РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Боруссия Д
14
Адамс
Тайлер
25
Ольмо
Дани
24
Мёнье
Тома
11
Ройс
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Мартель ЭрикЗащитник
- Защитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
-
14 Шульц НикоПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edin Terzic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|4
|0.29
|2.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.29
|3.
|Форсберг Эмиль
|3 (1)
|0.21
|4.
|Забитцер Марсель
|3 (3)
|0.21
|5.
|Ольмо Дани
|2
|0.14
|6.
|Нкунку Кристофер
|2
|0.14
|7.
|Хайдара Амаду
|1
|0.07
|8.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.07
|9.
|Орбан Вилли
|1
|0.07
|10.
|Юпамекано Део
|1
|0.07
|11.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.07
|12.
|Конате Ибраима
|1
|0.07
|13.
|Мукиэле Норди
|0
|0
|14.
|Самарджич Лазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|10 (1)
|0.71
|2.
|Джованни Рейна
|3
|0.21
|3.
|Ройс Марко
|3
|0.21
|4.
|Хуммельс Матс
|3
|0.21
|5.
|Геррейро Рафаэль
|2
|0.14
|6.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.14
|7.
|Санчо Джедон
|1
|0.07
|8.
|Джан Эмре
|1
|0.07
|9.
|Азар Торган
|1
|0.07
|10.
|Пасслак Феликс
|1
|0.07
|11.
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.07
|12.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|13.
|Мёнье Тома
|0
|0
|14.
|Брандт Юлиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|3
|0
|2.
|Юпамекано Део
|3
|0
|3.
|Забитцер Марсель
|2
|0
|4.
|Орбан Вилли
|2
|0
|5.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|6.
|Мукиэле Норди
|2
|0
|7.
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|8.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|9.
|Сорлот Александр
|1
|0
|10.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|11.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|12.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|13.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|14.
|Ольмо Дани
|1
|0
|15.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Витсель Аксель
|4
|0
|2.
|Джан Эмре
|4
|0
|3.
|Делани Томас
|3
|0
|4.
|Хуммельс Матс
|2
|0
|5.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|6.
|Ройс Марко
|1
|0
|7.
|Мёнье Тома
|1
|0
|8.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|9.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|10.
|Морей Матеу
|1
|0
|11.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|8.33% (2)
|25% (6)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|Боруссия Д
|3.57% (1)
|0
|14.29% (4)
|28.57% (8)
|25% (7)
|28.57% (8)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =2 -6Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д
Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Боруссия Д: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|46 - 24
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 15
|29
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|22 - 17
|25
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 24
|24
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 24
|23
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 23
|23
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 21
|18
|12.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 24
|16
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 30
|15
|14.
|Вердер
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|15.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 24
|10
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 39
|7
|18.
|Майнц
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|28 - 10
|17
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|19 - 11
|13
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 10
|12
|7.
|Байер Л
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|10.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|13.
|Арминия
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Вердер
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|16.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д
Исход игры
РБ Лейпциг
54.5% (79)
Ничья
29% (42)
Боруссия Д
16.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
74.83% (107)
Меньше
25.17% (36)
Обе команды забьют
Да
90.91% (130)
Нет
9.09% (13)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
40.7% (59)
1:1 Ничья
16.6% (24)
1:2 Боруссия Д
13.1% (19)
2:2 Ничья
11% (16)
1:0 РБ Лейпциг
6.2% (9)
3:2 РБ Лейпциг
4.1% (6)
2:3 Боруссия Д
2.1% (3)
2:0 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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