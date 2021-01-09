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  2. Матчи
  3. Германия
Фрайбург
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Кёльн
0' 13'
21
Мюллер
Флориан
3
Линхарт
Филипп
31
Шлоттербек
Кевен
5
Гульде
Мануэль
17
Кюблер
Лукас
8
Сантамария
Батист
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
11
Демирович
Эрмедин
32
Грифо
Винченцо
1
Хорн
Тимо
22
Мере
Хорхе
33
Борнаув
Себастьян
2
Шмиц
Бенно
31
Вольф
Мариус
28
Скири
Эйе
8
Якобс
Исмаил
21
Эзкан
Салих
14
Хектор
Йонас
27
Модест
Антони
18
Дуда
Ондрей
Фрайбург
3-4-3
Кёльн
3-3-2-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 7 (3) 0.47
2. Петерсен Нильс 5 (1) 0.33
3. Шаллаи Роланд 3 0.2
4. Линхарт Филипп 2 0.13
5. Хёлер Лукас 1 0.07
6. Демирович Эрмедин 1 0.07
7. Сантамария Батист 1 0.07
8. Гульде Мануэль 1 0.07
9. Чон У-Ён 1 0.07
10. Шмид Жонатан 0 0
11. Хёфлер Николас 0 0
12. Кюблер Лукас 0 0
13. Гюнтер Кристиан 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скири Эйе 3 0.2
2. Дуда Ондрей 2 0.13
3. Реджбекай Элвис 2 0.13
4. Дрекслер Доминик 2 0.13
5. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.13
6. Тилманн Ян 1 0.07
7. Вольф Мариус 0 0
8. Эхизибуэ Кингсли 0 0
9. Эзкан Салих 0 0
10. Борнаув Себастьян 0 0

Карточки

Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 4 0
2. Кюблер Лукас 2 0
3. Квон Чхан Хун 2 0
4. Хёлер Лукас 2 0
5. Сантамария Батист 2 0
6. Линхарт Филипп 2 0
7. Темпельман Лино 2 0
8. Гульде Мануэль 1 0
9. Шмид Жонатан 1 0
10. Хайнц Доминик 1 0
11. Грифо Винченцо 1 0
12. Шаллаи Роланд 1 0
13. Демирович Эрмедин 1 0
14. Шлоттербек Кевен 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 4 1
2. Эхизибуэ Кингсли 3 0
3. Хорн Яннес 3 0
4. Соренсен Фредерик 2 0
5. Кцихос Рафаэль 2 0
6. Вольф Мариус 2 0
7. Хектор Йонас 2 0
8. Скири Эйе 2 0
9. Эзкан Салих 2 0
10. Реджбекай Элвис 2 0
11. Якобс Исмаил 2 0
12. Борнаув Себастьян 2 0
13. Модест Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрайбург 22.73% (5) 9.09% (2) 13.64% (3) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3)
 Кёльн 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 0 25% (3)

Предыдущие игры

Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург
Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен
Кёльн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л
Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум

Последние игры между собой

Фрайбург: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Кёльн: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Кёльн 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Кёльн Бундеслига Фрайбург 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:4 Фрайбург Бундеслига
Фрайбург 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Кёльн Бундеслига Фрайбург 2:1 Кёльн Кубок Кёльн 0:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:0 Фрайбург Бундеслига Кёльн 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Кёльн Бундеслига Фрайбург 1:0 Кёльн Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Байер Л 0:0 Заявка 15 8 5 2 29 - 14 29
4. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 28 - 18 25
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 15 6 7 2 29 - 18 25
6. Вольфсбург 0:0 Заявка 15 6 7 2 20 - 15 25
7. Боруссия М Заявка 15 6 6 3 28 - 24 24
8. Фрайбург 0:0 Заявка 15 5 6 4 23 - 24 21
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 15 4 9 2 23 - 23 21
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 26 - 21 18
12. Герта Заявка 14 4 4 6 23 - 24 16
13. Хоффенхайм 0:0 Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
14. Вердер 0:0 Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
15. Кёльн 0:0 Заявка 15 2 6 7 13 - 22 12
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Майнц 0:0 Заявка 15 1 4 10 14 - 31 7
18. Шальке 04 0:0 Заявка 15 0 5 10 8 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 8 3 4 1 17 - 9 13
5. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
6. Боруссия Д Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
7. Байер Л 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
9. Фрайбург 0:0 Заявка 8 2 4 2 13 - 12 10
10. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
13. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Вердер 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
16. Майнц 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 13 3
17. Шальке 04 0:0 Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
18. Кёльн 0:0 Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. РБ Лейпциг Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
9. Фрайбург 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
10. Кёльн 0:0 Заявка 7 2 4 1 5 - 4 10
11. Вердер 0:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
13. Хоффенхайм 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
14. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
15. Вольфсбург 0:0 Заявка 8 1 5 2 8 - 9 8
16. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
17. Майнц 0:0 Заявка 7 1 1 5 8 - 18 4
18. Шальке 04 0:0 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Фрайбург 82.6% (119)
X 13.2% (19)
Кёльн 4.2% (6)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Кёльн
2.14
3.65
3.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.97 3.60 3.80
Бонус: 10 000 ₽ 1.91 3.65 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.48 3.76
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.40 3.65
  2.14 3.31 3.70

Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.26 3.05 1.39 2.00 1.82 1.59 2.38 1.40 3.00 1.15 5.60
8.10 1.04 7.10 1.07 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.14 1.39 3.00 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.85 1.00 11.25
8.50 1.06 6.80 1.10 3.00 1.38 2.27 1.62 1.98 1.88 1.70 2.15 1.72 2.20 1.35 3.15 1.24 4.00 1.09 7.20 1.07 7.20 1.01 13.00 1.01 12.00 0.00 21.00
2.95 1.43 2.55 1.55 2.15 1.75 1.80 2.09 1.61 2.42 1.45 2.84 1.48 2.84 1.23 4.43 1.12 7.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 2.00 1.76 1.45 2.65 1.10 6.00
2.75 1.45 1.82 1.99 1.39 3.00 1.11 6.60 1.08 8.00
2.70 1.45 1.72 2.10 1.33 3.25 1.09 7.20 1.07 8.40
2.39 1.62 1.97 1.91 1.52 2.63 1.35 3.36 1.26 4.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.77 1.98 1.21 4.10
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
2.35 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.65 1.25
Где смотреть матч Фрайбург 0:0 Кёльн онлайн

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Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Кёльн

Исход игры
Фрайбург
82.6% (119)
Ничья
13.2% (19)
Кёльн
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
56.34% (80)
Меньше
43.66% (62)
Обе команды забьют
Да
66.2% (94)
Нет
33.8% (48)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
47.2% (68)
1:0 Фрайбург
18.1% (26)
2:0 Фрайбург
11.8% (17)
1:1 Ничья
10.4% (15)
3:1 Фрайбург
2.8% (4)
1:2 Кёльн
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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