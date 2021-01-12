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Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Эвертон
11
Патрисиу
Руй
22
Семеду
Нелсон
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
3
Аит-Нури
Раян
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
18
Гиббс-Уайт
Морган
28
Моутинью
Жоау
7
Нету
Педру
17
Силва
Фабио
1
Пикфорд
Джордан
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
4
Холгейт
Мэйсон
16
Дукуре
Абдулай
26
Дэйвис
Том
12
Динь
Люка
19
Родригес
Хамес
10
Сигурдссон
Гильфи
17
Айуоби
Алекс
Вулверхэмптон
4-2-3-1
Эвертон
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 4 0.24
2. Хименес Рауль 4 0.24
3. Поденсе Даниэл 3 0.18
4. Саисс Ромен 3 0.18
5. Аит-Нури Раян 1 0.06
6. Силва Фабио 1 (1) 0.06
7. Невеш Рубен 1 (1) 0.06
8. Витинью II 0 0
9. Семеду Нелсон 0 0
10. Килман Макс 0 0
11. Отасоуи Оуэн 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 11 0.69
2. Родригес Хамес 3 0.19
3. Ришарлисон 2 (1) 0.13
4. Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.13
5. Кин Майкл 2 0.13
6. Мина Йерри 2 0.13
7. Дукуре Абдулай 1 0.06
8. Бернард Дуарте 1 0.06
9. Холгейт Мэйсон 1 0.06
10. Динь Люка 0 0
11. Айуоби Алекс 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 3 1
2. Траоре Адама 3 0
3. Коди Конор 3 0
4. Невеш Рубен 3 0
5. Семеду Нелсон 3 0
6. Марсал Фернандо 2 0
7. Дендонкер Леандер 2 0
8. Поденсе Даниэл 2 0
9. Патрисиу Руй 1 0
10. Силва Фабио 1 0
11. Боли Вийи 1 0
12. Килман Макс 1 0
13. Отасоуи Оуэн 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 4 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Ришарлисон 2 1
4. Калверт-Льюин Доминик 3 0
5. Годфри Бен 3 0
6. Гомеш Андре 2 0
7. Бернард Дуарте 2 0
8. Холгейт Мэйсон 2 0
9. Динь Люка 0 1
10. Тосун Дженк 1 0
11. Родригес Хамес 1 0
12. Пикфорд Джордан 1 0
13. Мина Йерри 1 0
14. Дэйвис Том 1 0
15. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 11.76% (2) 23.53% (4) 11.76% (2) 5.88% (1) 17.65% (3) 29.41% (5)
 Эвертон 8% (2) 24% (6) 28% (7) 12% (3) 16% (4) 12% (3)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм
Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья
Эвертон Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед
Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:2 Эвертон Премьер-лига
Вулверхэмптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 3 3 33 - 24 33
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
4. Манчестер Сити Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5. Эвертон Заявка 16 9 2 5 26 - 20 29
6. Тоттенхэм Заявка 16 8 5 3 29 - 15 29
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
9. Челси Заявка 17 7 5 5 32 - 21 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 17 7 2 8 20 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 24 22
14. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
15. Ньюкасл 0:1 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 17 2 8 7 21 - 28 14
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 18 1 2 15 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
3. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
4. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл 0:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 9 1 1 7 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
2. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
3. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл 0:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 января 2021, осталось 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 147
    Вулверхэмптон 21.8% (32)
    X 52.4% (77)
    Эвертон 25.9% (38)
    Все прогнозы
    1.75 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Эвертон
    2.46
    3.20
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.05 3.25
    Бонус: 10 000 ₽ 2.44 3.20 3.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.10 3.38
    Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.00 3.40
      2.42 3.05 3.55

    Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.60 1.11 2.60 1.50 1.92 1.89 1.52 2.55 1.28 3.60 1.18 4.90 1.07 8.00 1.05 10.00
    6.30 1.08 5.20 1.13 2.57 1.48 1.94 1.86 1.57 2.56 1.25 3.95 1.17 4.75 1.04 8.70 1.03 9.30
    7.30 1.07 5.70 1.14 2.55 1.51 1.98 1.89 1.69 2.25 1.55 2.60 1.23 4.10 1.17 4.90 1.04 8.90 1.04 9.40 1.01 17.00 0.00 17.00 0.00 24.00
    7.51 1.12 2.73 1.51 2.36 1.65 1.99 1.91 1.70 2.26 1.54 2.62 1.46 2.92 1.19 5.14
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.31 1.57 1.53 2.41 1.27 3.55 1.05 8.80
    2.38 1.58 1.59 2.36 1.30 3.52 1.07 8.60 1.05 10.00
    1.58 2.37 1.28 3.65 1.08 8.70
    2.53 1.58 2.07 1.84 1.60 2.47 1.40 3.17
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.34 2.05 1.72 1.46 2.60 1.10 6.20
    3.10 1.37 2.05 1.77 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
    2.03 1.75 1.45 2.65 1.14 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.09 1.69
    2.05 1.72
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.12
    5.70 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    4.10 1.21
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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Эвертон

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    21.8% (32)
    Ничья
    52.4% (77)
    Эвертон
    25.9% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.34% (44)
    Меньше
    69.66% (101)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (115)
    Нет
    20.69% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.3% (71)
    1:2 Эвертон
    15.6% (23)
    2:1 Вулверхэмптон
    10.2% (15)
    1:0 Вулверхэмптон
    8.2% (12)
    0:1 Эвертон
    6.1% (9)
    2:0 Вулверхэмптон
    3.4% (5)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    0:0 Ничья
    2% (3)
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