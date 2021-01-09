Майнц
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Опель-Арена
Айнтрахт Фр
19
Ньякат
Мусса
17
Штёгер
Кевин
25
Дурм
Эрик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
-
23 Мвене ФилиппЗащитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чжи Дон-ВоньПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сцалай АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bo Svensson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|7 (1)
|0.47
|2.
|Кайсон Робин
|2
|0.13
|3.
|Брозински Даниэль
|1 (1)
|0.07
|4.
|Штёгер Кевин
|1
|0.07
|5.
|Хак Александер
|1
|0.07
|6.
|Онисиво Карим
|1
|0.07
|7.
|Буркардт Джонатан
|1
|0.07
|8.
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|9.
|Озтунали Левин
|0
|0
|10.
|Латца Данни
|0
|0
|11.
|Баррейро Леандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|9 (3)
|0.6
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.27
|3.
|Камада Даити
|2
|0.13
|4.
|Баркок Аймен
|2
|0.13
|5.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.07
|6.
|Абрахам Давид
|1
|0.07
|7.
|Роде Себастьян
|1
|0.07
|8.
|Юнес Амин
|1
|0.07
|9.
|Цубер Стивен
|0
|0
|10.
|Хинтереггер Мартин
|0
|0
|11.
|Костич Филип
|0
|0
|12.
|Соу Джибриль
|0
|0
|13.
|Н'Дика Эван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ньякат Мусса
|6
|1
|2.
|Латца Данни
|6
|0
|3.
|Юсте Йерри
|3
|0
|4.
|Штёгер Кевин
|2
|0
|5.
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|6.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|7.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|8.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|9.
|Онисиво Карим
|1
|0
|10.
|Центнер Робин
|1
|0
|11.
|Малонг Кунде
|1
|0
|12.
|Баррейро Леандро
|1
|0
|13.
|Килиан Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абрахам Давид
|4
|1
|2.
|Роде Себастьян
|5
|0
|3.
|Соу Джибриль
|4
|0
|4.
|Баркок Аймен
|4
|0
|5.
|Хасебе Макото
|3
|0
|6.
|Дост Бас
|3
|0
|7.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|8.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|9.
|Камада Даити
|2
|0
|10.
|Цубер Стивен
|1
|0
|11.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|12.
|Костич Филип
|1
|0
|13.
|Юнес Амин
|1
|0
|14.
|Кор Доминик
|1
|0
|15.
|Дурм Эрик
|1
|0
|16.
|Туре Альмами
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Майнц
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|50% (7)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|Айнтрахт Фр
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|33.33% (7)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Майнц Последние 20 матчей: +2 =3 -15Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц
Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +6 =9 -5Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако
Последние игры между собой
Майнц: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Кубок Майнц 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:3 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|46 - 24
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 14
|29
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|29 - 18
|25
|6.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|20 - 15
|25
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 24
|24
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 24
|21
|9.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|15
|4
|9
|2
|23 - 23
|21
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 21
|18
|12.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 24
|16
|13.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|14.
|Вердер
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|15.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 24
|10
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|14 - 31
|7
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|15
|0
|5
|10
|8 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|28 - 10
|17
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|17 - 9
|13
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 10
|12
|7.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|9.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|10.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|13.
|Арминия
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Вердер
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 13
|3
|17.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|3 - 13
|3
|18.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|9.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|10.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|11.
|Вердер
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|13.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|15.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|16.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Майнц 0:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Майнц
10.4% (15)
Ничья
18.1% (26)
Айнтрахт Фр
71.5% (103)
Тотал 2.5
Больше
66.9% (95)
Меньше
33.1% (47)
Обе команды забьют
Да
80.99% (115)
Нет
19.01% (27)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
50.7% (73)
1:1 Ничья
15.3% (22)
0:1 Айнтрахт Фр
8.3% (12)
2:1 Майнц
6.3% (9)
0:2 Айнтрахт Фр
5.6% (8)
1:3 Айнтрахт Фр
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:0 Майнц
1.4% (2)
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