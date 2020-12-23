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Брайтон
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 5 (2) 0.31
2. Гросс Паскаль 2 (2) 0.13
3. Марч Соломон 2 0.13
4. Уэлбек Данни 2 0.13
5. Коннолли Аарон 1 0.06
6. Троссар Леандро 1 0.06
7. Лемпти Тарик 1 0.06
8. Данк Льюис 1 0.06
9. Биссума Ив 1 0.06
10. Макаллистер Алексис 1 0.06
11. Лаллана Адам 0 0
12. Джаханбакш Алиреза 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 4 0.25
2. Хименес Рауль 4 0.25
3. Поденсе Даниэл 3 0.19
4. Саисс Ромен 2 0.13
5. Аит-Нури Раян 1 0.06
6. Силва Фабио 1 (1) 0.06
7. Витинью II 0 0
8. Килман Макс 0 0
9. Отасоуи Оуэн 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 4 1
2. Биссума Ив 4 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Бёрн Дэн 2 0
5. Джаханбакш Алиреза 2 0
6. Уайт Бен 2 0
7. Гросс Паскаль 1 0
8. Уэбстер Адам 1 0
9. Вельтман Йоел 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 3 1
2. Траоре Адама 3 0
3. Коди Конор 3 0
4. Невеш Рубен 3 0
5. Марсал Фернандо 2 0
6. Дендонкер Леандер 2 0
7. Поденсе Даниэл 2 0
8. Семеду Нелсон 2 0
9. Патрисиу Руй 1 0
10. Силва Фабио 1 0
11. Боли Вийи 1 0
12. Килман Макс 1 0
13. Отасоуи Оуэн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 17.65% (3) 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 5.88% (1) 35.29% (6)
 Вулверхэмптон 13.33% (2) 20% (3) 6.67% (1) 6.67% (1) 20% (3) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон
Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси
Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 1
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 4
Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 0:2 Брайтон Брайтон 1:0 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Брайтон Брайтон 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:3 Брайтон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 9 6 1 37 - 20 33
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 3 3 31 - 23 30
3. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
4. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
5. Астон Вилла Заявка 14 8 2 4 28 - 14 26
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Лидс Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
11. Вест Хэм Заявка 16 6 5 5 23 - 21 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 15 - 21 21
13. Арсенал Заявка 16 6 2 8 16 - 19 20
14. Ньюкасл Заявка 15 5 4 6 17 - 24 19
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 16 2 7 7 18 - 25 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 16 1 5 10 11 - 35 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 0 2 14 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
11. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
12. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
13. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
14. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
16. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 9 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 8 1 2 5 5 - 20 5
19. Брайтон Заявка 8 0 4 4 7 - 12 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 7 5 1 1 13 - 3 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Лидс Заявка 8 4 0 4 17 - 17 12
9. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
10. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Ливерпуль Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 0 5 6 - 13 9
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2021, осталось 2 дня 17 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Брайтон 18.8% (12)
    X 50% (32)
    Вулверхэмптон 31.3% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.76
    3.28
    2.90
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.25 2.90
    Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.15 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.76 3.25 2.86
      2.73 3.28 2.85

    Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.00 1.06 6.20 1.12 2.70 1.45 2.10 1.80 1.79 2.11 1.61 2.44 1.28 3.75 1.20 4.60 1.05 7.90 1.04 8.70 1.01 16.00 0.00 16.50 0.00 23.00
    7.20 1.05 5.85 1.10 2.67 1.45 2.03 1.79 1.63 2.42 1.27 3.76 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.90
    2.88 1.47 2.50 1.59 2.12 1.81 1.78 2.14 1.60 2.47 1.22 4.77
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.63 2.28 1.31 3.50 1.05 8.00
    2.53 1.52 1.67 2.21 1.34 3.26 1.08 8.10 1.05 9.50
    2.63 1.54 2.16 1.78 1.66 2.34 1.43 3.02
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.14 1.66 1.50 2.48 1.17 4.60
    3.20 1.35 2.14 1.71 1.49 2.62 1.17 5.05 1.11 6.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.77
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
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    Прогнозы на матч Брайтон - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Брайтон
    18.8% (12)
    Ничья
    50% (32)
    Вулверхэмптон
    31.3% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.15% (19)
    Меньше
    68.85% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    78.69% (48)
    Нет
    21.31% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.3% (29)
    1:2 Вулверхэмптон
    17.2% (11)
    2:1 Брайтон
    9.4% (6)
    1:0 Брайтон
    6.3% (4)
    0:2 Вулверхэмптон
    6.3% (4)
    0:1 Вулверхэмптон
    4.7% (3)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
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