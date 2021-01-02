  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Вест Бромвич
0:2
Первый тайм: 43'

Стадион:
Арсенал
0'
0:1
23' Гол
Тирни Киран
0:2
28' Гол
Сака Букайо
41' Желтая карточка
Бельерин Эктор
43'
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
6
Аджайи
Олувасемилого
20
Иванович
Бранислав
27
О'Ши
Дара
19
Сойерс
Ромен
12
Перейра
Матеус
10
Филлипс
Мэтт
18
Галлахер
Конор
11
Диангана
Грэди
7
Робинсон
Каллум
1
Лено
Бернд
2
Бельерин
Эктор
16
Холдинг
Роб
22
Мари
Пабло
3
Тирни
Киран
8
Себальос
Дани
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
32
Смит-Роу
Эмил
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
9
Ляказетт
Александр
Вест Бромвич
4-1-4-1
Арсенал
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Тирни Киран
(Холдинг Роб)
28'
0:2
Сака Букайо
(Смит-Роу Эмил)
41'
 
Бельерин Эктор

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.12
2. Галлахер Конор 2 0.12
3. Перейра Матеус 1 0.06
4. Ферлонг Дарнелл 1 0.06
5. Бартли Кайл 1 0.06
6. Аджайи Олувасемилого 1 0.06
7. Ахерн-Грант Карлан 1 0.06
8. Диангана Грэди 1 0.06
9. Филлипс Мэтт 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 5 (1) 0.29
2. Сака Букайо 3 0.18
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 (1) 0.18
4. Габриэль дос Сантос 2 0.12
5. Пепе Николя 2 (1) 0.12
6. Нкетиа Эдди 1 0.06
7. Джака Гранит 1 0.06
8. Тирни Киран 1 0.06
9. Виллиан Боргес 0 0
10. Бельерин Эктор 0 0
11. Смит-Роу Эмил 0 0
12. Себальос Дани 0 0
13. Холдинг Роб 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 4 0
2. Ливермор Джейк 2 1
3. Сойерс Ромен 3 0
4. Перейра Матеус 1 1
5. Иванович Бранислав 2 0
6. Аджайи Олувасемилого 2 0
7. Ферлонг Дарнелл 2 0
8. Гиббс Киран 0 1
9. Филлипс Мэтт 1 0
10. Бартли Кайл 1 0
11. Пелтьер Ли 1 0
12. Ахерн-Грант Карлан 1 0
13. О'Ши Дара 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 5 0
2. Джака Гранит 2 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Тирни Киран 3 0
5. Ляказетт Александр 2 0
6. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
7. Эльнени Мохамед 2 0
8. Себальос Дани 2 0
9. Холдинг Роб 2 0
10. Пепе Николя 0 1
11. Мари Пабло 1 0
12. Парти Томас 1 0
13. Уиллок Джо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 30% (3) 30% (3) 0 20% (2) 0 20% (2)
 Арсенал 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3) 25% (4) 25% (4) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич
Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал
Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Арсенал: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Вест Бромвич 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Кубок лиги Вест Бромвич 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:3 Вест Бромвич Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Кубок Carling Вест Бромвич 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 3 3 33 - 24 33
2. Ливерпуль Заявка 16 9 6 1 37 - 20 33
3. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
4. Эвертон Заявка 16 9 2 5 26 - 20 29
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 5 3 29 - 15 29
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал 2:0 Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 24 22
14. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 15 5 4 6 17 - 24 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 17 2 8 7 21 - 28 14
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич 0:2 Заявка 17 1 5 11 11 - 37 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 0 2 15 8 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Тоттенхэм Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
6. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Арсенал 2:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич 0:2 Заявка 9 1 2 6 5 - 22 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
7. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
8. Арсенал 2:0 Заявка 9 4 1 4 9 - 8 13
9. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич 0:2 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 42'
    Тирни пытался нацеленно вынести мяч из своей штрафной площади, но на него налетел Ферлонг и отправил сферу в аут.
  • Желтая карточка
    41'
    Бельерин в борьбе за мяч на бровке жёстко сыграл против Галлахера в подкате и получил жёлтую карточку.
  • 40'
    Сака возле центральной линии поставил корпус сопернику, затем сыграл назад на Холдинга.
  • Угловой
    39'
    После подачи с углового Аджайи головой пробил по воротам, но мяч полетел в нескольких метрах от каркаса.
  • 38'
    Перейро пытался прострелить на край штрафной, но мяч застрял в ногах игроков "Арсенала".
  • 37'
    Обамейянг теперь с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, где Джонстон в прыжке фиксирует игровой снаряд.
  • 36'
    О'Ши вбросил мяч из-за боковой линии на Диангана, который снова выполнил подачу в штрафную и Лено на выходе зафиксировал сферу.
  • 35'
    Диангана выполнил подачу в центр штрафной "Арсенала", откуда Холдинг выбил игровой снаряд за боковую линию.
  • 34'
    Робинсон и Диангана хорошо отработали в обороне на левой бровке и вынудили Бельерина выйти с мячом за боковую линию.
  • 33'
