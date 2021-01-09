  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Майнц
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0' 12'
27
Центнер
Робин
18
Брозински
Даниэль
4
Юсте
Йерри
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
6
Латца
Данни
35
Баррейро
Леандро
29
Буркардт
Джонатан
17
Штёгер
Кевин
5
Бутьюс
Жан-Поль
7
Кайсон
Робин
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
25
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
20
Хасебе
Макото
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
Майнц
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.47
2. Кайсон Робин 2 0.13
3. Брозински Даниэль 1 (1) 0.07
4. Штёгер Кевин 1 0.07
5. Хак Александер 1 0.07
6. Онисиво Карим 1 0.07
7. Буркардт Джонатан 1 0.07
8. Бутьюс Жан-Поль 0 0
9. Озтунали Левин 0 0
10. Латца Данни 0 0
11. Баррейро Леандро 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 9 (3) 0.6
2. Дост Бас 4 (1) 0.27
3. Камада Даити 2 0.13
4. Баркок Аймен 2 0.13
5. Ильзанкер Штефан 1 0.07
6. Абрахам Давид 1 0.07
7. Роде Себастьян 1 0.07
8. Юнес Амин 1 0.07
9. Цубер Стивен 0 0
10. Хинтереггер Мартин 0 0
11. Костич Филип 0 0
12. Соу Джибриль 0 0
13. Н'Дика Эван 0 0

Карточки

Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 6 1
2. Латца Данни 6 0
3. Юсте Йерри 3 0
4. Штёгер Кевин 2 0
5. Бутьюс Жан-Поль 2 0
6. Матета Жан-Филипп 2 0
7. Чжи Дон-Вонь 1 0
8. Фернандес Эдимилсон 1 0
9. Онисиво Карим 1 0
10. Центнер Робин 1 0
11. Малонг Кунде 1 0
12. Баррейро Леандро 1 0
13. Килиан Лука 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Абрахам Давид 4 1
2. Роде Себастьян 5 0
3. Соу Джибриль 4 0
4. Баркок Аймен 4 0
5. Хасебе Макото 3 0
6. Дост Бас 3 0
7. Ильзанкер Штефан 3 0
8. Н'Дика Эван 3 0
9. Камада Даити 2 0
10. Цубер Стивен 1 0
11. Хинтереггер Мартин 1 0
12. Костич Филип 1 0
13. Юнес Амин 1 0
14. Кор Доминик 1 0
15. Дурм Эрик 1 0
16. Туре Альмами 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Майнц 21.43% (3) 7.14% (1) 50% (7) 7.14% (1) 7.14% (1) 7.14% (1)
 Айнтрахт Фр 4.76% (1) 23.81% (5) 23.81% (5) 4.76% (1) 33.33% (7) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Майнц Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц
Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако

