Вердер
0:2
Конец матча
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Унион Берлин
0:1
12' ГолБекер Шеральдо
25' Желтая карточкаАндрих Роберт
0:2
28' ГолАвонийи Тайво
33' Желтая карточкаГросс Кристиан
44' Желтая карточкаПрёмель Гриша
50' Желтая карточкаХюбнер Флориан
53' Желтая карточкаЗельке Дейви
68' Желтая карточкаБекер Шеральдо
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
8
Юя
Осако
20
Шмид
Романо
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эррас ПатрикЗащитник
- Защитник
-
17 Агу ФеликсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
0:1
25'
28'
0:2
33'
44'
46'
50'
53'
68'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.29
|2.
|Биттенкорт Леонардо
|3 (1)
|0.21
|3.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.14
|4.
|Мёхвальд Кевин
|2
|0.14
|5.
|Зельке Дейви
|2
|0.14
|6.
|Сарджент Джош
|1
|0.07
|7.
|Eren Dinkci
|1
|0.07
|8.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|9.
|Гебреселассие Теодор
|0
|0
|10.
|Юя Осако
|0
|0
|11.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|12.
|Чон Тахит
|0
|0
|13.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|14.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.43
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.36
|3.
|Фридрих Марвин
|4
|0.29
|4.
|Андрих Роберт
|3
|0.21
|5.
|Бекер Шеральдо
|2
|0.14
|6.
|Тойхерт Седрик
|2
|0.14
|7.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.14
|8.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.07
|9.
|Прёмель Гриша
|1
|0.07
|10.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.07
|11.
|Эндо Кейта
|1
|0.07
|12.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.07
|13.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|14.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|15.
|Гогия Акакий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|5
|0
|2.
|Гросс Кристиан
|4
|0
|3.
|Юя Осако
|3
|0
|4.
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|5.
|Зельке Дейви
|3
|0
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|7.
|Мёхвальд Кевин
|1
|1
|8.
|Фридль Марко
|2
|0
|9.
|Сарджент Джош
|2
|0
|10.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|11.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|12.
|Классен Дэви
|1
|0
|13.
|Павленка Иржи
|1
|0
|14.
|Шмид Романо
|1
|0
|15.
|Чон Тахит
|1
|0
|16.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Прёмель Гриша
|5
|0
|2.
|Триммель Кристофер
|4
|0
|3.
|Андрих Роберт
|2
|1
|4.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|5.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|6.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|7.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|8.
|Луте Андреас
|1
|0
|9.
|Гогия Акакий
|1
|0
|10.
|Кнохе Робин
|1
|0
|11.
|Гисельман Нико
|1
|0
|12.
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|13.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|14.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|Унион Берлин
|27.59% (8)
|10.34% (3)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер
Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =7 -5Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария
Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин
Последние игры между собой
Вердер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|39 - 19
|30
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 14
|28
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 13
|24
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 22
|21
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 24
|20
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|23 - 23
|20
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|26 - 20
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|13.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 23
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|15.
|Кёльн
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 24
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 9
|12
|5.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|12.
|Арминия
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|14.
|Вердер
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вердер 0:2 Унион Берлин
Исход игры
Вердер
31.5% (45)
Ничья
42.7% (61)
Унион Берлин
25.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
40.29% (56)
Меньше
59.71% (83)
Обе команды забьют
Да
76.98% (107)
Нет
23.02% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (53)
2:1 Вердер
17.5% (25)
1:2 Унион Берлин
14.7% (21)
0:1 Унион Берлин
7% (10)
2:0 Вердер
5.6% (8)
1:0 Вердер
4.9% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:2 Унион Берлин
2.1% (3)
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