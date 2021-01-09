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  2. Матчи
  3. Германия
Майнц
0:2
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
22' Желтая карточка
Ньякат Мусса
0:1
24' Пенальти
Андре Силва
43' Желтая карточка
Кайсон Робин
59' Желтая карточка
Хасебе Макото
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Соу Джибриль
0:2
73' Пенальти
Андре Силва
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Туре Альмами
90'+5
27
Центнер
Робин
18
Брозински
Даниэль
4
Юсте
Йерри
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
6
Латца
Данни
35
Баррейро
Леандро
29
Буркардт
Джонатан
17
Штёгер
Кевин
5
Бутьюс
Жан-Поль
7
Кайсон
Робин
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
25
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
20
Хасебе
Макото
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
Майнц
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Ход матча

22'
Ньякат Мусса
 
24'
0:1
Андре Силва
43'
Кайсон Робин
 
59'
 
Хасебе Макото
63'
 
Соу Джибриль
73'
0:2
Андре Силва
73'
Онисиво Карим
Штёгер Кевин
 
77'
 
Роде Себастьян
Хасебе Макото
77'
Озтунали Левин
Кайсон Робин
 
78'
Матета Жан-Филипп
Бутьюс Жан-Поль
 
81'
 
Цубер Стивен
Юнес Амин
81'
 
Баркок Аймен
Камада Даити
85'
Сцалай Адам
Буркардт Джонатан
 
87'
 
Ильзанкер Штефан
Дурм Эрик
88'
 
Туре Альмами
Соу Джибриль
90'
 
Туре Альмами

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.47
2. Кайсон Робин 2 0.13
3. Брозински Даниэль 1 (1) 0.07
4. Штёгер Кевин 1 0.07
5. Хак Александер 1 0.07
6. Онисиво Карим 1 0.07
7. Буркардт Джонатан 1 0.07
8. Бутьюс Жан-Поль 0 0
9. Озтунали Левин 0 0
10. Латца Данни 0 0
11. Баррейро Леандро 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 11 (5) 0.73
2. Дост Бас 4 (1) 0.27
3. Камада Даити 2 0.13
4. Баркок Аймен 2 0.13
5. Ильзанкер Штефан 1 0.07
6. Абрахам Давид 1 0.07
7. Роде Себастьян 1 0.07
8. Юнес Амин 1 0.07
9. Цубер Стивен 0 0
10. Хинтереггер Мартин 0 0
11. Костич Филип 0 0
12. Соу Джибриль 0 0
13. Н'Дика Эван 0 0

Карточки

Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 7 1
2. Латца Данни 6 0
3. Юсте Йерри 3 0
4. Штёгер Кевин 2 0
5. Бутьюс Жан-Поль 2 0
6. Матета Жан-Филипп 2 0
7. Чжи Дон-Вонь 1 0
8. Кайсон Робин 1 0
9. Фернандес Эдимилсон 1 0
10. Онисиво Карим 1 0
11. Центнер Робин 1 0
12. Малонг Кунде 1 0
13. Баррейро Леандро 1 0
14. Килиан Лука 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Абрахам Давид 4 1
2. Роде Себастьян 5 0
3. Хасебе Макото 4 0
4. Соу Джибриль 4 0
5. Баркок Аймен 4 0
6. Дост Бас 3 0
7. Ильзанкер Штефан 3 0
8. Н'Дика Эван 3 0
9. Камада Даити 2 0
10. Цубер Стивен 1 0
11. Хинтереггер Мартин 1 0
12. Костич Филип 1 0
13. Юнес Амин 1 0
14. Кор Доминик 1 0
15. Дурм Эрик 1 0
16. Туре Альмами 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Майнц 21.43% (3) 7.14% (1) 50% (7) 7.14% (1) 7.14% (1) 7.14% (1)
 Айнтрахт Фр 4.35% (1) 26.09% (6) 21.74% (5) 4.35% (1) 34.78% (8) 8.7% (2)

