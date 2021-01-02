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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 4 0.29
2. Анхелиньо Хосе 4 0.29
3. Форсберг Эмиль 3 (1) 0.21
4. Забитцер Марсель 3 (3) 0.21
5. Ольмо Дани 2 0.14
6. Нкунку Кристофер 2 0.14
7. Хайдара Амаду 1 0.07
8. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.07
9. Орбан Вилли 1 0.07
10. Юпамекано Део 1 0.07
11. Клюйверт Джастин 1 0.07
12. Конате Ибраима 1 0.07
13. Мукиэле Норди 0 0
14. Самарджич Лазар 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 10 (1) 0.71
2. Джованни Рейна 3 0.21
3. Ройс Марко 3 0.21
4. Хуммельс Матс 3 0.21
5. Геррейро Рафаэль 2 0.14
6. Аканджи Мануэль 2 0.14
7. Санчо Джедон 1 0.07
8. Джан Эмре 1 0.07
9. Азар Торган 1 0.07
10. Пасслак Феликс 1 0.07
11. Мукоко Юссуфа 1 0.07
12. Беллингхем Джуд 0 0
13. Мёнье Тома 0 0
14. Брандт Юлиан 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 3 0
2. Юпамекано Део 3 0
3. Забитцер Марсель 2 0
4. Орбан Вилли 2 0
5. Нкунку Кристофер 2 0
6. Мукиэле Норди 2 0
7. Хальстенберг Марсель 1 0
8. Поульсен Юссуф 1 0
9. Сорлот Александр 1 0
10. Клостерманн Лукас 1 0
11. Хенрихс Бенджамин 1 0
12. Хи-Чан Хван 1 0
13. Адамс Тайлер 1 0
14. Ольмо Дани 1 0
15. Хайдара Амаду 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Витсель Аксель 4 0
2. Джан Эмре 4 0
3. Делани Томас 3 0
4. Хуммельс Матс 2 0
5. Холанн Эрлинг 2 0
6. Ройс Марко 1 0
7. Мёнье Тома 1 0
8. Геррейро Рафаэль 1 0
9. Аканджи Мануэль 1 0
10. Морей Матеу 1 0
11. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 8.33% (2) 25% (6) 20.83% (5) 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3)
 Боруссия Д 3.57% (1) 0 14.29% (4) 28.57% (8) 25% (7) 28.57% (8)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д
Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Боруссия Д: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 3 1 44 - 21 33
2. РБ Лейпциг Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Байер Л Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
4. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 28 - 18 25
5. Унион Берлин Заявка 14 6 6 2 29 - 18 24
6. Вольфсбург Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
7. Боруссия М Заявка 14 5 6 3 25 - 22 21
8. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 23 - 24 20
9. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 8 2 23 - 23 20
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 26 - 21 18
12. Герта Заявка 14 4 4 6 23 - 24 16
13. Хоффенхайм Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
14. Вердер Заявка 14 3 5 6 16 - 23 14
15. Кёльн Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Майнц Заявка 14 1 3 10 14 - 31 6
18. Шальке 04 Заявка 14 0 4 10 8 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
3. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
4. Боруссия Д Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
6. Байер Л Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
7. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
8. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Фрайбург Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
10. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
13. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. РБ Лейпциг Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
9. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
10. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
16. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
17. Майнц Заявка 7 1 1 5 8 - 18 4
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2021, осталось 2 дня 11 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    РБ Лейпциг 52.5% (31)
    X 27.1% (16)
    Боруссия Д 20.3% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Боруссия Д
    2.41
    3.64
    3.08
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.60 2.85
    Бонус: 10 000 ₽ 2.36 3.50 2.95
    Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.62 3.06
    Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.60 2.85
      2.37 3.64 3.08

    Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.20 1.23 2.10 1.75 1.66 2.23 1.44 2.80 1.17 5.20 1.06 9.60
    9.20 1.02 3.74 1.22 3.04 1.34 2.06 1.73 1.65 2.24 1.46 2.92 1.20 4.55 1.15 5.15 1.04 8.60 1.03 9.30
    14.00 1.01 9.70 1.04 4.00 1.25 3.20 1.33 2.11 1.77 1.89 1.98 1.66 2.31 1.42 2.80 1.20 4.60 1.15 5.10 1.04 8.90 1.04 9.50 1.01 16.00
    4.38 1.24 2.54 1.57 2.13 1.79 1.91 2.00 1.68 2.31 1.54 2.62 1.45 2.92 1.17 5.58
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.35 2.07 1.70 1.48 2.55 1.12 5.80
    3.15 1.36 2.14 1.71 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
    2.15 1.70 1.48 2.60 1.15 4.80
    3.42 1.36 2.82 1.48 2.21 1.75 1.72 2.23 1.51 2.71
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.40 1.19 1.83 1.91 1.23 3.85
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05
    2.95 1.36 1.79 1.98 1.33 3.05 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.60 2.25
    1.60 2.25
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.23
    3.95 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
    2.95 1.37
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    52.5% (31)
    Ничья
    27.1% (16)
    Боруссия Д
    20.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.31% (46)
    Меньше
    20.69% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    91.38% (53)
    Нет
    8.62% (5)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    35.6% (21)
    1:2 Боруссия Д
    18.6% (11)
    1:1 Ничья
    13.6% (8)
    2:2 Ничья
    11.9% (7)
    3:2 РБ Лейпциг
    6.8% (4)
    2:0 РБ Лейпциг
    3.4% (2)
    1:0 РБ Лейпциг
    3.4% (2)
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