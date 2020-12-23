Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Шеффилд Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|8 (2)
|0.5
|2.
|Бентеке Кристиан
|3
|0.19
|3.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.06
|4.
|Эзе Эберечи
|1
|0.06
|5.
|Шлупп Джеффри
|1
|0.06
|6.
|Данн Скотт
|1
|0.06
|7.
|Куйяте Шейку
|1
|0.06
|8.
|Айю Джордан
|1
|0.06
|9.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.06
|10.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|11.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|12.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|13.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|14.
|Бачуайи Миши
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|4
|0.25
|2.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.06
|3.
|Макбарни Оливер
|1
|0.06
|4.
|Богл Джейден
|1
|0.06
|5.
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.06
|6.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|7.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|8.
|Бёрк Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|4
|1
|2.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|3.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|4.
|Заха Уилфрид
|3
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|6.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|7.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|8.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|9.
|Данн Скотт
|1
|0
|10.
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|11.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|12.
|Эзе Эберечи
|1
|0
|13.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|4
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|3
|1
|3.
|Берге Сандер
|4
|0
|4.
|Стивенс Энда
|3
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|2
|0
|6.
|Робинсон Джек
|2
|0
|7.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|8.
|Джагелка Фил
|1
|0
|9.
|Лоу Макс
|1
|0
|10.
|Башам Крис
|1
|0
|11.
|Макголдрик Дэвид
|1
|0
|12.
|Норвуд Оливер
|1
|0
|13.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|14.
|Осборн Бен
|1
|0
|15.
|Ремсдейл Арон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|Шеффилд Юнайтед
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +2 =3 -15Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед
Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Шеффилд Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|37 - 20
|33
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 23
|30
|3.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 19
|29
|4.
|Лестер
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 20
|29
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 14
|26
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|8.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 18
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 21
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 21
|21
|13.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 24
|19
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 25
|13
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 35
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|8 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 12
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Лидс
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|17 - 17
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 13
|9
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Кристал Пэлас
76.6% (49)
Ничья
15.6% (10)
Шеффилд Юнайтед
7.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
36.07% (22)
Меньше
63.93% (39)
Обе команды забьют
Да
49.18% (30)
Нет
50.82% (31)
Популярный счёт
1:0 Кристал Пэлас
35.9% (23)
2:1 Кристал Пэлас
28.1% (18)
1:1 Ничья
12.5% (8)
2:0 Кристал Пэлас
10.9% (7)
1:2 Шеффилд Юнайтед
6.3% (4)
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