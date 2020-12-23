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Кристал Пэлас
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 8 (2) 0.5
2. Бентеке Кристиан 3 0.19
3. Таунсенд Андрос 1 0.06
4. Эзе Эберечи 1 0.06
5. Шлупп Джеффри 1 0.06
6. Данн Скотт 1 0.06
7. Куйяте Шейку 1 0.06
8. Айю Джордан 1 0.06
9. Ридевальд Жайро 1 0.06
10. Макартур Джеймс 0 0
11. Уорд Джоэл 0 0
12. Клайн Натаниэль 0 0
13. Ван Анхольт Патрик 0 0
14. Бачуайи Миши 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 4 0.25
2. Берге Сандер 1 (1) 0.06
3. Макбарни Оливер 1 0.06
4. Богл Джейден 1 0.06
5. Шарп Билли 1 (1) 0.06
6. Бэлдок Джордж 0 0
7. Ландстрем Джон 0 0
8. Бёрк Оливер 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 4 1
2. Макартур Джеймс 3 0
3. Уорд Джоэл 3 0
4. Заха Уилфрид 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Гуаита Висенте 2 0
7. Шлупп Джеффри 2 0
8. Маккарти Джеймс 1 0
9. Данн Скотт 1 0
10. Клайн Натаниэль 1 0
11. Ван Анхольт Патрик 1 0
12. Эзе Эберечи 1 0
13. Митчелл Тайрик 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 4 1
2. Ландстрем Джон 3 1
3. Берге Сандер 4 0
4. Стивенс Энда 3 0
5. Бэлдок Джордж 2 0
6. Робинсон Джек 2 0
7. Бёрк Оливер 2 0
8. Джагелка Фил 1 0
9. Лоу Макс 1 0
10. Башам Крис 1 0
11. Макголдрик Дэвид 1 0
12. Норвуд Оливер 1 0
13. Макбарни Оливер 1 0
14. Осборн Бен 1 0
15. Ремсдейл Арон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3)
 Шеффилд Юнайтед 37.5% (3) 12.5% (1) 0 0 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед
Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Шеффилд Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 9 6 1 37 - 20 33
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 3 3 31 - 23 30
3. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
4. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
5. Астон Вилла Заявка 14 8 2 4 28 - 14 26
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Лидс Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
11. Вест Хэм Заявка 16 6 5 5 23 - 21 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 15 - 21 21
13. Арсенал Заявка 16 6 2 8 16 - 19 20
14. Ньюкасл Заявка 15 5 4 6 17 - 24 19
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 16 2 7 7 18 - 25 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 16 1 5 10 11 - 35 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 0 2 14 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
11. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
12. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
13. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
14. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
16. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 9 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 8 1 2 5 5 - 20 5
19. Брайтон Заявка 8 0 4 4 7 - 12 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 7 5 1 1 13 - 3 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Лидс Заявка 8 4 0 4 17 - 17 12
9. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
10. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Ливерпуль Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 0 5 6 - 13 9
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2021, осталось 2 дня 15 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Кристал Пэлас 76.6% (49)
    X 15.6% (10)
    Шеффилд Юнайтед 7.8% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    2.05
    3.52
    4.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.50 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.40 3.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.05 3.52 3.98
      2.01 3.49 3.83

    Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.80 1.05 6.70 1.11 2.90 1.41 2.26 1.70 1.89 1.98 1.69 2.26 1.32 3.35 1.21 4.20 1.07 7.10 1.06 7.80 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
    7.80 1.04 6.55 1.08 2.86 1.40 2.20 1.67 1.71 2.26 1.32 3.38 1.22 4.10 1.07 7.40 1.04 7.80 1.01 16.50
    2.98 1.39 2.62 1.50 2.22 1.67 1.86 1.98 1.65 2.27 1.48 2.68 1.23 4.26
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.71 2.14 1.31 3.35 1.09 7.40
    2.65 1.48 1.73 2.11 1.35 3.20 1.09 7.40 1.07 8.70
    2.68 1.48 2.19 1.69 1.70 2.19 1.45 2.80 1.32 3.41
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.30 1.58 1.53 2.35 1.19 4.20
    3.38 1.32 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.75
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.23
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    76.6% (49)
    Ничья
    15.6% (10)
    Шеффилд Юнайтед
    7.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.07% (22)
    Меньше
    63.93% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    49.18% (30)
    Нет
    50.82% (31)
    Популярный счёт
    1:0 Кристал Пэлас
    35.9% (23)
    2:1 Кристал Пэлас
    28.1% (18)
    1:1 Ничья
    12.5% (8)
    2:0 Кристал Пэлас
    10.9% (7)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    6.3% (4)
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