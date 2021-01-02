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Кристал Пэлас
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
1:0
4' Гол
Шлупп Джеффри
40'
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
5
Томкинс
Джеймс
8
Куйяте
Шейку
27
Митчелл
Тайрик
10
Таунсенд
Андрос
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
15
Шлупп
Джеффри
20
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
3
Стивенс
Энда
20
Богл
Джейден
22
Ампаду
Этан
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
23
Осборн
Бен
17
Макголдрик
Дэвид
11
Муссе
Ли
Кристал Пэлас
4-4-2
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Ход матча

4'
Шлупп Джеффри
1:0
40'
Эзе Эберечи
Шлупп Джеффри
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 8 (2) 0.47
2. Бентеке Кристиан 3 0.18
3. Шлупп Джеффри 2 0.12
4. Таунсенд Андрос 1 0.06
5. Эзе Эберечи 1 0.06
6. Данн Скотт 1 0.06
7. Куйяте Шейку 1 0.06
8. Айю Джордан 1 0.06
9. Ридевальд Жайро 1 0.06
10. Макартур Джеймс 0 0
11. Уорд Джоэл 0 0
12. Клайн Натаниэль 0 0
13. Ван Анхольт Патрик 0 0
14. Бачуайи Миши 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 4 0.24
2. Берге Сандер 1 (1) 0.06
3. Макбарни Оливер 1 0.06
4. Богл Джейден 1 0.06
5. Шарп Билли 1 (1) 0.06
6. Бэлдок Джордж 0 0
7. Ландстрем Джон 0 0
8. Бёрк Оливер 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 4 1
2. Макартур Джеймс 3 0
3. Уорд Джоэл 3 0
4. Заха Уилфрид 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Гуаита Висенте 2 0
7. Шлупп Джеффри 2 0
8. Маккарти Джеймс 1 0
9. Данн Скотт 1 0
10. Клайн Натаниэль 1 0
11. Ван Анхольт Патрик 1 0
12. Эзе Эберечи 1 0
13. Митчелл Тайрик 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 4 1
2. Ландстрем Джон 3 1
3. Берге Сандер 4 0
4. Стивенс Энда 3 0
5. Бэлдок Джордж 2 0
6. Робинсон Джек 2 0
7. Бёрк Оливер 2 0
8. Джагелка Фил 1 0
9. Лоу Макс 1 0
10. Башам Крис 1 0
11. Макголдрик Дэвид 1 0
12. Норвуд Оливер 1 0
13. Макбарни Оливер 1 0
14. Осборн Бен 1 0
15. Ремсдейл Арон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3)
 Шеффилд Юнайтед 37.5% (3) 12.5% (1) 0 0 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед
Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Шеффилд Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 3 3 33 - 24 33
2. Ливерпуль Заявка 16 9 6 1 37 - 20 33
3. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
4. Эвертон Заявка 16 9 2 5 26 - 20 29
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 5 3 29 - 15 29
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
12. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 17 6 4 7 21 - 29 22
13. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 15 - 21 21
14. Арсенал Заявка 16 6 2 8 16 - 19 20
15. Ньюкасл Заявка 15 5 4 6 17 - 24 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 16 2 7 7 18 - 25 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 16 1 5 10 11 - 35 8
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 17 0 2 15 8 - 28 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Тоттенхэм Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
6. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 8 1 2 5 5 - 20 5
19. Брайтон Заявка 8 0 4 4 7 - 12 4
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
7. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
8. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
9. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
11. Ливерпуль Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 0 5 6 - 13 9
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 9 0 1 8 4 - 16 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 40'
    Башам на правом фланге не смог прокинуть мяч мимо двух соперников.
  • Замена
    39'
    Замена в составе "Кристал Пэлас": вместо Джеффри Шлуппа на поле вышел Эберечи Эзе.
  • Травма, повреждение
    37'
    Шлупп получил травму правого колена. Медики приводят в порядок игрока "Кристал Пэлас".
  • 36'
    Подачу Осборная слева заблокировал Таунсенд.
  • 35'
    Осборн на левом фланге не смог пройти Макартура.
  • 34'
    Уорд не смог сделать длинную передачу вперёд на Таунсенда точно.
  • Опасный момент
    33'
    Шлупп слева прорвался к воротам и прострелил к ближней штанге, где Бентеке в касание пробил рядом со штангой.
