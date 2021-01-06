Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Эвертон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|4
|0.24
|2.
|Хименес Рауль
|4
|0.24
|3.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.18
|4.
|Саисс Ромен
|3
|0.18
|5.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.06
|6.
|Силва Фабио
|1 (1)
|0.06
|7.
|Невеш Рубен
|1 (1)
|0.06
|8.
|Витинью II
|0
|0
|9.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|10.
|Килман Макс
|0
|0
|11.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|11
|0.69
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.19
|3.
|Ришарлисон
|2 (1)
|0.13
|4.
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.13
|5.
|Кин Майкл
|2
|0.13
|6.
|Мина Йерри
|2
|0.13
|7.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.06
|8.
|Бернард Дуарте
|1
|0.06
|9.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.06
|10.
|Динь Люка
|0
|0
|11.
|Айуоби Алекс
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|3
|1
|2.
|Траоре Адама
|3
|0
|3.
|Коди Конор
|3
|0
|4.
|Невеш Рубен
|3
|0
|5.
|Семеду Нелсон
|3
|0
|6.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|7.
|Дендонкер Леандер
|2
|0
|8.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|9.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|10.
|Силва Фабио
|1
|0
|11.
|Боли Вийи
|1
|0
|12.
|Килман Макс
|1
|0
|13.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|2.
|Аллан Маркес
|4
|0
|3.
|Ришарлисон
|2
|1
|4.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|5.
|Годфри Бен
|3
|0
|6.
|Гомеш Андре
|2
|0
|7.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|8.
|Холгейт Мэйсон
|2
|0
|9.
|Динь Люка
|0
|1
|10.
|Тосун Дженк
|1
|0
|11.
|Родригес Хамес
|1
|0
|12.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|13.
|Мина Йерри
|1
|0
|14.
|Дэйвис Том
|1
|0
|15.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|Эвертон
|8% (2)
|24% (6)
|28% (7)
|12% (3)
|16% (4)
|12% (3)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм
Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья
Эвертон Последние 20 матчей: +12 =2 -6Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед
Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 24
|33
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|37 - 21
|33
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|31 - 21
|32
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|Эвертон
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 20
|29
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 15
|29
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|9.
|Челси
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 21
|26
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|23
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|30 - 33
|23
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 24
|22
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 29
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|21 - 28
|14
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 39
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|0
|2
|15
|8 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|3.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|16.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Эвертон
Исход игры
Вулверхэмптон
16.7% (8)
Ничья
58.3% (28)
Эвертон
25% (12)
Тотал 2.5
Больше
29.79% (14)
Меньше
70.21% (33)
Обе команды забьют
Да
87.23% (41)
Нет
12.77% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
56.3% (27)
1:2 Эвертон
18.8% (9)
2:1 Вулверхэмптон
8.3% (4)
1:0 Вулверхэмптон
8.3% (4)
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