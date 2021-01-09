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  2. Матчи
  3. Германия
Оснабрюк
2:3
Конец матча

Стадион:
Вюрцбург Кикерс
0'
17' Желтая карточка
Сантос Кристиан
1:0
41' Гол
Керк Себастьян
1:1
67' Гол
Marvin Pieringer
73' Желтая карточка
Вольце Кевин
1:2
76' Гол
Marvin Pieringer
1:3
80' Гол
Копач Давид
2:3
85' Гол
Ихорст Лук
90'+6
22
Кюн
Филипп
5
Энгель
Константин
4
Гугганиг
Лукас
33
Бирман
Тимо
19
Вольце
Кевин
6
Рейс
Людовит
23
Блаша
Давид
37
Керк
Себастьян
10
Шмидт
Никлас
14
Аменийдо
Этьенн
9
Сантос
Кристиан
39
Бонманн
Хендрик
31
Фельтшер
Рольф
14
Хансен
Хендрик
32
Штродьек
Кристиан
28
Файк
Арне
27
Токо
22
Хэгеле
Даниэль
9
Бауманн
Доминик
12
Зонтаймер
Патрик
29
Копач
Давид
10
Marvin
Pieringer
Оснабрюк
4-2-3-1
Вюрцбург Кикерс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Керк Себастьян 7 (3) 0.47
2. Сантос Кристиан 3 (1) 0.2
3. Аменийдо Этьенн 2 0.13
4. Бирман Тимо 2 0.13
5. Ихорст Лук 2 0.13
6. Мультауп Маурице 1 0.07
7. Шмидт Никлас 1 0.07
8. Блаша Давид 1 0.07
9. Айдини Басхким 1 0.07
10. Марк Хейдер 0 0
11. Райхель Кен 0 0
Вюрцбург Кикерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marvin Pieringer 3 (1) 0.2
2. Копач Давид 2 0.13
3. Бауманн Доминик 2 (1) 0.13
4. Лотрич Митя 2 (1) 0.13
5. Мунси Ридж 2 0.13
6. Херрманн Роберт 1 0.07
7. Хэгеле Даниэль 1 0.07
8. Хансен Хендрик 1 0.07
9. Дитц Ларс 1 0.07
10. Зонтаймер Патрик 1 0.07
11. Файк Арне 0 0
12. Фельтшер Рольф 0 0
13. Майзел Доминик 0 0

Карточки

Оснабрюк
# Игрок      
1. Аменийдо Этьенн 6 0
2. Трапп Морис 3 1
3. Хеннинг Брайан 3 0
4. Айдини Басхким 1 1
5. Вольце Кевин 2 0
6. Райхель Кен 2 0
7. Бирман Тимо 2 0
8. Сантос Кристиан 2 0
9. Таффертсхофер Ульрих 2 0
10. Рейс Людовит 2 0
11. Марк Хейдер 1 0
12. Керк Себастьян 1 0
13. Гугганиг Лукас 1 0
14. Кюн Филипп 1 0
Вюрцбург Кикерс
# Игрок      
1. Хоффман Никлас 3 1
2. Хансен Хендрик 4 0
3. Токо 3 0
4. Бауманн Доминик 3 0
5. Флеккер Флориан 3 0
6. Копач Давид 3 0
7. Алмейда Эвертон 1 1
8. Франко Дуглас 2 0
9. Лотрич Митя 2 0
10. Дитц Ларс 2 0
11. Зонтаймер Патрик 2 0
12. Гифер Фабиан 1 0
13. Зане Залиу 1 0
14. Ронштадт Франк 1 0
15. Николов Владимир 1 0
16. Квадво Лерой 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оснабрюк 5% (1) 20% (4) 30% (6) 5% (1) 20% (4) 20% (4)
 Вюрцбург Кикерс 18.75% (3) 0 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4) 25% (4)

