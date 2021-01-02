Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Лидс
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
18
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касилья КикоВратарь
-
49 Кейси ОливерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кошта ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|11
|0.73
|2.
|Кейн Гарри
|9 (2)
|0.6
|3.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0.13
|4.
|Орье Серж
|1
|0.07
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.07
|6.
|Бэйл Гарет
|1
|0.07
|7.
|Лукас Моура
|1
|0.07
|8.
|Регилон Серхио
|0
|0
|9.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|10.
|Дэвис Бен
|0
|0
|11.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|10 (1)
|0.63
|2.
|Клих Матеуш
|3 (2)
|0.19
|3.
|Харрисон Джек
|3
|0.19
|4.
|Даллас Стюарт
|3
|0.19
|5.
|Морено Родриго
|3
|0.19
|6.
|Кошта Элдер
|2
|0.13
|7.
|Рафинья Диас
|2
|0.13
|8.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0.13
|9.
|Купер Лиам
|1
|0.06
|10.
|Эрнандес Пабло
|0
|0
|11.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уинкс Гарри
|3
|0
|2.
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|3.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|4.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|5.
|Регилон Серхио
|2
|0
|6.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|7.
|Ламела Эрик
|1
|0
|8.
|Кейн Гарри
|1
|0
|9.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|10.
|Дайер Эрик
|1
|0
|11.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Клих Матеуш
|4
|0
|2.
|Филлипс Кэлвин
|4
|0
|3.
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Даллас Стюарт
|3
|0
|5.
|Эйлинг Люк
|2
|0
|6.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0
|7.
|Рафинья Диас
|2
|0
|8.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|9.
|Льоренте Диего
|1
|0
|10.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|30.77% (8)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|Лидс
|17.24% (5)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа
Лидс Последние 20 матчей: +10 =2 -8Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл
Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Лидс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 24
|33
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|37 - 20
|33
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 20
|29
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 20
|29
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|8.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 18
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 21
|21
|13.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 24
|19
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 25
|13
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 35
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|8 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|10.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 12
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|9.
|Лидс
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|17 - 17
|12
|10.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 13
|9
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Лидс
Исход игры
Тоттенхэм
90.9% (140)
Ничья
7.8% (12)
Лидс
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (100)
Меньше
33.33% (50)
Обе команды забьют
Да
68.67% (103)
Нет
31.33% (47)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
47.4% (73)
2:0 Тоттенхэм
17.5% (27)
1:0 Тоттенхэм
9.7% (15)
3:1 Тоттенхэм
9.7% (15)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:0 Тоттенхэм
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:2 Тоттенхэм
1.9% (3)
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