Предыдущие игры

Майнц Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц
Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако

Последние игры между собой

Майнц: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Кубок Майнц 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:3 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Байер Л Заявка 15 8 5 2 30 - 15 29
4. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 28 - 18 25
5. Унион Берлин Заявка 15 6 7 2 31 - 20 25
6. Вольфсбург Заявка 15 6 7 2 22 - 17 25
7. Боруссия М Заявка 15 6 6 3 28 - 24 24
8. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 28 - 24 23
9. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 8 2 25 - 23 23
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 26 - 21 18
12. Герта Заявка 14 4 4 6 23 - 24 16
13. Хоффенхайм Заявка 15 4 3 8 22 - 30 15
14. Вердер Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
15. Кёльн Заявка 15 2 5 8 13 - 27 11
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Шальке 04 Заявка 15 1 4 10 12 - 39 7
18. Майнц Заявка 15 1 3 11 14 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
3. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 8 3 4 1 19 - 11 13
5. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
6. Боруссия Д Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
7. Байер Л Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
10. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
13. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
17. Майнц Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. РБ Лейпциг Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
8. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
10. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
11. Вердер Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15. Вольфсбург Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
16. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
17. Майнц Заявка 7 1 1 5 8 - 18 4
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Майнц 10.4% (15)
X 18.1% (26)
Айнтрахт Фр 71.5% (103)
Все прогнозы
3.54 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 21.00 1.02
Бонус: 10 000 ₽ 3.65 3.90 1.92
Бонус: 5 000 ₽ 3.78 4.15 2.04
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 5.25 1.23
  23.33 5.41 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.20 1.17 2.46 1.55 1.95 1.86 1.60 2.34 1.24 4.10 1.09 7.40
10.75 1.00 4.90 1.16 3.62 1.25 2.30 1.59 1.85 1.95 1.64 2.40 1.33 3.30 1.24 3.88 1.07 7.10 1.05 7.50
17.50 0.00 12.50 1.01 2.63 1.48 1.70 2.15 1.30 3.50 2.10 1.79 1.02 13.00 1.77 2.18 1.01 15.00 1.08 7.77 1.06 8.80 1.08 8.40 1.05 9.50 1.02 13.00 1.01 12.50
2.49 1.58 2.03 1.86 1.56 2.56 1.36 3.31 1.90 2.00 1.65 2.36 1.39 3.16 1.70 2.25 1.55 2.59 1.47 2.82 1.32 3.62 1.18 5.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.45 1.28 2.40 1.53 1.59 2.26 1.16 4.90
3.76 1.27 2.56 1.51 1.60 2.34 1.27 3.76 1.15 5.40
3.25 1.33 2.22 1.65 1.87 1.92 1.25 3.90 1.14 5.55 1.01 15.00 1.01 15.00
3.00 1.42 2.47 1.58 1.93 1.95 1.57 2.49 1.62 2.38 1.37 3.23 1.12 6.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.15 2.04 1.73 1.51 2.45 1.31 3.25
4.90 1.18 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38
1.94 1.81 1.48 2.65 1.32 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.51 2.45
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.90 1.30
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
2.75 1.42
Где смотреть матч Майнц 0:2 Айнтрахт Фр онлайн

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Прогнозы на матч Майнц 0:2 Айнтрахт Фр

Исход игры
Майнц
10.4% (15)
Ничья
18.1% (26)
Айнтрахт Фр
71.5% (103)
Тотал 2.5
Больше
66.9% (95)
Меньше
33.1% (47)
Обе команды забьют
Да
80.99% (115)
Нет
19.01% (27)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
50.7% (73)
1:1 Ничья
15.3% (22)
0:1 Айнтрахт Фр
8.3% (12)
2:1 Майнц
6.3% (9)
0:2 Айнтрахт Фр
5.6% (8)
1:3 Айнтрахт Фр
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:3 Айнтрахт Фр
1.4% (2)
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