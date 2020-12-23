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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Лидс

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 11 0.73
2. Кейн Гарри 9 (2) 0.6
3. Н'Домбеле Тангай 2 0.13
4. Орье Серж 1 0.07
5. Ло Чельсо Джовани 1 0.07
6. Бэйл Гарет 1 0.07
7. Лукас Моура 1 0.07
8. Регилон Серхио 0 0
9. Доэрти Мэтт 0 0
10. Дэвис Бен 0 0
11. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 10 (1) 0.63
2. Клих Матеуш 3 (2) 0.19
3. Харрисон Джек 3 0.19
4. Даллас Стюарт 3 0.19
5. Морено Родриго 3 0.19
6. Кошта Элдер 2 0.13
7. Рафинья Диас 2 0.13
8. Алиоски Эгзиян 2 0.13
9. Купер Лиам 1 0.06
10. Эрнандес Пабло 0 0
11. Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Уинкс Гарри 3 0
2. Ло Чельсо Джовани 3 0
3. Сиссоко Мусса 2 0
4. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
5. Регилон Серхио 2 0
6. Н'Домбеле Тангай 2 0
7. Ламела Эрик 1 0
8. Кейн Гарри 1 0
9. Доэрти Мэтт 1 0
10. Дайер Эрик 1 0
11. Бергвейн Стевен 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 4 0
2. Филлипс Кэлвин 4 0
3. Купер Лиам 3 0
4. Даллас Стюарт 3 0
5. Эйлинг Люк 2 0
6. Алиоски Эгзиян 2 0
7. Рафинья Диас 2 0
8. Бэмфорд Патрик 1 0
9. Льоренте Диего 1 0
10. Стрёйк Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 30.77% (8) 15.38% (4) 15.38% (4) 7.69% (2) 15.38% (4) 15.38% (4)
 Лидс 17.24% (5) 6.9% (2) 20.69% (6) 17.24% (5) 20.69% (6) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа
Лидс Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл
Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Лидс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Лидс 2:1 Тоттенхэм Кубок Лидс 1:3 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:2 Лидс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 9 6 1 37 - 20 33
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 3 3 31 - 23 30
3. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
4. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
5. Астон Вилла Заявка 14 8 2 4 28 - 14 26
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Лидс Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
11. Вест Хэм Заявка 16 6 5 5 23 - 21 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 15 - 21 21
13. Арсенал Заявка 16 6 2 8 16 - 19 20
14. Ньюкасл Заявка 15 5 4 6 17 - 24 19
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 16 2 7 7 18 - 25 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 16 1 5 10 11 - 35 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 0 2 14 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
11. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
12. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
13. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
14. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
16. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 9 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 8 1 2 5 5 - 20 5
19. Брайтон Заявка 8 0 4 4 7 - 12 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 7 5 1 1 13 - 3 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Лидс Заявка 8 4 0 4 17 - 17 12
9. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
10. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Ливерпуль Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 0 5 6 - 13 9
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2021, осталось 2 дня 13 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Тоттенхэм 92.8% (64)
    X 7.2% (5)
    Лидс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Лидс
    1.90
    4.06
    4.37
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.90 4.00 3.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.86 4.00 3.95
    Бонус: 5 000 ₽ 1.85 4.05 4.30
      1.82 4.06 4.37

    Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    15.00 1.01 6.00 1.11 5.10 1.15 2.85 1.41 2.33 1.65 2.00 1.87 1.82 2.08 1.47 2.70 1.32 3.25 1.17 5.10 1.13 5.50 1.04 9.30 1.03 9.80
    15.25 1.02 14.00 1.02 5.45 1.11 4.70 1.16 2.70 1.44 2.19 1.68 1.81 2.11 1.41 2.91 1.29 3.46 1.12 5.45 1.09 5.90 1.01 10.00
    6.50 1.14 2.92 1.45 2.61 1.55 2.29 1.69 1.96 1.94 1.76 2.17 1.58 2.51 1.29 3.85 1.11 7.52
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.42 1.75 2.08 1.32 3.40
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.74 2.09 1.31 3.45 1.22 4.30
    3.58 1.33 2.87 1.47 2.07 1.85 1.74 2.21 1.51 2.71
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.26 1.61 1.66 2.11 1.40 2.80
    5.90 1.14 4.25 1.22 2.21 1.67 1.61 2.32 1.39 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.42 2.75
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
    Букмекер Да Нет
    2.37 1.55
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Лидс

    Исход игры
    Тоттенхэм
    92.8% (64)
    Ничья
    7.2% (5)
    Лидс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.72% (38)
    Меньше
    43.28% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    59.7% (40)
    Нет
    40.3% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    40.6% (28)
    2:0 Тоттенхэм
    27.5% (19)
    3:1 Тоттенхэм
    8.7% (6)
    1:0 Тоттенхэм
    7.2% (5)
    1:1 Ничья
    5.8% (4)
    3:0 Тоттенхэм
    2.9% (2)
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