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Кёльн 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Падерборн Фортуна 3:0 Оснабрюк
Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк
Вюрцбург Кикерс Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули Вюрцбург Кикерс 2:4 Карлсруэ Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Нюрнберг 2:1 Вюрцбург Кикерс
Вюрцбург Кикерс 2:3 Зандхаузен Ян 2:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Хайденхайм 4:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:2 Хольштайн Киль Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Мюнхен-1860 1:1 Вюрцбург Кикерс Хорн 2:2 Вюрцбург Кикерс Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Вюрцбург Кикерс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Вюрцбург Кикерс 1:2 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 2:1 Вюрцбург Кикерс Бундеслига 3 Вюрцбург Кикерс 1:0 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 1:1 Вюрцбург Кикерс Бундеслига 3
Оснабрюк 1:1 Вюрцбург Кикерс Бундеслига 3 Вюрцбург Кикерс 0:1 Оснабрюк Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 15 9 3 3 31 - 19 30
2. Хольштайн Киль Заявка 15 8 5 2 24 - 14 29
3. Гройтер Фюрт Заявка 15 8 3 4 29 - 19 27
4. Бохум Заявка 14 8 2 4 26 - 15 26
5. Фортуна Заявка 14 8 2 4 21 - 19 26
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 6 4 4 23 - 16 22
7. Карлсруэ Заявка 15 7 1 7 26 - 23 22
8. Оснабрюк Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
9. Хайденхайм Заявка 15 6 4 5 19 - 20 22
10. Ганновер 96 Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Нюрнберг Заявка 15 5 5 5 22 - 20 20
12. Падерборн Заявка 14 5 3 6 18 - 17 18
13. Дармштадт Заявка 14 5 3 6 26 - 25 18
14. Ян Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
15. Зандхаузен Заявка 15 4 2 9 16 - 31 14
16. Айнтрахт Бр Заявка 14 3 3 8 14 - 32 12
17. Санкт-Паули Заявка 15 1 7 7 18 - 28 10
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 15 2 2 11 18 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна Заявка 7 6 1 0 13 - 5 19
2. Хайденхайм Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
3. Бохум Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Ганновер 96 Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
5. Гамбург Заявка 8 5 1 2 18 - 9 16
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
7. Хольштайн Киль Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Нюрнберг Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
9. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
10. Зандхаузен Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
11. Падерборн Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
12. Гройтер Фюрт Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Айнтрахт Бр Заявка 7 3 1 3 8 - 12 10
14. Карлсруэ Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
15. Дармштадт Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
16. Оснабрюк Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
17. Санкт-Паули Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 8 1 2 5 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
2. Хольштайн Киль Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
3. Оснабрюк Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
4. Гамбург Заявка 7 4 2 1 13 - 10 14
5. Карлсруэ Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
6. Дармштадт Заявка 8 3 1 4 17 - 17 10
7. Бохум Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Нюрнберг Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
10. Падерборн Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11. Фортуна Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Ян Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13. Ганновер 96 Заявка 7 1 1 5 4 - 10 4
14. Хайденхайм Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
15. Санкт-Паули Заявка 8 0 4 4 9 - 14 4
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
17. Зандхаузен Заявка 7 1 0 6 4 - 17 3
18. Айнтрахт Бр Заявка 7 0 2 5 6 - 20 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Керк Себастьян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Сантос Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium at the Bremer Brucke. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.75 3.80 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.54 4.35
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 5.00 1.33
  27.72 4.85 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Вюрцбург Кикерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вюрцбург Кикерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Вюрцбург Кикерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.00 1.22 2.08 1.70 1.65 2.16 1.43 2.70 1.16 4.80 1.05 8.40
9.20 1.02 8.40 1.04 3.78 1.25 2.95 1.40 2.04 1.86 1.60 2.34 1.39 2.90 1.17 4.60 1.12 5.20 1.03 9.00
5.90 1.10 4.20 1.20 2.25 1.60 1.66 2.13 1.72 2.05 1.75 2.08 1.30 3.30 1.90 1.85 1.25 3.75 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 10.50 0.00 17.50
5.17 1.18 3.64 1.30 2.44 1.59 2.75 1.48 2.24 1.69 1.72 2.20 1.45 2.85 1.32 3.49 1.52 2.62 1.55 2.55 1.52 2.66 1.62 2.37 1.36 3.25 1.11 7.17 1.13 6.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 2.10 1.68 1.49 2.50 1.12 5.80
2.95 1.40 2.01 1.80 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.50
1.45 2.62 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00
1.22 4.45 1.11 7.05 1.28 3.86 1.63 2.38 1.45 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.18 1.84 1.90 1.24 3.85
4.20 1.23 2.95 1.40 1.79 2.02 1.33 3.32 1.22 4.30
2.85 1.39 1.74 2.02 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.10
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
3.25 1.31
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