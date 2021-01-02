Осборн на левом фланге не смог пройти Макартура.

Замена в составе "Кристал Пэлас": вместо Джеффри Шлуппа на поле вышел Эберечи Эзе.

Башам на правом фланге не смог прокинуть мяч мимо двух соперников.

Возможность получать кэшбек на каждую ставку до 10%.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

34' Уорд не смог сделать длинную передачу вперёд на Таунсенда точно.

33' Шлупп слева прорвался к воротам и прострелил к ближней штанге, где Бентеке в касание пробил рядом со штангой.

32' Муссе на фланге в борьбе с Томкинсом упустил мяч за боковую линию поля.

30' Макголдрик слева навесил к дальней штанге, где Башам решил сделать себе скидку, но упустил мяч за пределы поля.

28' Таунсенд с Уордом активно сыграли на правом фланге, но смогли заработать только аут.

27' Таунсенд справа со штрафного навесил на дальнюю штангу. Последовала скидка в центр, где Бентеке в борьбе с защитниками нарушил правила.

26' Иган на фланге сбил Заха.

25' Митчелл слева навесил к дальней штанге, где Заха решил скинуть мяч грудью себе под удар, но рядом было много соперников.

24' Богл на правом фланге забрался в офсайд.

22' Бентеке с Заха с помощью коротких передач друг другу попытались слева проскочить в чужую штрафную площадь, но соперники перехватили мяч.

20' Осборн на чужой половине поля сделал плохой пас налево на Стивенса, и Энда упустил мяч за боковую линию поля.

19' Осборн не позволил Таунсенду справа прострелить к воротам.

18' Хозяева левым флангом продвигаются вперёд. Шлупп с Заха зарабатывают серию аутов.

17' Богл в центре поля сбил Заха.

16' Флек исполнил первый угловой удар в матче.Хозяева спокойно выбили мяч из штрафной площади.

14' Башам с Боглом справа не смогли проникнуть в штрафную площадь соперников.

13' Заха в центре поля угодил мячом в Богла. Отскок получился удачным для игрока "Кристал Пэлас".

12' Таунсенд метров с тридцати пяти решил пробить по воротам. Мяч полетел немного правее центра и стал лёгкой добычей Ремсдейла.

10' Богл на правом фланге не смог проскочить мимо Заха.

8' Муссе вернулся на поле, а "Кристал Пэлас" через правый фланг строит наступательные действия.

7' Муссе в чужой штрафной площади пошёл бороться за верховой мяч и получил кулаком в голову от Гуаиты. Медики вызваны на поле.

6' Гости в центре поля подержали мяч.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ШЛУПП!!! Быструю атаку левым флангом провели хозяева. Таунсенд сделал заброс вперёд на Заха. Уилфрид сделал пас в центр на Бентеке, который сразу сделал пас на набегавшего Шлуппа. Джеффри с двенадцати метров сильно пробил в дальний угол.

3' Хозяева левым флангом пытаются организовать атаку, удаётся заработать несколько аутов подряд.

2' "Кристал Пэлас" играет в полосатых красно-синих футболках и синих трусах, "Шеффилд Юнайтед" - в розовых футболках и тёмно-серых трусах.