Брайтон
Позже
Стадион: Фалмер
Вулверхэмптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|5 (2)
|0.31
|2.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.13
|3.
|Марч Соломон
|2
|0.13
|4.
|Уэлбек Данни
|2
|0.13
|5.
|Коннолли Аарон
|1
|0.06
|6.
|Троссар Леандро
|1
|0.06
|7.
|Лемпти Тарик
|1
|0.06
|8.
|Данк Льюис
|1
|0.06
|9.
|Биссума Ив
|1
|0.06
|10.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.06
|11.
|Лаллана Адам
|0
|0
|12.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|4
|0.25
|2.
|Хименес Рауль
|4
|0.25
|3.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.19
|4.
|Саисс Ромен
|2
|0.13
|5.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.06
|6.
|Силва Фабио
|1 (1)
|0.06
|7.
|Витинью II
|0
|0
|8.
|Килман Макс
|0
|0
|9.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данк Льюис
|4
|1
|2.
|Биссума Ив
|4
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|2
|0
|5.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|6.
|Уайт Бен
|2
|0
|7.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|8.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|9.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|10.
|Райан Мэтт
|1
|0
|11.
|Троссар Леандро
|1
|0
|12.
|Альсате Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|3
|1
|2.
|Траоре Адама
|3
|0
|3.
|Коди Конор
|3
|0
|4.
|Невеш Рубен
|3
|0
|5.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|6.
|Дендонкер Леандер
|2
|0
|7.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|8.
|Семеду Нелсон
|2
|0
|9.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|10.
|Силва Фабио
|1
|0
|11.
|Боли Вийи
|1
|0
|12.
|Килман Макс
|1
|0
|13.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|35.29% (6)
|Вулверхэмптон
|13.33% (2)
|20% (3)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|20% (3)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +4 =8 -8Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон
Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =3 -10Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси
Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 1
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|37 - 20
|33
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 23
|30
|3.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 19
|29
|4.
|Лестер
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 20
|29
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 14
|26
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|8.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 18
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 21
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 21
|21
|13.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 24
|19
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 25
|13
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 35
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|8 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 12
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Лидс
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|17 - 17
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 13
|9
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брайтон - Вулверхэмптон
Исход игры
Брайтон
18.8% (12)
Ничья
50% (32)
Вулверхэмптон
31.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
31.15% (19)
Меньше
68.85% (42)
Обе команды забьют
Да
78.69% (48)
Нет
21.31% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (29)
1:2 Вулверхэмптон
17.2% (11)
2:1 Брайтон
9.4% (6)
1:0 Брайтон
6.3% (4)
0:2 Вулверхэмптон
6.3% (4)
0:1 Вулверхэмптон
4.7% (3)
2:2 Ничья
3.1% (2)
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