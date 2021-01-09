Оснабрюк
2:3
Конец матча
Стадион: Stadium at the Bremer Brucke
Вюрцбург Кикерс
17' Желтая карточкаСантос Кристиан
1:0
41' ГолКерк Себастьян
1:1
67' ГолMarvin Pieringer
73' Желтая карточкаВольце Кевин
1:2
76' ГолMarvin Pieringer
1:3
80' ГолКопач Давид
2:3
85' ГолИхорст Лук
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
19
Вольце
Кевин
23
Блаша
Давид
10
Шмидт
Никлас
28
Файк
Арне
27
Токо
29
Копач
Давид
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
19 Вольце КевинЗащитник
- Полузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Трапп МорисЗащитник
-
13 Райхель КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Кёлер СвенПолузащитник
-
27 Ихорст ЛукНападающий
- Нападающий
-
20 Марк ХейдерНападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Файк АрнеЗащитник
-
27 ТокоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Копач ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мунси РиджНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bernhard Trares
Ход матча
17'
41'
1:0
59'
67'
73'
76'
80'
1:3
85'
2:3
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Себастьян
|7 (3)
|0.47
|2.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.2
|3.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.13
|4.
|Бирман Тимо
|2
|0.13
|5.
|Ихорст Лук
|2
|0.13
|6.
|Мультауп Маурице
|1
|0.07
|7.
|Шмидт Никлас
|1
|0.07
|8.
|Блаша Давид
|1
|0.07
|9.
|Айдини Басхким
|1
|0.07
|10.
|Марк Хейдер
|0
|0
|11.
|Райхель Кен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marvin Pieringer
|3 (1)
|0.2
|2.
|Копач Давид
|2
|0.13
|3.
|Бауманн Доминик
|2 (1)
|0.13
|4.
|Лотрич Митя
|2 (1)
|0.13
|5.
|Мунси Ридж
|2
|0.13
|6.
|Херрманн Роберт
|1
|0.07
|7.
|Хэгеле Даниэль
|1
|0.07
|8.
|Хансен Хендрик
|1
|0.07
|9.
|Дитц Ларс
|1
|0.07
|10.
|Зонтаймер Патрик
|1
|0.07
|11.
|Файк Арне
|0
|0
|12.
|Фельтшер Рольф
|0
|0
|13.
|Майзел Доминик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аменийдо Этьенн
|6
|0
|2.
|Трапп Морис
|3
|1
|3.
|Хеннинг Брайан
|3
|0
|4.
|Айдини Басхким
|1
|1
|5.
|Вольце Кевин
|2
|0
|6.
|Райхель Кен
|2
|0
|7.
|Бирман Тимо
|2
|0
|8.
|Сантос Кристиан
|2
|0
|9.
|Таффертсхофер Ульрих
|2
|0
|10.
|Рейс Людовит
|2
|0
|11.
|Марк Хейдер
|1
|0
|12.
|Керк Себастьян
|1
|0
|13.
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|14.
|Кюн Филипп
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хоффман Никлас
|3
|1
|2.
|Хансен Хендрик
|4
|0
|3.
|Токо
|3
|0
|4.
|Бауманн Доминик
|3
|0
|5.
|Флеккер Флориан
|3
|0
|6.
|Копач Давид
|3
|0
|7.
|Алмейда Эвертон
|1
|1
|8.
|Франко Дуглас
|2
|0
|9.
|Лотрич Митя
|2
|0
|10.
|Дитц Ларс
|2
|0
|11.
|Зонтаймер Патрик
|2
|0
|12.
|Гифер Фабиан
|1
|0
|13.
|Зане Залиу
|1
|0
|14.
|Ронштадт Франк
|1
|0
|15.
|Николов Владимир
|1
|0
|16.
|Квадво Лерой
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оснабрюк
|5% (1)
|20% (4)
|30% (6)
|5% (1)
|20% (4)
|20% (4)
|Вюрцбург Кикерс
|18.75% (3)
|0
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|25% (4)
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: +8 =6 -6Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Кёльн 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Падерборн Фортуна 3:0 Оснабрюк
Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк
Вюрцбург Кикерс Последние 20 матчей: +2 =4 -14Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули Вюрцбург Кикерс 2:4 Карлсруэ Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Нюрнберг 2:1 Вюрцбург Кикерс
Вюрцбург Кикерс 2:3 Зандхаузен Ян 2:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Хайденхайм 4:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:2 Хольштайн Киль Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Мюнхен-1860 1:1 Вюрцбург Кикерс Хорн 2:2 Вюрцбург Кикерс Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Вюрцбург Кикерс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 19
|30
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 14
|29
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 19
|27
|4.
|Бохум
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|26 - 15
|26
|5.
|Фортуна
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 19
|26
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 16
|22
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|26 - 23
|22
|8.
|Оснабрюк
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 14
|20
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 20
|20
|12.
|Падерборн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|26 - 25
|18
|14.
|Ян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 31
|14
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 32
|12
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 28
|10
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|18 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|3.
|Бохум
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|5.
|Гамбург
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|9.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|11.
|Падерборн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|16.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|3.
|Оснабрюк
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|4.
|Гамбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|17 - 17
|10
|7.
|Бохум
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|10.
|Падерборн
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Фортуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Ян
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 17
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
Победитель
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