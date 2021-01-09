Второй тайм

91' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Как он промахнулся? Гачинович Мийат имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

89' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Тактическая замена. Matthew Hoppe уходит с поля и его заменяет Тиау Малик

86' Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе

86' Сердар Суат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Матч возобновлен

86' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

84' Бебу Ила не смог попасть в створ ударом издали

83' Марко Джон из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...

83' Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.

82' Беккер Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Г О О О О Л - Арит Амин изменил счет на табло!

79' Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе

78' Марко Джон из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

78' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Марко Джон из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...

78' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе

74' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Ют Марк получает желтую карточку за неспортивное поведение

71' Баумгартнер Кристоф из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

71' Сердар Суат предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Марко Джон из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

70' Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе

70' Ют Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

67' Шёпф Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Адамс Касим не смог попасть в створ ударом издали

66' Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Марко Джон из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...

66' Matthew Hoppe из команды Шальке 04 сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

66' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Баумгартнер Кристоф из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

65' Марко Джон из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...

63' Г О О О О Л - Matthew Hoppe изменил счет на табло!

63' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Баумгартнер Кристоф не смог попасть в створ ударом издали

62' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Г О О О О Л - Matthew Hoppe изменил счет на табло!

57' ШАНС! Matthew Hoppe вышел один на один с голкипером...

57' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Баумгартнер Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Баумгартнер Кристоф получил желтую карточку от судьи

52' Баумгартнер Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Арит Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Гачинович Мийат получил желтую карточку от судьи

49' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Богард Мелайро из команды Хоффенхайм пробил из-за штрафной площади, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать и отбил мяч на угловой.

48' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Сердар Суат из команды Шальке 04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче