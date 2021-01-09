  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Байер Л
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Вердер
0' 17'
1
Градецки
Лукаш
6
Драгович
Александр
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
22
Синкгравен
Дэйли
10
Демирбай
Керем
15
Баумгартлингер
Юлиан
11
Амири
Надим
9
Бэйли
Леон
14
Шик
Патрик
19
Диаби
Мусса
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
34
Мбом
Жан-Мануэль
35
Эггештайн
Максимилиан
6
Мёхвальд
Кевин
5
Аугустинссон
Людвиг
19
Сарджент
Джош
22
Чон
Тахит
Байер Л
4-3-3
Вердер
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 8 (2) 0.53
2. Бэйли Леон 4 0.27
3. Шик Патрик 4 0.27
4. Амири Надим 2 0.13
5. Вирц Флориан 2 0.13
6. Диаби Мусса 2 0.13
7. Баумгартлингер Юлиан 2 0.13
8. Демирбай Керем 1 0.07
9. Драгович Александр 1 0.07
10. Вайзер Митчелл 1 0.07
11. Та Джонатан 1 0.07
12. Бендер Ларс 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.27
2. Биттенкорт Леонардо 3 (1) 0.2
3. Эггештайн Максимилиан 2 0.13
4. Мёхвальд Кевин 2 0.13
5. Зельке Дейви 2 0.13
6. Сарджент Джош 1 0.07
7. Eren Dinkci 1 0.07
8. Аугустинссон Людвиг 0 0
9. Гебреселассие Теодор 0 0
10. Юя Осако 0 0
11. Гросс Кристиан 0 0
12. Чон Тахит 0 0
13. Мбом Жан-Мануэль 0 0
14. Вольтемаде Ник 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Драгович Александр 3 0
2. Синкгравен Дэйли 3 0
3. Диаби Мусса 3 0
4. Арангис Чарлес 2 0
5. Бендер Ларс 2 0
6. Бэйли Леон 2 0
7. Бендер Свен 1 0
8. Баумгартлингер Юлиан 1 0
9. Градецки Лукаш 1 0
10. Аларио Лукас 1 0
11. Беллараби Карим 1 0
12. Демирбай Керем 1 0
13. Та Джонатан 1 0
14. Амири Надим 1 0
15. Вирц Флориан 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 5 0
2. Гросс Кристиан 4 0
3. Юя Осако 3 0
4. Аугустинссон Людвиг 3 0
5. Зельке Дейви 3 0
6. Эггештайн Максимилиан 3 0
7. Мёхвальд Кевин 1 1
8. Фридль Марко 2 0
9. Сарджент Джош 2 0
10. Гебреселассие Теодор 1 0
11. Биттенкорт Леонардо 1 0
12. Классен Дэви 1 0
13. Павленка Иржи 1 0
14. Шмид Романо 1 0
15. Чон Тахит 1 0
16. Вольтемаде Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 21.43% (6) 25% (7) 7.14% (2) 10.71% (3) 14.29% (4) 21.43% (6)
 Вердер 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм
Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л
Вердер Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д
РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Вердер: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Вердер 1:4 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Вердер Бундеслига Байер Л 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 2:6 Байер Л Бундеслига
Вердер 0:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:2 Вердер Кубок Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига Байер Л 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Вердер Бундеслига Байер Л 1:3 Вердер Кубок Вердер 0:3 Байер Л Бундеслига Вердер 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:3 Вердер Бундеслига Байер Л 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:4 Байер Л Бундеслига Вердер 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Байер Л 0:0 Заявка 15 8 5 2 29 - 14 29
4. Вольфсбург 1:0 Заявка 15 7 6 2 21 - 15 27
5. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 28 - 18 25
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 15 6 6 3 29 - 19 24
7. Боруссия М Заявка 15 6 6 3 28 - 24 24
8. Фрайбург 0:0 Заявка 15 5 6 4 23 - 24 21
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 15 4 9 2 23 - 23 21
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 26 - 21 18
12. Герта Заявка 14 4 4 6 23 - 24 16
13. Хоффенхайм 0:0 Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
14. Вердер 0:0 Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
15. Кёльн 0:0 Заявка 15 2 6 7 13 - 22 12
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Майнц 0:0 Заявка 15 1 4 10 14 - 31 7
18. Шальке 04 0:0 Заявка 15 0 5 10 8 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
3. Вольфсбург 1:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
4. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5. Боруссия Д Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
6. Байер Л 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
7. Унион Берлин 0:1 Заявка 8 3 3 2 17 - 10 12
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
9. Фрайбург 0:0 Заявка 8 2 4 2 13 - 12 10
10. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
13. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Вердер 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
16. Майнц 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 13 3
17. Шальке 04 0:0 Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
18. Кёльн 0:0 Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. РБ Лейпциг Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
9. Фрайбург 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
10. Кёльн 0:0 Заявка 7 2 4 1 5 - 4 10
11. Вольфсбург 1:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
12. Вердер 0:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
14. Хоффенхайм 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
15. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
16. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
17. Майнц 0:0 Заявка 7 1 1 5 8 - 18 4
18. Шальке 04 0:0 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Байер Л 96.5% (137)
X 3.5% (5)
Вердер 0% (0)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Вердер
1.52
4.65
7.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.48 4.65 6.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.49 4.60 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.65 6.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.30 7.50
  1.49 4.29 7.20

Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.60 1.20 2.27 1.64 1.79 2.04 1.51 2.60 1.20 4.60 1.07 8.60
10.75 1.00 4.10 1.18 3.34 1.29 2.16 1.67 1.71 2.14 1.49 2.81 1.23 4.20 1.17 4.90 1.05 8.20 1.03 8.70
14.50 0.00 10.00 1.03 4.05 1.23 3.25 1.33 2.10 1.71 1.98 1.89 1.65 2.22 1.71 2.14 1.42 2.85 1.20 4.44 1.16 5.10 1.05 9.50 1.04 10.00 1.01 15.00
4.43 1.23 2.49 1.57 2.08 1.80 1.85 2.02 1.62 2.39 1.49 2.72 1.40 3.05 1.15 5.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.25 1.60 1.54 2.39 1.13 5.40
3.45 1.31 2.31 1.61 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
3.25 1.33 2.10 1.72 1.47 2.65 1.15 5.30 1.11 6.50
2.92 1.43 2.40 1.61 1.87 2.01 1.54 2.57 1.39 3.13 1.25 4.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.91 1.83 1.26 3.60
4.55 1.20 3.20 1.35 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95
3.10 1.33 1.83 1.91 1.37 2.95 1.29 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.97
1.83 1.91
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.35 1.30
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Байер Л 0:0 Вердер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Вердер

Исход игры
Байер Л
96.5% (137)
Ничья
3.5% (5)
Вердер
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (92)
Меньше
34.29% (48)
Обе команды забьют
Да
66.43% (93)
Нет
33.57% (47)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
36.6% (52)
2:0 Байер Л
26.8% (38)
3:1 Байер Л
21.1% (30)
1:0 Байер Л
3.5% (5)
1:1 Ничья
3.5% (5)
3:0 Байер Л
2.8% (4)
4:1 Байер Л
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный