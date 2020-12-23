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Вест Бромвич
 
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Стадион:
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.13
2. Галлахер Конор 2 0.13
3. Перейра Матеус 1 0.06
4. Ферлонг Дарнелл 1 0.06
5. Бартли Кайл 1 0.06
6. Аджайи Олувасемилого 1 0.06
7. Ахерн-Грант Карлан 1 0.06
8. Диангана Грэди 1 0.06
9. Филлипс Мэтт 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 5 (1) 0.31
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 (1) 0.19
3. Сака Букайо 2 0.13
4. Габриэль дос Сантос 2 0.13
5. Пепе Николя 2 (1) 0.13
6. Нкетиа Эдди 1 0.06
7. Джака Гранит 1 0.06
8. Виллиан Боргес 0 0
9. Бельерин Эктор 0 0
10. Себальос Дани 0 0
11. Смит-Роу Эмил 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 4 0
2. Ливермор Джейк 2 1
3. Сойерс Ромен 3 0
4. Перейра Матеус 1 1
5. Иванович Бранислав 2 0
6. Аджайи Олувасемилого 2 0
7. Ферлонг Дарнелл 2 0
8. Гиббс Киран 0 1
9. Филлипс Мэтт 1 0
10. Бартли Кайл 1 0
11. Пелтьер Ли 1 0
12. Ахерн-Грант Карлан 1 0
13. О'Ши Дара 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 5 0
2. Джака Гранит 2 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Тирни Киран 3 0
5. Ляказетт Александр 2 0
6. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
7. Эльнени Мохамед 2 0
8. Себальос Дани 2 0
9. Холдинг Роб 2 0
10. Пепе Николя 0 1
11. Мари Пабло 1 0
12. Парти Томас 1 0
13. Уиллок Джо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 30% (3) 30% (3) 0 20% (2) 0 20% (2)
 Арсенал 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3) 25% (4) 25% (4) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич
Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал
Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Арсенал: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Вест Бромвич 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Кубок лиги Вест Бромвич 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:3 Вест Бромвич Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Кубок Carling Вест Бромвич 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 9 6 1 37 - 20 33
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 3 3 31 - 23 30
3. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
4. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
5. Астон Вилла Заявка 14 8 2 4 28 - 14 26
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Лидс Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
11. Вест Хэм Заявка 16 6 5 5 23 - 21 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 15 - 21 21
13. Арсенал Заявка 16 6 2 8 16 - 19 20
14. Ньюкасл Заявка 15 5 4 6 17 - 24 19
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 16 2 7 7 18 - 25 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 16 1 5 10 11 - 35 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 0 2 14 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
11. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
12. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
13. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
14. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
16. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 9 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 8 1 2 5 5 - 20 5
19. Брайтон Заявка 8 0 4 4 7 - 12 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 7 5 1 1 13 - 3 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Лидс Заявка 8 4 0 4 17 - 17 12
9. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
10. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Ливерпуль Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 0 5 6 - 13 9
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Вест Бромвич 3.1% (2)
    X 9.4% (6)
    Арсенал 87.5% (56)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Арсенал
    5.80
    4.05
    1.65
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.50 4.00 1.65
    Бонус: 5 000 ₽ 5.80 4.05 1.64

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.60 1.02 8.80 1.04 3.78 1.23 3.00 1.39 2.07 1.84 1.60 2.34 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.03 8.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.04 1.38 2.05 1.77 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.84 1.96 1.40 2.95 1.27 3.76
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    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Арсенал

    Исход игры
    Вест Бромвич
    3.1% (2)
    Ничья
    9.4% (6)
    Арсенал
    87.5% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.41% (46)
    Меньше
    24.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    81.97% (50)
    Нет
    18.03% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    57.8% (37)
    0:2 Арсенал
    7.8% (5)
    0:1 Арсенал
    7.8% (5)
    1:1 Ничья
    7.8% (5)
    1:3 Арсенал
    6.3% (4)
    2:1 Вест Бромвич
    3.1% (2)
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