Шальке 04
4:0
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена
Хоффенхайм
13' Желтая карточкаБогард Мелайро
24' Желтая карточкаКабак Озан
1:0
42' ГолMatthew Hoppe
42' Желтая карточкаКрамарич Андрей
50' Желтая карточкаГачинович Мийат
52' Желтая карточкаБаумгартнер Кристоф
2:0
57' ГолMatthew Hoppe
3:0
63' ГолMatthew Hoppe
71' Желтая карточкаЮт Марк
4:0
80' ГолАрит Амин
31
Беккер
Тимо
25
Арит
Амин
7
Ют
Марк
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
30
Йон
Марко
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
-
7 Ют МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гросс Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
30 Йон МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
-
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
24'
42'
1:0
42'
50'
57'
2:0
63'
3:0
71'
80'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Matthew Hoppe
|3
|0.2
|2.
|Ют Марк
|2
|0.13
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.13
|4.
|Арит Амин
|1
|0.07
|5.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.07
|6.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.07
|7.
|Тиау Малик
|1
|0.07
|8.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|9.
|Маскарель Омар
|0
|0
|10.
|Сердар Суат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|8 (3)
|0.53
|2.
|Бебу Ила
|3
|0.2
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.13
|4.
|Сессеньон Райан
|2
|0.13
|5.
|Даббур Мунас
|2
|0.13
|6.
|Гриллич Флориан
|2
|0.13
|7.
|Адамян Саркис
|1
|0.07
|8.
|Гайгер Деннис
|1
|0.07
|9.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.07
|10.
|Руди Себастьян
|0
|0
|11.
|Фогт Кевин
|0
|0
|12.
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|13.
|Гачинович Мийат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Ют Марк
|4
|0
|3.
|Сане Салиф
|4
|0
|4.
|Маскарель Омар
|3
|0
|5.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|6.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|7.
|Раман Бенито
|2
|0
|8.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|9.
|Сердар Суат
|2
|0
|10.
|Арит Амин
|2
|0
|11.
|Matthew Hoppe
|2
|0
|12.
|Ферман Ральф
|1
|0
|13.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|14.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|15.
|Настасич Матия
|1
|0
|16.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|17.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|18.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|19.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|20.
|Тиау Малик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|6
|1
|2.
|Гайгер Деннис
|4
|1
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|4.
|Фогт Кевин
|4
|0
|5.
|Гриллич Флориан
|2
|1
|6.
|Руди Себастьян
|2
|0
|7.
|Крамарич Андрей
|2
|0
|8.
|Гачинович Мийат
|2
|0
|9.
|Сессеньон Райан
|2
|0
|10.
|Сков Роберт
|0
|1
|11.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|12.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|13.
|Кадержабек Павел
|1
|0
|14.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|15.
|Акпогума Кевин
|1
|0
|16.
|Бебу Ила
|1
|0
|17.
|Богард Мелайро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Хоффенхайм
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург
Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг
Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хоффенхайм: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Шальке 04 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 1:3 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 3:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 0:1 Хоффенхайм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|46 - 24
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 15
|29
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|22 - 17
|25
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 24
|24
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 24
|23
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 23
|23
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 21
|18
|12.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 24
|16
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 30
|15
|14.
|Вердер
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|15.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 24
|10
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 39
|7
|18.
|Майнц
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|28 - 10
|17
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|19 - 11
|13
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 10
|12
|7.
|Байер Л
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|10.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|13.
|Арминия
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Вердер
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|16.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шальке 04 4:0 Хоффенхайм
Исход игры
Шальке 04
13.3% (19)
Ничья
17.5% (25)
Хоффенхайм
69.2% (99)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (79)
Меньше
43.97% (62)
Обе команды забьют
Да
70.92% (100)
Нет
29.08% (41)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
38.5% (55)
1:1 Ничья
16.1% (23)
0:1 Хоффенхайм
13.3% (19)
0:2 Хоффенхайм
9.8% (14)
2:1 Шальке 04
8.4% (12)
1:0 Шальке 04
3.5% (5)
1:3 Хоффенхайм
3.5% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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