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  3. Германия
Шальке 04
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Хоффенхайм
0'
13' Желтая карточка
Богард Мелайро
17'
1
Ферман
Ральф
31
Беккер
Тимо
4
Кабак
Озан
5
Настасич
Матия
20
Колашинац
Сеад
28
Шёпф
Алессандро
17
Стамбули
Бенжамен
8
Сердар
Суат
25
Арит
Амин
43
Matthew
Hoppe
7
Ют
Марк
1
Бауманн
Оливер
32
Богард
Мелайро
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
30
Йон
Марко
20
Гачинович
Мийат
18
Самассеку
Диади
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
14
Баумгартнер
Кристоф
19
Бельфодиль
Исхак
Шальке 04
4-4-2
Хоффенхайм
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Богард Мелайро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 2 0.13
2. Раман Бенито 2 0.13
3. Пасьенса Гонсало 1 0.07
4. Бурджеллаб Нассим 1 0.07
5. Тиау Малик 1 0.07
6. Маскарель Омар 0 0
7. Сердар Суат 0 0
8. Арит Амин 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 8 (3) 0.53
2. Бебу Ила 3 0.2
3. Баумгартнер Кристоф 2 0.13
4. Сессеньон Райан 2 0.13
5. Даббур Мунас 2 0.13
6. Гриллич Флориан 2 0.13
7. Адамян Саркис 1 0.07
8. Гайгер Деннис 1 0.07
9. Бисакшич Эрмин 1 0.07
10. Руди Себастьян 0 0
11. Фогт Кевин 0 0
12. Бельфодиль Исхак 0 0
13. Гачинович Мийат 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 4 1
2. Сане Салиф 4 0
3. Ют Марк 3 0
4. Маскарель Омар 3 0
5. Стамбули Бенжамен 2 0
6. Скрибски Стивен 2 0
7. Раман Бенито 2 0
8. Пасьенса Гонсало 2 0
9. Сердар Суат 2 0
10. Арит Амин 2 0
11. Matthew Hoppe 2 0
12. Ферман Ральф 1 0
13. Ибишевич Ведад 1 0
14. Ощипка Бастиан 1 0
15. Настасич Матия 1 0
16. Бенталеб Набиль 1 0
17. Мендиль Хамза 1 0
18. Людевиг Килиан 1 0
19. Бурджеллаб Нассим 1 0
20. Тиау Малик 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 6 1
2. Гайгер Деннис 4 1
3. Фогт Кевин 4 0
4. Баумгартнер Кристоф 4 0
5. Гриллич Флориан 2 1
6. Руди Себастьян 2 0
7. Сессеньон Райан 2 0
8. Сков Роберт 0 1
9. Крамарич Андрей 1 0
10. Бауманн Оливер 1 0
11. Нордтвейт Ховард 1 0
12. Кадержабек Павел 1 0
13. Бисакшич Эрмин 1 0
14. Акпогума Кевин 1 0
15. Бебу Ила 1 0
16. Гачинович Мийат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Хоффенхайм 4.55% (1) 27.27% (6) 4.55% (1) 22.73% (5) 13.64% (3) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург
Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг
Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хоффенхайм: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 1:3 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 3:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 0:1 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Байер Л 0:0 Заявка 15 8 5 2 29 - 14 29
4. Вольфсбург 1:0 Заявка 15 7 6 2 21 - 15 27
5. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 28 - 18 25
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 15 6 6 3 29 - 19 24
7. Боруссия М Заявка 15 6 6 3 28 - 24 24
8. Фрайбург 0:0 Заявка 15 5 6 4 23 - 24 21
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 15 4 9 2 23 - 23 21
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 26 - 21 18
12. Герта Заявка 14 4 4 6 23 - 24 16
13. Хоффенхайм 0:0 Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
14. Вердер 0:0 Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
15. Кёльн 0:0 Заявка 15 2 6 7 13 - 22 12
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Майнц 0:0 Заявка 15 1 4 10 14 - 31 7
18. Шальке 04 0:0 Заявка 15 0 5 10 8 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
3. Вольфсбург 1:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
4. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5. Боруссия Д Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
6. Байер Л 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
7. Унион Берлин 0:1 Заявка 8 3 3 2 17 - 10 12
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
9. Фрайбург 0:0 Заявка 8 2 4 2 13 - 12 10
10. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
13. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Вердер 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
16. Майнц 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 13 3
17. Шальке 04 0:0 Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
18. Кёльн 0:0 Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. РБ Лейпциг Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
9. Фрайбург 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
10. Кёльн 0:0 Заявка 7 2 4 1 5 - 4 10
11. Вольфсбург 1:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
12. Вердер 0:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
14. Хоффенхайм 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
15. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
16. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
17. Майнц 0:0 Заявка 7 1 1 5 8 - 18 4
18. Шальке 04 0:0 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Шальке 04 13.3% (19)
X 17.5% (25)
Хоффенхайм 69.2% (99)
Все прогнозы
2.12 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Хоффенхайм
3.90
4.20
1.97
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.90 4.00 1.77
Бонус: 10 000 ₽ 3.85 3.90 1.88
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 4.20 1.88
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 4.20 1.97
  3.87 3.86 1.95

Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.00 1.18 2.39 1.58 1.90 1.91 1.58 2.41 1.23 4.20 1.09 7.80
13.00 1.00 12.25 1.01 5.00 1.16 4.05 1.24 2.51 1.59 1.94 1.86 1.57 2.32 1.30 3.26 1.22 3.74 1.08 6.25 1.06 6.85
18.00 0.00 12.50 1.01 4.75 1.18 4.20 1.23 2.48 1.53 2.18 1.71 1.97 1.88 1.75 2.14 1.61 2.45 1.32 3.60 1.25 4.00 1.10 7.20 1.08 8.40 1.02 12.00 1.01 12.50
4.59 1.22 2.64 1.53 2.20 1.74 1.97 1.93 1.71 2.24 1.56 2.55 1.46 2.86 1.25 4.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.35 1.55 1.58 2.29 1.15 5.00
3.64 1.28 2.48 1.53 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.10
3.50 1.30 2.48 1.53 1.62 2.45 1.19 4.00 1.14 5.55
3.01 1.41 2.48 1.58 1.94 1.94 1.58 2.47 1.41 3.01 1.43 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.15 1.99 1.76 1.29 3.35
5.15 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38
3.20 1.32 2.07 1.72 1.55 2.37 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.54 2.38
1.49 2.39
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
3.80 1.25
Букмекер Да Нет
2.70 1.43
2.60 1.47
Где смотреть матч Шальке 04 0:0 Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 Хоффенхайм

Исход игры
Шальке 04
13.3% (19)
Ничья
17.5% (25)
Хоффенхайм
69.2% (99)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (79)
Меньше
43.97% (62)
Обе команды забьют
Да
70.92% (100)
Нет
29.08% (41)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
38.5% (55)
1:1 Ничья
16.1% (23)
0:1 Хоффенхайм
13.3% (19)
0:2 Хоффенхайм
9.8% (14)
2:1 Шальке 04
8.4% (12)
1:3 Хоффенхайм
3.5% (5)
1:0 Шальке 04
3.5% (5)
0:3 Хоффенхайм
1.4% (2)
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