Унион Берлин
2:2
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Вольфсбург
0:1
10' ГолШтеффен Ренато
1:1
29' ГолБекер Шеральдо
50' Красная карточкаАрнольд Максимилиан
2:1
52' ГолАндрих Роберт
57' Желтая карточкаВегхорст Ваут
65' Желтая карточкаИнгвартсен Маркус
2:2
65' ПенальтиВегхорст Ваут
70' Желтая карточкаХюбнер Флориан
90' Желтая карточкаКнохе Робин
31
Кнохе
Робин
20
Баку
Ридле
25
Брукс
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Лино КастенВратарь
- Защитник
-
19 Мбабу КевинЗащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
29'
52'
2:1
57'
65'
2:2
70'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.4
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.33
|3.
|Андрих Роберт
|4
|0.27
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.27
|5.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.2
|6.
|Тойхерт Седрик
|2
|0.13
|7.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.13
|8.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.07
|9.
|Прёмель Гриша
|1
|0.07
|10.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.07
|11.
|Эндо Кейта
|1
|0.07
|12.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.07
|13.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|14.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|15.
|Гогия Акакий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|10 (2)
|0.67
|2.
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.13
|3.
|Штеффен Ренато
|2
|0.13
|4.
|Брекало Йосип
|2
|0.13
|5.
|Баку Ридле
|2
|0.13
|6.
|Филипп Максимилиан
|1
|0.07
|7.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.07
|8.
|Брукс Джон
|1
|0.07
|9.
|Бялек Бартош
|1
|0.07
|10.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|11.
|Руссийон Жером
|0
|0
|12.
|Мбабу Кевин
|0
|0
|13.
|Виктор Жоао II
|0
|0
|14.
|Лакруа Максанс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Прёмель Гриша
|5
|0
|2.
|Триммель Кристофер
|4
|0
|3.
|Андрих Роберт
|2
|1
|4.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|5.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|6.
|Кнохе Робин
|2
|0
|7.
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|8.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|9.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|10.
|Луте Андреас
|1
|0
|11.
|Гогия Акакий
|1
|0
|12.
|Гисельман Нико
|1
|0
|13.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|14.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арнольд Максимилиан
|4
|1
|2.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|3.
|Брукс Джон
|3
|0
|4.
|Штеффен Ренато
|2
|0
|5.
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|6.
|Герардт Янник
|2
|0
|7.
|Лакруа Максанс
|2
|0
|8.
|Отавио Пауло
|2
|0
|9.
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|10.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|11.
|Брекало Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|25.81% (8)
|12.9% (4)
|6.45% (2)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|Вольфсбург
|18.18% (4)
|36.36% (8)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =7 -4Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин
Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн
Вольфсбург Последние 20 матчей: +10 =7 -3Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург
Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|46 - 24
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 15
|29
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|22 - 17
|25
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 24
|24
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 24
|23
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 23
|23
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 21
|18
|12.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 24
|16
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 30
|15
|14.
|Вердер
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|15.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 24
|10
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 39
|7
|18.
|Майнц
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|28 - 10
|17
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|19 - 11
|13
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 10
|12
|7.
|Байер Л
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|10.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|13.
|Арминия
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Вердер
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|16.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:2 Вольфсбург
Исход игры
Унион Берлин
28.7% (41)
Ничья
50.3% (72)
Вольфсбург
21% (30)
Тотал 2.5
Больше
41.84% (59)
Меньше
58.16% (82)
Обе команды забьют
Да
86.52% (122)
Нет
13.48% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.8% (64)
2:1 Унион Берлин
21% (30)
1:2 Вольфсбург
11.2% (16)
0:1 Вольфсбург
6.3% (9)
2:2 Ничья
4.9% (7)
1:0 Унион Берлин
2.8% (4)
2:0 Унион Берлин
2.1% (3)
3:1 Унион Берлин
1.4% (2)
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