Фрайбург
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Шварцвальд
Кёльн
17
Кюблер
Лукас
22
Мере
Хорхе
31
Вольф
Мариус
28
Скири
Эйе
21
Эзкан
Салих
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
18 Дуда ОндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|7 (3)
|0.47
|2.
|Петерсен Нильс
|5 (1)
|0.33
|3.
|Шаллаи Роланд
|3
|0.2
|4.
|Линхарт Филипп
|2
|0.13
|5.
|Хёлер Лукас
|1
|0.07
|6.
|Демирович Эрмедин
|1
|0.07
|7.
|Сантамария Батист
|1
|0.07
|8.
|Гульде Мануэль
|1
|0.07
|9.
|Чон У-Ён
|1
|0.07
|10.
|Шмид Жонатан
|0
|0
|11.
|Хёфлер Николас
|0
|0
|12.
|Кюблер Лукас
|0
|0
|13.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скири Эйе
|3
|0.2
|2.
|Дуда Ондрей
|2
|0.13
|3.
|Реджбекай Элвис
|2
|0.13
|4.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.13
|5.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.13
|6.
|Тилманн Ян
|1
|0.07
|7.
|Вольф Мариус
|0
|0
|8.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|9.
|Эзкан Салих
|0
|0
|10.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|4
|0
|2.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|3.
|Квон Чхан Хун
|2
|0
|4.
|Хёлер Лукас
|2
|0
|5.
|Сантамария Батист
|2
|0
|6.
|Линхарт Филипп
|2
|0
|7.
|Темпельман Лино
|2
|0
|8.
|Гульде Мануэль
|1
|0
|9.
|Шмид Жонатан
|1
|0
|10.
|Хайнц Доминик
|1
|0
|11.
|Грифо Винченцо
|1
|0
|12.
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|13.
|Демирович Эрмедин
|1
|0
|14.
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|4
|1
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|3.
|Хорн Яннес
|3
|0
|4.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|5.
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0
|7.
|Хектор Йонас
|2
|0
|8.
|Скири Эйе
|2
|0
|9.
|Эзкан Салих
|2
|0
|10.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|11.
|Якобс Исмаил
|2
|0
|12.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|13.
|Модест Антони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрайбург
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|Кёльн
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|25% (3)
Предыдущие игры
Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург
Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен
Кёльн Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л
Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Кёльн: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Фрайбург 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Кёльн Бундеслига Фрайбург 2:1 Кёльн Кубок Кёльн 0:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:0 Фрайбург Бундеслига Кёльн 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Кёльн Бундеслига Фрайбург 1:0 Кёльн Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|46 - 24
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 14
|29
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|29 - 18
|25
|6.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|20 - 15
|25
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 24
|24
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 24
|21
|9.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|15
|4
|9
|2
|23 - 23
|21
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 21
|18
|12.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 24
|16
|13.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|14.
|Вердер
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|15.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 24
|10
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|14 - 31
|7
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|15
|0
|5
|10
|8 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|28 - 10
|17
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|17 - 9
|13
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 10
|12
|7.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|9.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|10.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|13.
|Арминия
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Вердер
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 13
|3
|17.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|3 - 13
|3
|18.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|9.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|10.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|11.
|Вердер
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|13.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|15.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|16.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Кёльн
Исход игры
Фрайбург
82.6% (119)
Ничья
13.2% (19)
Кёльн
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
56.34% (80)
Меньше
43.66% (62)
Обе команды забьют
Да
66.2% (94)
Нет
33.8% (48)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
47.2% (68)
1:0 Фрайбург
18.1% (26)
2:0 Фрайбург
11.8% (17)
1:1 Ничья
10.4% (15)
3:1 Фрайбург
2.8% (4)
1:2 Кёльн
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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