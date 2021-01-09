11
Амири
Надим
14
Шик
Патрик
19
Диаби
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Нападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Тюркмен ДжемПолузащитник
- Нападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
32 Samed Onur
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Чон ТахитНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Агу ФеликсЗащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Eren Dinkci
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|8 (2)
|0.53
|2.
|Бэйли Леон
|4
|0.27
|3.
|Шик Патрик
|4
|0.27
|4.
|Амири Надим
|2
|0.13
|5.
|Вирц Флориан
|2
|0.13
|6.
|Диаби Мусса
|2
|0.13
|7.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.13
|8.
|Демирбай Керем
|1
|0.07
|9.
|Драгович Александр
|1
|0.07
|10.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.07
|11.
|Та Джонатан
|1
|0.07
|12.
|Бендер Ларс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.27
|2.
|Биттенкорт Леонардо
|3 (1)
|0.2
|3.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.13
|4.
|Мёхвальд Кевин
|2
|0.13
|5.
|Зельке Дейви
|2
|0.13
|6.
|Сарджент Джош
|1
|0.07
|7.
|Eren Dinkci
|1
|0.07
|8.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|9.
|Гебреселассие Теодор
|0
|0
|10.
|Юя Осако
|0
|0
|11.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|12.
|Чон Тахит
|0
|0
|13.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|14.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Драгович Александр
|3
|0
|2.
|Синкгравен Дэйли
|3
|0
|3.
|Диаби Мусса
|3
|0
|4.
|Арангис Чарлес
|2
|0
|5.
|Бендер Ларс
|2
|0
|6.
|Бэйли Леон
|2
|0
|7.
|Бендер Свен
|1
|0
|8.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|9.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|10.
|Аларио Лукас
|1
|0
|11.
|Беллараби Карим
|1
|0
|12.
|Демирбай Керем
|1
|0
|13.
|Та Джонатан
|1
|0
|14.
|Амири Надим
|1
|0
|15.
|Вирц Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|5
|0
|2.
|Гросс Кристиан
|4
|0
|3.
|Юя Осако
|3
|0
|4.
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|5.
|Зельке Дейви
|3
|0
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|7.
|Мёхвальд Кевин
|1
|1
|8.
|Фридль Марко
|2
|0
|9.
|Сарджент Джош
|2
|0
|10.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|11.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|12.
|Классен Дэви
|1
|0
|13.
|Павленка Иржи
|1
|0
|14.
|Шмид Романо
|1
|0
|15.
|Чон Тахит
|1
|0
|16.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|21.43% (6)
|25% (7)
|7.14% (2)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|Вердер
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +13 =4 -3Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм
Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л
Вердер Последние 20 матчей: +8 =5 -7Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д
РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Вердер: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Вердер 0:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:2 Вердер Кубок Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига Байер Л 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Вердер Бундеслига Байер Л 1:3 Вердер Кубок Вердер 0:3 Байер Л Бундеслига Вердер 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:3 Вердер Бундеслига Байер Л 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:4 Байер Л Бундеслига Вердер 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|46 - 24
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 14
|29
|4.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 15
|27
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|6.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|29 - 19
|24
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 24
|24
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 24
|21
|9.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|15
|4
|9
|2
|23 - 23
|21
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 21
|18
|12.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 24
|16
|13.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|14.
|Вердер
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|15.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 24
|10
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|14 - 31
|7
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|15
|0
|5
|10
|8 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|28 - 10
|17
|3.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 10
|12
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|7.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 10
|12
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|9.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|10.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|13.
|Арминия
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Вердер
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 13
|3
|17.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|3 - 13
|3
|18.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|9.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|10.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|11.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|12.
|Вердер
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|14.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|16.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Вердер
Исход игры
Байер Л
96.5% (137)
Ничья
3.5% (5)
Вердер
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (92)
Меньше
34.29% (48)
Обе команды забьют
Да
66.43% (93)
Нет
33.57% (47)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
36.6% (52)
2:0 Байер Л
26.8% (38)
3:1 Байер Л
21.1% (30)
1:0 Байер Л
3.5% (5)
1:1 Ничья
3.5% (5)
3:0 Байер Л
2.8% (4)
4:1 Байер Л
2.1% (3)
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