  • 32'
    Муссе на фланге в борьбе с Томкинсом упустил мяч за боковую линию поля.
  • 30'
    Макголдрик слева навесил к дальней штанге, где Башам решил сделать себе скидку, но упустил мяч за пределы поля.
  • 28'
    Таунсенд с Уордом активно сыграли на правом фланге, но смогли заработать только аут.
  • 27'
    Таунсенд справа со штрафного навесил на дальнюю штангу. Последовала скидка в центр, где Бентеке в борьбе с защитниками нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    26'
    Иган на фланге сбил Заха.
  • 25'
    Митчелл слева навесил к дальней штанге, где Заха решил скинуть мяч грудью себе под удар, но рядом было много соперников.
  • Офсайд
    24'
    Богл на правом фланге забрался в офсайд.
  • 22'
    Бентеке с Заха с помощью коротких передач друг другу попытались слева проскочить в чужую штрафную площадь, но соперники перехватили мяч.
  • 20'
    Осборн на чужой половине поля сделал плохой пас налево на Стивенса, и Энда упустил мяч за боковую линию поля.
  • 19'
    Осборн не позволил Таунсенду справа прострелить к воротам.
  • 18'
    Хозяева левым флангом продвигаются вперёд. Шлупп с Заха зарабатывают серию аутов.
  • Фол, нарушение
    17'
    Богл в центре поля сбил Заха.
  • Угловой
    16'
    Флек исполнил первый угловой удар в матче.Хозяева спокойно выбили мяч из штрафной площади.
  • 14'
    Башам с Боглом справа не смогли проникнуть в штрафную площадь соперников.
  • 13'
    Заха в центре поля угодил мячом в Богла. Отскок получился удачным для игрока "Кристал Пэлас".
  • 12'
    Таунсенд метров с тридцати пяти решил пробить по воротам. Мяч полетел немного правее центра и стал лёгкой добычей Ремсдейла.
  • 10'
    Богл на правом фланге не смог проскочить мимо Заха.
  • 8'
    Муссе вернулся на поле, а "Кристал Пэлас" через правый фланг строит наступательные действия.
  • Травма, повреждение
    7'
    Муссе в чужой штрафной площади пошёл бороться за верховой мяч и получил кулаком в голову от Гуаиты. Медики вызваны на поле.
  • 6'
    Гости в центре поля подержали мяч.
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ШЛУПП!!! Быструю атаку левым флангом провели хозяева. Таунсенд сделал заброс вперёд на Заха. Уилфрид сделал пас в центр на Бентеке, который сразу сделал пас на набегавшего Шлуппа. Джеффри с двенадцати метров сильно пробил в дальний угол.
  • 3'
    Хозяева левым флангом пытаются организовать атаку, удаётся заработать несколько аутов подряд.
  • 2'
    "Кристал Пэлас" играет в полосатых красно-синих футболках и синих трусах, "Шеффилд Юнайтед" - в розовых футболках и тёмно-серых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Селхерст Парк"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 4.40 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.40 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 4.60 13.00
  1.36 4.80 9.28

Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.05 6.00 1.10 2.70 1.44 2.06 1.76 1.63 2.42 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70 1.01 16.50
8.10 1.06 6.20 1.12 4.00 1.24 2.85 1.42 1.80 2.08 2.27 1.62 1.68 2.18 1.40 4.44 1.05 9.50 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 13.00 0.00 23.00
2.82 1.46 2.45 1.59 2.08 1.80 2.74 1.48 2.17 1.74 1.88 1.99 1.58 2.47 1.44 2.91 1.22 4.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.56 1.51 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.30
1.61 2.26 1.92 1.87 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 15.00
2.59 1.53 2.12 1.77 1.65 2.33 1.42 2.99 1.74 2.14 1.45 2.80 1.17 5.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
2.15 1.65 1.50 2.48 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 1.87
Букмекер Да Нет
6.10 1.33
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Кристал Пэлас
80.4% (119)
Ничья
14.9% (22)
Шеффилд Юнайтед
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
32.64% (47)
Меньше
67.36% (97)
Обе команды забьют
Да
44.44% (64)
Нет
55.56% (80)
Популярный счёт
1:0 Кристал Пэлас
41.2% (61)
2:1 Кристал Пэлас
27.7% (41)
1:1 Ничья
11.5% (17)
2:0 Кристал Пэлас
9.5% (14)
1:2 Шеффилд Юнайтед
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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