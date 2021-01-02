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  2. Матчи
  3. Англия
Брайтон
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Вулверхэмптон
0' 3'
26
Санчес
Роберт
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
34
Вельтман
Йоел
3
Уайт
Бен
8
Биссума
Ив
20
Марч
Соломон
11
Троссар
Леандро
7
Коннолли
Аарон
9
Мопе
Нил
11
Патрисиу
Руй
22
Семеду
Нелсон
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
3
Аит-Нури
Раян
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
37
Траоре
Адама
20
Витинью
II
7
Нету
Педру
17
Силва
Фабио
Брайтон
3-4-3
Вулверхэмптон
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 5 (2) 0.31
2. Гросс Паскаль 2 (2) 0.13
3. Марч Соломон 2 0.13
4. Уэлбек Данни 2 0.13
5. Коннолли Аарон 1 0.06
6. Троссар Леандро 1 0.06
7. Лемпти Тарик 1 0.06
8. Данк Льюис 1 0.06
9. Биссума Ив 1 0.06
10. Макаллистер Алексис 1 0.06
11. Лаллана Адам 0 0
12. Джаханбакш Алиреза 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 4 0.25
2. Хименес Рауль 4 0.25
3. Поденсе Даниэл 3 0.19
4. Саисс Ромен 2 0.13
5. Аит-Нури Раян 1 0.06
6. Силва Фабио 1 (1) 0.06
7. Витинью II 0 0
8. Килман Макс 0 0
9. Отасоуи Оуэн 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 4 1
2. Биссума Ив 4 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Бёрн Дэн 2 0
5. Джаханбакш Алиреза 2 0
6. Уайт Бен 2 0
7. Гросс Паскаль 1 0
8. Уэбстер Адам 1 0
9. Вельтман Йоел 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 3 1
2. Траоре Адама 3 0
3. Коди Конор 3 0
4. Невеш Рубен 3 0
5. Марсал Фернандо 2 0
6. Дендонкер Леандер 2 0
7. Поденсе Даниэл 2 0
8. Семеду Нелсон 2 0
9. Патрисиу Руй 1 0
10. Силва Фабио 1 0
11. Боли Вийи 1 0
12. Килман Макс 1 0
13. Отасоуи Оуэн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 17.65% (3) 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 5.88% (1) 35.29% (6)
 Вулверхэмптон 13.33% (2) 20% (3) 6.67% (1) 6.67% (1) 20% (3) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон
Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси
Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 1
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 4
Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 0:2 Брайтон Брайтон 1:0 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Брайтон Брайтон 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:3 Брайтон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 3 3 33 - 24 33
2. Ливерпуль Заявка 16 9 6 1 37 - 20 33
3. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
4. Эвертон Заявка 16 9 2 5 26 - 20 29
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 5 3 29 - 15 29
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
12. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
13. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 15 - 21 21
14. Арсенал Заявка 16 6 2 8 16 - 19 20
15. Ньюкасл Заявка 15 5 4 6 17 - 24 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 16 2 7 7 18 - 25 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 16 1 5 10 11 - 35 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 0 2 15 8 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Тоттенхэм Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
6. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 8 1 2 5 5 - 20 5
19. Брайтон Заявка 8 0 4 4 7 - 12 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
7. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
8. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
9. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
11. Ливерпуль Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 0 5 6 - 13 9
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 5'
    Нету слева прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и с двенадцати метров неточно пробил в ближний угол.
  • 4'
    Моутинью с двадцати четырёх метров пробил точно в Санчеса.
  • 3'
    Обменялись команды выпадами вперёд. До удара по воротам никому дело довести не удалось.
  • 2'
    "Брайтон" играет в синих футболках и белых трусах, "Вулверхэмптон" - в бордовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Фалмере"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 17 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Брайтон» и «Вулверхэмптон». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 150
    Брайтон 20.7% (31)
    X 48% (72)
    Вулверхэмптон 31.3% (47)
    Все прогнозы
    1.61 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.89
    3.15
    2.96
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.15 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.10 2.96
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.00 2.75
  2.89 3.10 2.83

Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.15 1.08 4.95 1.14 2.41 1.54 1.82 1.99 1.51 2.74 1.20 4.60 1.14 5.30 1.02 10.00 1.01 10.50
6.80 1.10 5.10 1.17 2.46 1.59 2.25 1.75 1.86 1.96 1.68 2.26 1.48 2.63 1.21 4.40 1.15 5.10 1.03 9.60 1.02 10.50 1.01 18.50 0.00 18.50 0.00 25.00
7.44 1.12 2.61 1.55 2.26 1.70 1.92 1.99 1.66 2.34 1.52 2.70 1.19 5.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.36 1.59 1.54 2.48 1.27 3.76 1.06 9.40 1.04 11.00
2.35 1.58 1.53 2.60 1.25 3.90 1.05 9.70
2.47 1.60 2.03 1.88 1.57 2.54 1.39 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.00 1.09 7.40
3.00 1.38 1.99 1.77 1.42 2.80 1.12 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.69
Букмекер Да Нет
6.10 1.11
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Где смотреть матч Брайтон 0:0 Вулверхэмптон онлайн

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Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Брайтон
20.7% (31)
Ничья
48% (72)
Вулверхэмптон
31.3% (47)
Тотал 2.5
Больше
30.34% (44)
Меньше
69.66% (101)
Обе команды забьют
Да
75.17% (109)
Нет
24.83% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44% (66)
1:2 Вулверхэмптон
16.7% (25)
0:1 Вулверхэмптон
9.3% (14)
2:1 Брайтон
9.3% (14)
1:0 Брайтон
8.7% (13)
0:2 Вулверхэмптон
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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