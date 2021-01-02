Перейро пытался прострелить на край штрафной, но мяч застрял в ногах игроков "Арсенала".

После подачи с углового Аджайи головой пробил по воротам, но мяч полетел в нескольких метрах от каркаса.

Сака возле центральной линии поставил корпус сопернику, затем сыграл назад на Холдинга.

Бельерин в борьбе за мяч на бровке жёстко сыграл против Галлахера в подкате и получил жёлтую карточку.

Тирни пытался нацеленно вынести мяч из своей штрафной площади, но на него налетел Ферлонг и отправил сферу в аут.

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37' Обамейянг теперь с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, где Джонстон в прыжке фиксирует игровой снаряд.

36' О'Ши вбросил мяч из-за боковой линии на Диангана, который снова выполнил подачу в штрафную и Лено на выходе зафиксировал сферу.

35' Диангана выполнил подачу в центр штрафной "Арсенала", откуда Холдинг выбил игровой снаряд за боковую линию.

34' Робинсон и Диангана хорошо отработали в обороне на левой бровке и вынудили Бельерина выйти с мячом за боковую линию.

33' Тирни снова легко уходит от Филиппса, делает передачу в центр Ляказетту, который покатил сферу назад.

32' Смит-Роу покатил мяч на левый край штрафной Ляказетту, который нанёс удар по воротам с острого угла и Джонстон переправил сферу над перекладиной!

31' Смит-Роу выполнил подачу в центр штрафной, откуда "дрозды" выбили сферу за пределы штрафной.

30' Тирни сыграл в стенку с Обамейянгом, пошёл на край штрафной площади, простреливал дальше в центр и мяч от ноги Сойерса вылетел за пределы поля.

29' Обамейянг шёл к штрафной площади по центральной зоне, пытался нанести удар по воротам, но мяч был блокирован Аджайи.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! БУКАЙО САКА!!! Смит-Роу сыграл в стенку с партнёром, из лицевой покатил мяч в центр вратарской, откуда Сака переправил сферу в сетку пустых ворот уже.

27' Иванович выполнил длинную передачу вперёд по левому флангу, но вышло неточно и круглый вылетел за боковую линию.

26' Тирни снова сам пошёл вперёд по левому фланг, но "дрозды" совместными усилиями смогли перехватить сферу.

25' Ляказетт из-за пределов штрафной площади нанёс удар по воротам, но мяч пролетел в нескольких метрах от каркаса.

24' Обамеянг сыграл в центр на Ляказетта, который сделал ответный пас партнёру, но Аджайи прервал эту передачу.

23' Игроки "Арсенала" перекатывают игровой снаряд на половине поля соперника.

22' Сильнейший снегопад идёт в Вест Бромвиче, едва заметно игроков на футбольном поле по телекартинке.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! КИРАН ТИРНИ!!! Тирни пробросил мяч вперёд по левому флангу, ворвался в штрафную и отправил мяч в дальний угол ворот.

20' Филлипс из-за пределов штрафной наносил удар по воротам и Лено кулаками отражает игровой снаряд.

19' Тирни с левого фланга прострелил в центр штрафной "дроздов", откуда хозяева выносят футбольный снаряд.

18' Выполнил заброс из-за пределов штрафной Себальос во вратарскую и Джонстон на этот раз сумел зафиксировать сферу.

17' Себальос сыграл на правую бровку на Бельерина, который режет угол, выполнил подачу во вратарскую, откуда Джонстон выбил снаряд за пределы штрафной.

16' Джака выполнил подачу в центр штрафной площади, но мяч пролетел рядом с Обамеянгом и вылетел за пределы поля.

15' Ляказетт рванул на угол вратарской после передачи Обамеянга, но после его удара мяч полетел мимо створа.

14' О'Ши сыграл в подкате на левом краю и выбил игровой снаряд, опередив Бельерина, за боковую линию.

13' Бельерин сыграл на правый край Себальосу, который выполнил подачу в штрафную и мяч от соперника вылетел за пределы поля.

12' Робинсон сместился на левую бровку, выполнил подачу в штрафную, откуда Холдинг выбил сферу за пределы штрафной.

11' Сака вошёл в штрафную с правого фланга, пробил в ближний угол и Джонстон в падении спокойно зафиксировал сферу.

10' Аджайи сыграл на правую бровку на Ферлонга, но вышло неточно и игровой снаряд вылетел за боковую линию.

9' Бельерин подключился в атаку, выполнил проникающий пас на край штрафной, откуда хозяева выбили круглого.

8' Псоле розыгрыша мяча Себальос метров с тридцати наносил удар по воротам, но мяч пролетел в нескольких метрах от каркаса,

7' Себальос пошёл вперёд по центральной зоне и возле центрального круга против него сфолил Сойерс.

6' Галлахер забежал к угловому флангу, выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда "канониры" выбили сферу за пределы штрафной.

5' Ферлонг подключился в атаку, получил мяч, но не стал сам навешивать в штрафную и сыграл назад.

4' Тирни сыграл налево Обамеянгу, который в касание выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда гости вынесли мяч на линию штрафной, Бельерин в касание пробил по воротам, но Джонстон отразил снаряд!

3' Холдинг снова сыграл направо Ляказетту, который ушёл в угловой флаг и выпустил там сферу за боковую линию.

2' Холдинг выполнил длинную передачу вперёд по правому флангу, но вышло слишком сильно и мяч вылетел за линию ворот.