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  3. Германия
Унион Берлин
0:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Вольфсбург
0'
0:1
10' Гол
Штеффен Ренато
16'
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
19
Хюбнер
Флориан
28
Триммель
Кристофер
30
Андрих
Роберт
33
Гризбек
Себастьян
25
Ленц
Кристофер
32
Ингвартсен
Маркус
14
Авонийи
Тайво
27
Бекер
Шеральдо
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
34
Понграчич
Марин
25
Брукс
Джон
6
Отавио
Пауло
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
7
Брекало
Йосип
31
Герардт
Янник
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
Унион Берлин
3-4-1-2
Вольфсбург
4-2-3-1

Ход матча

10'
0:1
Штеффен Ренато
(Арнольд Максимилиан)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.4
2. Авонийи Тайво 5 0.33
3. Фридрих Марвин 4 0.27
4. Андрих Роберт 3 0.2
5. Бекер Шеральдо 2 0.13
6. Тойхерт Седрик 2 0.13
7. Похьянпало Йоэль 2 0.13
8. Ингвартсен Маркус 1 0.07
9. Прёмель Гриша 1 0.07
10. Бюльтер Мариус 1 0.07
11. Эндо Кейта 1 0.07
12. Шлоттербек Нико 1 0.07
13. Триммель Кристофер 0 0
14. Ленц Кристофер 0 0
15. Гогия Акакий 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 9 (1) 0.6
2. Арнольд Максимилиан 2 0.13
3. Брекало Йосип 2 0.13
4. Баку Ридле 2 0.13
5. Штеффен Ренато 1 0.07
6. Филипп Максимилиан 1 0.07
7. Шлагер Ксавер 1 0.07
8. Брукс Джон 1 0.07
9. Бялек Бартош 1 0.07
10. Мехмеди Адмир 0 0
11. Руссийон Жером 0 0
12. Мбабу Кевин 0 0
13. Виктор Жоао II 0 0
14. Лакруа Максанс 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Прёмель Гриша 5 0
2. Триммель Кристофер 4 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Гризбек Себастьян 3 0
5. Ленц Кристофер 2 0
6. Бекер Шеральдо 2 0
7. Ингвартсен Маркус 2 0
8. Луте Андреас 1 0
9. Гогия Акакий 1 0
10. Кнохе Робин 1 0
11. Гисельман Нико 1 0
12. Хюбнер Флориан 1 0
13. Бюльтер Мариус 1 0
14. Рюэрсон Юлиан 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 4 0
2. Шлагер Ксавер 4 0
3. Брукс Джон 3 0
4. Штеффен Ренато 2 0
5. Герардт Янник 2 0
6. Лакруа Максанс 2 0
7. Отавио Пауло 2 0
8. Гилавоги Жошуа 1 0
9. Вегхорст Ваут 1 0
10. Филипп Максимилиан 1 0
11. Брекало Йосип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 27.59% (8) 10.34% (3) 6.9% (2) 17.24% (5) 13.79% (4) 24.14% (7)
 Вольфсбург 15% (3) 40% (8) 10% (2) 10% (2) 0 25% (5)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин
Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн
Вольфсбург Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург
Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Товарищеские матчи Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Товарищеские матчи
Вольфсбург 1:3 Унион Берлин Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Байер Л 0:0 Заявка 15 8 5 2 29 - 14 29
4. Вольфсбург 1:0 Заявка 15 7 6 2 21 - 15 27
5. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 28 - 18 25
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 15 6 6 3 29 - 19 24
7. Боруссия М Заявка 15 6 6 3 28 - 24 24
8. Фрайбург 0:0 Заявка 15 5 6 4 23 - 24 21
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 15 4 9 2 23 - 23 21
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 26 - 21 18
12. Герта Заявка 14 4 4 6 23 - 24 16
13. Хоффенхайм 0:0 Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
14. Вердер 0:0 Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
15. Кёльн 0:0 Заявка 15 2 6 7 13 - 22 12
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Майнц 0:0 Заявка 15 1 4 10 14 - 31 7
18. Шальке 04 0:0 Заявка 15 0 5 10 8 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
3. Вольфсбург 1:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
4. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5. Боруссия Д Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
6. Байер Л 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
7. Унион Берлин 0:1 Заявка 8 3 3 2 17 - 10 12
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
9. Фрайбург 0:0 Заявка 8 2 4 2 13 - 12 10
10. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
13. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Вердер 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
16. Майнц 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 13 3
17. Шальке 04 0:0 Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
18. Кёльн 0:0 Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. РБ Лейпциг Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
9. Фрайбург 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
10. Кёльн 0:0 Заявка 7 2 4 1 5 - 4 10
11. Вольфсбург 1:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
12. Вердер 0:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
14. Хоффенхайм 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
15. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
16. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
17. Майнц 0:0 Заявка 7 1 1 5 8 - 18 4
18. Шальке 04 0:0 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Унион Берлин 28.7% (41)
X 50.3% (72)
Вольфсбург 21% (30)
Все прогнозы
2.42 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Вольфсбург
3.20
3.40
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.30 2.55
Бонус: 10 000 ₽ 2.80 3.30 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.22 2.59
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.40 2.40
  3.17 3.22 2.45

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.06 3.65 1.29 2.80 1.45 1.89 1.92 1.51 2.60 1.35 3.20 1.12 6.20
7.90 1.04 7.10 1.07 3.32 1.31 2.56 1.51 1.87 2.03 1.46 2.72 1.31 3.32 1.12 5.55 1.08 6.10 1.01 10.75
9.50 1.05 7.77 1.08 3.35 1.31 2.55 1.51 2.12 1.77 1.82 1.97 1.73 2.18 1.44 2.75 1.30 3.50 1.16 5.90 1.09 6.80 1.02 11.50 1.02 10.50 0.00 19.00
3.17 1.39 2.75 1.50 2.33 1.66 1.93 1.98 1.69 2.27 1.52 2.66 1.47 2.87 1.25 4.22 1.11 7.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.89 1.85 1.41 2.75 1.09 6.40
2.72 1.46 1.85 1.95 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.50
2.85 1.42 1.83 1.95 1.38 3.00 1.11 6.50 1.08 7.77
2.52 1.56 2.06 1.82 1.59 2.44 1.39 3.13 1.40 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.22 2.80 1.41 1.71 2.06 1.19 4.40
3.76 1.27 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.19 4.80
3.00 1.36 1.77 1.98 1.32 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.09
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.10 1.36
Где смотреть матч Унион Берлин 0:1 Вольфсбург онлайн

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Прогнозы на матч Унион Берлин 0:1 Вольфсбург

Исход игры
Унион Берлин
28.7% (41)
Ничья
50.3% (72)
Вольфсбург
21% (30)
Тотал 2.5
Больше
41.84% (59)
Меньше
58.16% (82)
Обе команды забьют
Да
86.52% (122)
Нет
13.48% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.8% (64)
2:1 Унион Берлин
21% (30)
1:2 Вольфсбург
11.2% (16)
0:1 Вольфсбург
6.3% (9)
2:2 Ничья
4.9% (7)
1:0 Унион Берлин
2.8% (4)
2:0 Унион Берлин
2.1% (3)
1:3 Вольфсбург
1.4% (2)
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