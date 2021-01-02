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Вердер
0:2
Конец матча

Стадион:
Унион Берлин
0'
0:1
12' Гол
Бекер Шеральдо
25' Желтая карточка
Андрих Роберт
0:2
28' Гол
Авонийи Тайво
33' Желтая карточка
Гросс Кристиан
44' Желтая карточка
Прёмель Гриша
50' Желтая карточка
Хюбнер Флориан
53' Желтая карточка
Зельке Дейви
68' Желтая карточка
Бекер Шеральдо
90'+4
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
5
Аугустинссон
Людвиг
35
Эггештайн
Максимилиан
36
Гросс
Кристиан
10
Биттенкорт
Леонардо
8
Юя
Осако
20
Шмид
Романо
19
Сарджент
Джош
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
19
Хюбнер
Флориан
28
Триммель
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
25
Ленц
Кристофер
30
Андрих
Роберт
32
Ингвартсен
Маркус
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
Вердер
4-2-3-1
Унион Берлин
3-3-2-2

Ход матча

12'
0:1
Бекер Шеральдо
(Авонийи Тайво)
25'
 
Андрих Роберт
28'
0:2
Авонийи Тайво
(Андрих Роберт)
33'
Гросс Кристиан
 
44'
 
Прёмель Гриша
46'
Зельке Дейви
Юя Осако
 
46'
Мбом Жан-Мануэль
Биттенкорт Леонардо
 
50'
 
Хюбнер Флориан
53'
Зельке Дейви
 
68'
 
Бекер Шеральдо
76'
 
Гризбек Себастьян
Прёмель Гриша
76'
Чон Тахит
Аугустинссон Людвиг
 
76'
Фуллкруг Никлас
Шмид Романо
 
82'
Велькович Милош
Топрак Омер
 
83'
 
Рюэрсон Юлиан
Авонийи Тайво
88'
 
Тойхерт Седрик
Бекер Шеральдо

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.29
2. Биттенкорт Леонардо 3 (1) 0.21
3. Эггештайн Максимилиан 2 0.14
4. Мёхвальд Кевин 2 0.14
5. Зельке Дейви 2 0.14
6. Сарджент Джош 1 0.07
7. Eren Dinkci 1 0.07
8. Аугустинссон Людвиг 0 0
9. Гебреселассие Теодор 0 0
10. Юя Осако 0 0
11. Гросс Кристиан 0 0
12. Чон Тахит 0 0
13. Мбом Жан-Мануэль 0 0
14. Вольтемаде Ник 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.43
2. Авонийи Тайво 5 0.36
3. Фридрих Марвин 4 0.29
4. Андрих Роберт 3 0.21
5. Бекер Шеральдо 2 0.14
6. Тойхерт Седрик 2 0.14
7. Похьянпало Йоэль 2 0.14
8. Ингвартсен Маркус 1 0.07
9. Прёмель Гриша 1 0.07
10. Бюльтер Мариус 1 0.07
11. Эндо Кейта 1 0.07
12. Шлоттербек Нико 1 0.07
13. Триммель Кристофер 0 0
14. Ленц Кристофер 0 0
15. Гогия Акакий 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 5 0
2. Гросс Кристиан 4 0
3. Юя Осако 3 0
4. Аугустинссон Людвиг 3 0
5. Зельке Дейви 3 0
6. Эггештайн Максимилиан 3 0
7. Мёхвальд Кевин 1 1
8. Фридль Марко 2 0
9. Сарджент Джош 2 0
10. Гебреселассие Теодор 1 0
11. Биттенкорт Леонардо 1 0
12. Классен Дэви 1 0
13. Павленка Иржи 1 0
14. Шмид Романо 1 0
15. Чон Тахит 1 0
16. Вольтемаде Ник 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Прёмель Гриша 5 0
2. Триммель Кристофер 4 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Гризбек Себастьян 3 0
5. Ленц Кристофер 2 0
6. Бекер Шеральдо 2 0
7. Ингвартсен Маркус 2 0
8. Луте Андреас 1 0
9. Гогия Акакий 1 0
10. Кнохе Робин 1 0
11. Гисельман Нико 1 0
12. Хюбнер Флориан 1 0
13. Бюльтер Мариус 1 0
14. Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3)
 Унион Берлин 27.59% (8) 10.34% (3) 6.9% (2) 17.24% (5) 13.79% (4) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер
Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария
Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин

Последние игры между собой

Вердер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Вердер 0:2 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:2 Вердер Бундеслига Унион Берлин 2:2 Вердер Товарищеские матчи Унион Берлин 0:5 Вердер Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 3 1 39 - 19 30
2. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
3. Байер Л Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
4. Вольфсбург Заявка 13 6 6 1 20 - 13 24
5. Унион Берлин Заявка 14 6 6 2 29 - 18 24
6. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
7. Боруссия М Заявка 14 5 6 3 25 - 22 21
8. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 23 - 24 20
9. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 8 2 23 - 23 20
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 26 - 20 18
12. Хоффенхайм Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
13. Вердер Заявка 14 3 5 6 16 - 23 14
14. Герта Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
15. Кёльн Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 8 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
7. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
9. Фрайбург Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
10. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
12. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
13. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
8. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
9. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
10. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
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Прогнозы
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Прогнозы 143
Вердер 31.5% (45)
X 42.7% (61)
Унион Берлин 25.9% (37)
Все прогнозы
2.44 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.18 2.64
Бонус: 5 000 ₽ 59.00 15.00 1.03
  25.44 10.46 1.11

Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.06 6.05 1.10 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.22 4.10 1.06 7.50 1.04 7.90 1.00 11.00
7.77 1.08 6.10 1.12 5.10 1.16 3.90 1.25 1.86 2.01 1.25 3.90 1.72 2.20 1.01 15.00 1.65 4.05 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 10.00 1.02 15.50 0.00 23.00
7.44 1.11 2.68 1.51 2.32 1.67 1.96 1.94 1.68 2.30 1.97 1.91 1.62 2.37 1.29 3.77 1.86 2.02 1.16 5.61 1.41 3.03 1.52 2.62 1.15 5.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.56 1.51 1.69 2.17 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
2.55 1.50 1.62 2.27 1.58 2.35 1.07 8.40 1.07 8.40
2.27 1.68 1.87 2.01 1.44 2.88 1.30 3.68 1.22 4.46 1.43 2.96 1.24 4.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.48 1.19 4.75 1.13 5.95
2.23 1.61 1.53 2.41 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
Где смотреть матч Вердер 0:2 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Вердер 0:2 Унион Берлин

Исход игры
Вердер
31.5% (45)
Ничья
42.7% (61)
Унион Берлин
25.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
40.29% (56)
Меньше
59.71% (83)
Обе команды забьют
Да
76.98% (107)
Нет
23.02% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (53)
2:1 Вердер
17.5% (25)
1:2 Унион Берлин
14.7% (21)
0:1 Унион Берлин
7% (10)
2:0 Вердер
5.6% (8)
1:0 Вердер
4.9% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:2 Унион Берлин
2.1% (3)
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