    Тирни снова легко уходит от Филиппса, делает передачу в центр Ляказетту, который покатил сферу назад.
  • 32'
    Смит-Роу покатил мяч на левый край штрафной Ляказетту, который нанёс удар по воротам с острого угла и Джонстон переправил сферу над перекладиной!
  • Угловой
    31'
    Смит-Роу выполнил подачу в центр штрафной, откуда "дрозды" выбили сферу за пределы штрафной.
  • 30'
    Тирни сыграл в стенку с Обамейянгом, пошёл на край штрафной площади, простреливал дальше в центр и мяч от ноги Сойерса вылетел за пределы поля.
  • 29'
    Обамейянг шёл к штрафной площади по центральной зоне, пытался нанести удар по воротам, но мяч был блокирован Аджайи.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! БУКАЙО САКА!!! Смит-Роу сыграл в стенку с партнёром, из лицевой покатил мяч в центр вратарской, откуда Сака переправил сферу в сетку пустых ворот уже.
  • 27'
    Иванович выполнил длинную передачу вперёд по левому флангу, но вышло неточно и круглый вылетел за боковую линию.
  • 26'
    Тирни снова сам пошёл вперёд по левому фланг, но "дрозды" совместными усилиями смогли перехватить сферу.
  • 25'
    Ляказетт из-за пределов штрафной площади нанёс удар по воротам, но мяч пролетел в нескольких метрах от каркаса.
  • 24'
    Обамеянг сыграл в центр на Ляказетта, который сделал ответный пас партнёру, но Аджайи прервал эту передачу.
  • 23'
    Игроки "Арсенала" перекатывают игровой снаряд на половине поля соперника.
  • Дождь
    22'
    Сильнейший снегопад идёт в Вест Бромвиче, едва заметно игроков на футбольном поле по телекартинке.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! КИРАН ТИРНИ!!! Тирни пробросил мяч вперёд по левому флангу, ворвался в штрафную и отправил мяч в дальний угол ворот.
  • 20'
    Филлипс из-за пределов штрафной наносил удар по воротам и Лено кулаками отражает игровой снаряд.
  • 19'
    Тирни с левого фланга прострелил в центр штрафной "дроздов", откуда хозяева выносят футбольный снаряд.
  • 18'
    Выполнил заброс из-за пределов штрафной Себальос во вратарскую и Джонстон на этот раз сумел зафиксировать сферу.
  • 17'
    Себальос сыграл на правую бровку на Бельерина, который режет угол, выполнил подачу во вратарскую, откуда Джонстон выбил снаряд за пределы штрафной.
  • 16'
    Джака выполнил подачу в центр штрафной площади, но мяч пролетел рядом с Обамеянгом и вылетел за пределы поля.
  • 15'
    Ляказетт рванул на угол вратарской после передачи Обамеянга, но после его удара мяч полетел мимо створа.
  • 14'
    О'Ши сыграл в подкате на левом краю и выбил игровой снаряд, опередив Бельерина, за боковую линию.
  • 13'
    Бельерин сыграл на правый край Себальосу, который выполнил подачу в штрафную и мяч от соперника вылетел за пределы поля.
  • 12'
    Робинсон сместился на левую бровку, выполнил подачу в штрафную, откуда Холдинг выбил сферу за пределы штрафной.
  • 11'
    Сака вошёл в штрафную с правого фланга, пробил в ближний угол и Джонстон в падении спокойно зафиксировал сферу.
  • 10'
    Аджайи сыграл на правую бровку на Ферлонга, но вышло неточно и игровой снаряд вылетел за боковую линию.
  • 9'
    Бельерин подключился в атаку, выполнил проникающий пас на край штрафной, откуда хозяева выбили круглого.
  • 8'
    Псоле розыгрыша мяча Себальос метров с тридцати наносил удар по воротам, но мяч пролетел в нескольких метрах от каркаса,
  • Фол, нарушение
    7'
    Себальос пошёл вперёд по центральной зоне и возле центрального круга против него сфолил Сойерс.
  • 6'
    Галлахер забежал к угловому флангу, выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда "канониры" выбили сферу за пределы штрафной.
  • 5'
    Ферлонг подключился в атаку, получил мяч, но не стал сам навешивать в штрафную и сыграл назад.
  • 4'
    Тирни сыграл налево Обамеянгу, который в касание выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда гости вынесли мяч на линию штрафной, Бельерин в касание пробил по воротам, но Джонстон отразил снаряд!
  • 3'
    Холдинг снова сыграл направо Ляказетту, который ушёл в угловой флаг и выпустил там сферу за боковую линию.
  • 2'
    Холдинг выполнил длинную передачу вперёд по правому флангу, но вышло слишком сильно и мяч вылетел за линию ворот.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 28.00 20.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 6.35 3.96 1.64

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.70 1.03 7.80 1.06 3.46 1.29 2.68 1.47 1.94 1.96 1.49 2.62 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 5.75 1.01 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.91 1.89 1.42 2.88 1.13 5.85 1.09 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.72 1.46 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
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Прогнозы на матч Вест Бромвич 0:2 Арсенал

Исход игры
Вест Бромвич
2.7% (4)
Ничья
8.7% (13)
Арсенал
88.7% (133)
Тотал 2.5
Больше
65.07% (95)
Меньше
34.93% (51)
Обе команды забьют
Да
70.55% (103)
Нет
29.45% (43)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
48% (72)
0:1 Арсенал
18% (27)
0:2 Арсенал
9.3% (14)
1:1 Ничья
6.7% (10)
1:3 Арсенал
6% (9)
2:3 Арсенал
2.7% (4)
2:1 Вест Бромвич
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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