас 1 0
8. Гогия Акакий 1 0
9. Кнохе Робин 1 0
10. Гисельман Нико 1 0
11. Бекер Шеральдо 1 0
12. Бюльтер Мариус 1 0
13. Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3)
 Унион Берлин 25.93% (7) 7.41% (2) 7.41% (2) 18.52% (5) 14.81% (4) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер
Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария
Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин

Последние игры между собой

Вердер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Вердер 0:2 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:2 Вердер Бундеслига Унион Берлин 2:2 Вердер Товарищеские матчи Унион Берлин 0:5 Вердер Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 3 1 39 - 19 30
2. Байер Л 1:1 Заявка 14 8 5 1 29 - 13 29
3. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Вольфсбург Заявка 13 6 6 1 20 - 13 24
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 14 6 6 2 29 - 18 24
6. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
7. Фрайбург 3:0 Заявка 14 5 5 4 23 - 23 20
8. Боруссия М 0:0 Заявка 14 4 7 3 24 - 22 19
9. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 26 - 20 18
10. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 14 3 9 2 22 - 23 18
11. Аугсбург 0:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Хоффенхайм 0:3 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
13. Вердер 0:2 Заявка 14 3 5 6 16 - 23 14
14. Герта Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
15. Кёльн 0:0 Заявка 14 2 6 6 13 - 21 12
16. Арминия 0:0 Заявка 14 3 2 9 9 - 23 11
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 8 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
4. Унион Берлин 2:0 Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л 1:1 Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Боруссия М 0:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Фрайбург 3:0 Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
9. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 7 1 6 0 10 - 9 9
10. Аугсбург 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Хоффенхайм 0:3 Заявка 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Арминия 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
13. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
14. Вердер 0:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Кёльн 0:0 Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
17. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:1 Заявка 8 5 3 0 16 - 5 18
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. Фрайбург 3:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
7. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Кёльн 0:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
9. Боруссия М 0:0 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
10. Аугсбург 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
11. Вердер 0:2 Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм 0:3 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
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Прогнозы 143
Вердер 31.5% (45)
X 42.7% (61)
Унион Берлин 25.9% (37)
Все прогнозы
2.44 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Унион Берлин
35.00
3.18
2.64
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 35.00 10.50 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.18 2.64
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 10.50 1.08
  25.44 10.46 1.11

Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.06 6.05 1.10 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.22 4.10 1.06 7.50 1.04 7.90 1.00 11.00
7.77 1.08 6.10 1.12 5.10 1.16 3.90 1.25 1.86 2.01 3.90 1.25 1.72 2.20 2.55 1.50 1.65 2.22 1.25 3.90 1.17 4.90 1.01 10.00 1.02 15.50 0.00 23.00
7.44 1.11 2.68 1.51 2.32 1.67 1.96 1.94 1.68 2.30 3.60 1.31 3.01 1.41 2.42 1.61 1.86 2.02 1.61 2.41 1.41 3.03 1.52 2.62 1.15 5.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.56 1.51 1.69 2.17 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
2.55 1.50 1.62 2.27 1.58 2.35 1.07 8.40 1.07 8.40
2.27 1.68 1.87 2.01 1.44 2.88 1.30 3.68 1.22 4.46 1.43 2.96 1.24 4.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.48 1.19 4.75 1.13 5.95
2.23 1.61 1.53 2.41 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 1.95
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
Где смотреть матч Вердер 0:2 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Вердер 0:2 Унион Берлин

Исход игры
Вердер
31.5% (45)
Ничья
42.7% (61)
Унион Берлин
25.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
40.29% (56)
Меньше
59.71% (83)
Обе команды забьют
Да
76.98% (107)
Нет
23.02% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (53)
2:1 Вердер
17.5% (25)
1:2 Унион Берлин
14.7% (21)
0:1 Унион Берлин
7% (10)
2:0 Вердер
5.6% (8)
1:0 Вердер
4.9% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:2 Унион Берлин
2.1% (3)
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