Последние игры между собой

Майнц: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Кубок Майнц 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:3 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Байер Л 0:0 Заявка 15 8 5 2 29 - 14 29
4. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 28 - 18 25
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 15 6 7 2 29 - 18 25
6. Вольфсбург 0:0 Заявка 15 6 7 2 20 - 15 25
7. Боруссия М Заявка 15 6 6 3 28 - 24 24
8. Фрайбург 0:0 Заявка 15 5 6 4 23 - 24 21
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 15 4 9 2 23 - 23 21
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 26 - 21 18
12. Герта Заявка 14 4 4 6 23 - 24 16
13. Хоффенхайм 0:0 Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
14. Вердер 0:0 Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
15. Кёльн 0:0 Заявка 15 2 6 7 13 - 22 12
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Майнц 0:0 Заявка 15 1 4 10 14 - 31 7
18. Шальке 04 0:0 Заявка 15 0 5 10 8 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 8 3 4 1 17 - 9 13
5. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
6. Боруссия Д Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
7. Байер Л 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
9. Фрайбург 0:0 Заявка 8 2 4 2 13 - 12 10
10. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
13. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Вердер 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
16. Майнц 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 13 3
17. Шальке 04 0:0 Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
18. Кёльн 0:0 Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. РБ Лейпциг Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
9. Фрайбург 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
10. Кёльн 0:0 Заявка 7 2 4 1 5 - 4 10
11. Вердер 0:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
13. Хоффенхайм 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
14. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
15. Вольфсбург 0:0 Заявка 8 1 5 2 8 - 9 8
16. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
17. Майнц 0:0 Заявка 7 1 1 5 8 - 18 4
18. Шальке 04 0:0 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 13'
    Кайсон Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Майнц: 43%, Айнтрахт Фр: 57%.
  • 10'
    Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Плохо сыграл Хинтереггер Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 10'
    Штёгер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    9'
    Юнес Амин из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Буркардт Джонатан пострадал.
  • 9'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Дурм Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Плохо сыграл Юсте Йерри - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 8'
    Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Латца Данни задерживает мяч рукой
  • 7'
    Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Дурм Эрик из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Юнес Амин из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Бутьюс Жан-Поль оказался на газоне.
  • 5'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Юнес Амин из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
  • 5'
    Контроль мяча: Майнц: 32%, Айнтрахт Фр: 68%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
  • 4'
    Баррейро Леандро не смог попасть в створ ударом издали
  • 4'
    Айнтрахт Фр контролирует мяч.
  • 4'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Юнес Амин
  • 3'
    Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 2'
    Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Н'Дика Эван
  • 2'
    Юнес Амин из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Майнц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Майнц 10.4% (15)
X 18.1% (26)
Айнтрахт Фр 71.5% (103)
Все прогнозы
3.54 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Айнтрахт Фр
3.80
4.15
2.10
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.50 3.90 1.98
Бонус: 10 000 ₽ 3.65 3.90 1.92
Бонус: 5 000 ₽ 3.78 4.15 2.04
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.70 2.10
  3.68 3.64 2.06

Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.20 1.17 2.46 1.55 1.95 1.86 1.60 2.34 1.24 4.10 1.09 7.40
10.75 1.00 4.90 1.16 3.62 1.25 2.30 1.59 1.85 1.95 1.64 2.40 1.33 3.30 1.24 3.88 1.07 7.10 1.05 7.50
17.50 0.00 12.50 1.01 4.44 1.20 3.60 1.28 2.27 1.62 2.10 1.79 1.77 2.04 1.77 2.18 1.50 2.55 1.33 3.90 1.19 4.60 1.08 7.77 1.08 8.80 1.02 13.00 1.01 12.50
4.48 1.23 4.47 1.24 2.55 1.56 2.14 1.77 1.91 1.99 1.66 2.32 1.53 2.65 1.43 2.97 1.47 2.82 1.32 3.62 1.21 4.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.40 1.53 1.59 2.26 1.16 4.90
3.76 1.27 2.56 1.51 1.60 2.34 1.27 3.76 1.15 5.40
3.25 1.33 2.22 1.65 1.53 2.50 1.25 4.60 1.13 5.80
3.00 1.42 2.47 1.58 1.93 1.95 1.57 2.49 1.41 3.03 1.40 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.15 2.04 1.73 1.51 2.45 1.31 3.25
4.90 1.18 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38
1.94 1.81 1.48 2.65 1.32 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.51 2.45
1.58 2.35
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.90 1.28
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
2.75 1.42
Где смотреть матч Майнц 0:0 Айнтрахт Фр онлайн

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Прогнозы на матч Майнц 0:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
Майнц
10.4% (15)
Ничья
18.1% (26)
Айнтрахт Фр
71.5% (103)
Тотал 2.5
Больше
66.9% (95)
Меньше
33.1% (47)
Обе команды забьют
Да
80.99% (115)
Нет
19.01% (27)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
50.7% (73)
1:1 Ничья
15.3% (22)
0:1 Айнтрахт Фр
8.3% (12)
2:1 Майнц
6.3% (9)
0:2 Айнтрахт Фр
5.6% (8)
1:3 Айнтрахт Фр
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:0 Майнц
1.4% (2)
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