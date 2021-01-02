Кристал Пэлас
1:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Селхерст Парк
Шеффилд Юнайтед
1:0
4' ГолШлупп Джеффри
11
Заха
Уилфрид
12
Иган
Джон
20
Богл
Джейден
22
Ампаду
Этан
23
Осборн
Бен
11
Муссе
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
-
22 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Муссе ЛиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Брайан КинЗащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
-
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|8 (2)
|0.47
|2.
|Бентеке Кристиан
|3
|0.18
|3.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.12
|4.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.06
|5.
|Эзе Эберечи
|1
|0.06
|6.
|Данн Скотт
|1
|0.06
|7.
|Куйяте Шейку
|1
|0.06
|8.
|Айю Джордан
|1
|0.06
|9.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.06
|10.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|11.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|12.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|13.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|14.
|Бачуайи Миши
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|4
|0.24
|2.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.06
|3.
|Макбарни Оливер
|1
|0.06
|4.
|Богл Джейден
|1
|0.06
|5.
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.06
|6.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|7.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|8.
|Бёрк Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|4
|1
|2.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|3.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|4.
|Заха Уилфрид
|3
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|6.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|7.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|8.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|9.
|Данн Скотт
|1
|0
|10.
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|11.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|12.
|Эзе Эберечи
|1
|0
|13.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|4
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|3
|1
|3.
|Берге Сандер
|4
|0
|4.
|Стивенс Энда
|3
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|2
|0
|6.
|Робинсон Джек
|2
|0
|7.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|8.
|Джагелка Фил
|1
|0
|9.
|Лоу Макс
|1
|0
|10.
|Башам Крис
|1
|0
|11.
|Макголдрик Дэвид
|1
|0
|12.
|Норвуд Оливер
|1
|0
|13.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|14.
|Осборн Бен
|1
|0
|15.
|Ремсдейл Арон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|Шеффилд Юнайтед
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +2 =3 -15Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед
Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Шеффилд Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 24
|33
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|37 - 20
|33
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 20
|29
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 20
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 15
|29
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|8.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 18
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|30 - 33
|23
|12.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 29
|22
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 21
|21
|14.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 24
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 25
|13
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 35
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|17
|0
|2
|15
|8 - 28
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 15
|12
|11.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|16.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 12
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|9.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|10.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 13
|9
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 16
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Кристал Пэлас
80.4% (119)
Ничья
14.9% (22)
Шеффилд Юнайтед
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
32.64% (47)
Меньше
67.36% (97)
Обе команды забьют
Да
44.44% (64)
Нет
55.56% (80)
Популярный счёт
1:0 Кристал Пэлас
41.2% (61)
2:1 Кристал Пэлас
27.7% (41)
1:1 Ничья
11.5% (17)
2:0 Кристал Пэлас
9.5% (14)
1:2 Шеффилд Юнайтед
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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