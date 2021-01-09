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  2. Матчи
  3. Германия
Байер Л
1:1
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
0:1
52' Гол
Топрак Омер
54' Желтая карточка
Аугустинссон Людвиг
67' Желтая карточка
Шик Патрик
1:1
70' Гол
Шик Патрик
88' Желтая карточка
Мбом Жан-Мануэль
89' Желтая карточка
Демирбай Керем
90'+6
1
Градецки
Лукаш
6
Драгович
Александр
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
22
Синкгравен
Дэйли
10
Демирбай
Керем
15
Баумгартлингер
Юлиан
11
Амири
Надим
9
Бэйли
Леон
14
Шик
Патрик
19
Диаби
Мусса
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
34
Мбом
Жан-Мануэль
35
Эггештайн
Максимилиан
6
Мёхвальд
Кевин
5
Аугустинссон
Людвиг
19
Сарджент
Джош
22
Чон
Тахит
Байер Л
4-3-3
Вердер
3-5-2

Ход матча

52'
0:1
Топрак Омер
(Аугустинссон Людвиг)
54'
 
Аугустинссон Людвиг
60'
 
Зельке Дейви
Чон Тахит
61'
Бендер Ларс
Синкгравен Дэйли
 
62'
Аларио Лукас
Диаби Мусса
 
67'
Шик Патрик
 
70'
Шик Патрик
1:1
81'
 
Фуллкруг Никлас
Сарджент Джош
81'
 
Шмид Романо
Мёхвальд Кевин
88'
 
Мбом Жан-Мануэль
89'
Демирбай Керем
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 8 (2) 0.53
2. Шик Патрик 5 0.33
3. Бэйли Леон 4 0.27
4. Амири Надим 2 0.13
5. Вирц Флориан 2 0.13
6. Диаби Мусса 2 0.13
7. Баумгартлингер Юлиан 2 0.13
8. Демирбай Керем 1 0.07
9. Драгович Александр 1 0.07
10. Вайзер Митчелл 1 0.07
11. Та Джонатан 1 0.07
12. Бендер Ларс 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.27
2. Биттенкорт Леонардо 3 (1) 0.2
3. Эггештайн Максимилиан 2 0.13
4. Мёхвальд Кевин 2 0.13
5. Зельке Дейви 2 0.13
6. Сарджент Джош 1 0.07
7. Топрак Омер 1 0.07
8. Eren Dinkci 1 0.07
9. Аугустинссон Людвиг 0 0
10. Гебреселассие Теодор 0 0
11. Юя Осако 0 0
12. Гросс Кристиан 0 0
13. Чон Тахит 0 0
14. Мбом Жан-Мануэль 0 0
15. Вольтемаде Ник 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Драгович Александр 3 0
2. Синкгравен Дэйли 3 0
3. Диаби Мусса 3 0
4. Арангис Чарлес 2 0
5. Бендер Ларс 2 0
6. Демирбай Керем 2 0
7. Бэйли Леон 2 0
8. Бендер Свен 1 0
9. Баумгартлингер Юлиан 1 0
10. Градецки Лукаш 1 0
11. Аларио Лукас 1 0
12. Беллараби Карим 1 0
13. Та Джонатан 1 0
14. Шик Патрик 1 0
15. Амири Надим 1 0
16. Вирц Флориан 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 6 0
2. Гросс Кристиан 4 0
3. Аугустинссон Людвиг 4 0
4. Юя Осако 3 0
5. Зельке Дейви 3 0
6. Эггештайн Максимилиан 3 0
7. Мёхвальд Кевин 1 1
8. Фридль Марко 2 0
9. Сарджент Джош 2 0
10. Гебреселассие Теодор 1 0
11. Биттенкорт Леонардо 1 0
12. Классен Дэви 1 0
13. Павленка Иржи 1 0
14. Шмид Романо 1 0
15. Чон Тахит 1 0
16. Вольтемаде Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 20.69% (6) 24.14% (7) 6.9% (2) 10.34% (3) 17.24% (5) 20.69% (6)
 Вердер 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм
Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л
Вердер Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д
РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Вердер: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Вердер 1:4 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Вердер Бундеслига Байер Л 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 2:6 Байер Л Бундеслига
Вердер 0:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:2 Вердер Кубок Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига Байер Л 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Вердер Бундеслига Байер Л 1:3 Вердер Кубок Вердер 0:3 Байер Л Бундеслига Вердер 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:3 Вердер Бундеслига Байер Л 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:4 Байер Л Бундеслига Вердер 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Байер Л Заявка 15 8 5 2 30 - 15 29
4. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 28 - 18 25
5. Унион Берлин Заявка 15 6 7 2 31 - 20 25
6. Вольфсбург Заявка 15 6 7 2 22 - 17 25
7. Боруссия М Заявка 15 6 6 3 28 - 24 24
8. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 28 - 24 23
9. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 8 2 25 - 23 23
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 26 - 21 18
12. Герта Заявка 14 4 4 6 23 - 24 16
13. Хоффенхайм Заявка 15 4 3 8 22 - 30 15
14. Вердер Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
15. Кёльн Заявка 15 2 5 8 13 - 27 11
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Шальке 04 Заявка 15 1 4 10 12 - 39 7
18. Майнц Заявка 15 1 3 11 14 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
3. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 8 3 4 1 19 - 11 13
5. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
6. Боруссия Д Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
7. Байер Л Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
10. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
13. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
17. Майнц Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. РБ Лейпциг Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
8. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
10. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
11. Вердер Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15. Вольфсбург Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
16. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
17. Майнц Заявка 7 1 1 5 8 - 18 4
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
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Прогнозы 142
Байер Л 96.5% (137)
X 3.5% (5)
Вердер 0% (0)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 1.60 10.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.49 4.60 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.65 6.75
Бонус: 5 000 ₽ 6.00 1.20 19.00
  8.76 3.30 1.60

Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.60 1.20 2.27 1.64 1.79 2.04 1.51 2.60 1.20 4.60 1.07 8.60
10.75 1.00 4.10 1.18 3.34 1.29 2.16 1.67 1.71 2.14 1.49 2.81 1.23 4.20 1.17 4.90 1.05 8.20 1.03 8.70
4.20 1.22 2.90 1.40 2.40 1.57 1.53 2.50 1.20 4.44 1.98 1.89 1.05 9.50 1.71 2.14 1.04 10.00 1.05 9.50 1.04 10.00 1.05 9.50 1.04 10.00 1.01 15.00
3.64 1.30 3.02 1.41 2.39 1.61 1.83 2.06 2.20 1.72 1.80 2.08 1.39 3.13 1.26 4.01 1.20 4.87 1.85 2.02 1.62 2.39 1.49 2.72 1.13 6.50 1.15 5.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.25 1.60 1.54 2.39 1.13 5.40
3.45 1.31 2.31 1.61 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
1.72 2.10 1.15 5.30 1.09 7.20 1.15 5.30 1.11 6.50
1.55 2.55 1.32 3.54 1.87 2.01 1.54 2.57 1.39 3.13 1.25 4.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.91 1.83 1.26 3.60
4.55 1.20 3.20 1.35 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95
3.10 1.33 1.83 1.91 1.37 2.95 1.29 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.97
1.87 1.28
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.35 1.30
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Байер Л 1:1 Вердер онлайн

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Прогнозы на матч Байер Л 1:1 Вердер

Исход игры
Байер Л
96.5% (137)
Ничья
3.5% (5)
Вердер
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (92)
Меньше
34.29% (48)
Обе команды забьют
Да
66.43% (93)
Нет
33.57% (47)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
36.6% (52)
2:0 Байер Л
26.8% (38)
3:1 Байер Л
21.1% (30)
1:1 Ничья
3.5% (5)
1:0 Байер Л
3.5% (5)
3:0 Байер Л
2.8% (4)
4:1 Байер Л
2.1% (3)
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