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  2. Матчи
  3. Англия
Шеффилд Юнайтед
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Ньюкасл
0'
42' Желтая карточка
Фрейзер Райан
43'
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
22
Ампаду
Этан
20
Богл
Джейден
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
23
Осборн
Бен
17
Макголдрик
Дэвид
14
Бёрк
Оливер
26
Дарлоу
Карл
22
Йедлин
Деандре
18
Фернандес
Федерико
5
Шёр
Фабиан
2
Кларк
Киран
3
Дамметт
Пол
16
Хендрик
Джефф
36
Лонгстафф
Шон
14
Хэйден
Айзак
21
Фрейзер
Райан
13
Уилсон
Каллум
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Ньюкасл
5-4-1

Ход матча

42'
 
Фрейзер Райан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 4 0.22
2. Берге Сандер 1 (1) 0.06
3. Макбарни Оливер 1 0.06
4. Богл Джейден 1 0.06
5. Шарп Билли 1 (1) 0.06
6. Бэлдок Джордж 0 0
7. Ландстрем Джон 0 0
8. Бёрк Оливер 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 (4) 0.47
2. Хендрик Джефф 2 0.12
3. Жоэлинтон 1 0.06
4. Альмирон Мигель 1 0.06
5. Сент-Максимин Аллан 1 0.06
6. Мёрфи Джейкоб 1 0.06
7. Кларк Киран 1 0.06
8. Кэрролл Эндрю 1 0.06
9. Гейл Дуайт 1 0.06
10. Фрейзер Райан 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 4 1
2. Ландстрем Джон 3 1
3. Берге Сандер 4 0
4. Стивенс Энда 3 0
5. Норвуд Оливер 2 0
6. Бэлдок Джордж 2 0
7. Робинсон Джек 2 0
8. Бёрк Оливер 2 0
9. Джагелка Фил 1 0
10. Лоу Макс 1 0
11. Башам Крис 1 0
12. Макголдрик Дэвид 1 0
13. Флек Джон 1 0
14. Макбарни Оливер 1 0
15. Осборн Бен 1 0
16. Ремсдейл Арон 1 0
17. Богл Джейден 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 5 0
2. Льюис Джамал 4 0
3. Шелви Джонджо 2 0
4. Фернандес Федерико 2 0
5. Кларк Киран 2 0
6. Уилсон Каллум 2 0
7. Мёрфи Джейкоб 2 0
8. Жоэлинтон 2 0
9. Лонгстафф Шон 2 0
10. Ритчи Мэтт 1 0
11. Крафт Эмиль 1 0
12. Ласcеллс Джамал 1 0
13. Манкильо Хави 1 0
14. Шёр Фабиан 1 0
15. Альмирон Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 37.5% (3) 12.5% (1) 0 0 12.5% (1) 37.5% (3)
 Ньюкасл 11.76% (2) 5.88% (1) 0 11.76% (2) 17.65% (3) 52.94% (9)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд
Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл
Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 2:2 Ньюкасл Товарищеские матчи Ньюкасл 2:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Ньюкасл
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 3 3 33 - 24 33
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
4. Манчестер Сити Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5. Эвертон Заявка 16 9 2 5 26 - 20 29
6. Тоттенхэм Заявка 16 8 5 3 29 - 15 29
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
9. Челси Заявка 17 7 5 5 32 - 21 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 17 7 2 8 20 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 24 22
14. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
15. Ньюкасл 0:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 26 20
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 17 2 8 7 21 - 28 14
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 18 0 3 15 8 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
3. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
4. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 9 0 2 7 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
2. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
3. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 39'
    Йедлин прорвался к правому углу штрафной площади, затем Деандре выполнил передачу в центр по линии штрафной, Хэйден в касание пробил по воротам, но Осборн здорово сыграл в подкате и избавил свою команду от больших проблем. 
  • 38'
    Бёрк на этот раз всё же ворвался в штрафную площадь соперника, но на этот раз Оливер не смог выполнить качественный удар по воротам, в очередной раз "сороки" отбились без особого труда. 
  • Судья
    37'
    Бёрк в борьбе с защитниками "Ньюкасла" оказался на газоне у штрафной площади, Эндрю Мэдли показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Хэйден в центре поля нарушил правила против Ампаду. Игроки "Шеффилда" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 35'
    Норвуд с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фернандес оказался первым на мяче и выбил его подальше от своих ворот. 
  • 34'
    Ампаду решил попробовать пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Кларка. 
  • 33'
    Флек пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Ньюкасла" в очередной раз. 
  • 32'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Ньюкасла", Богл убежал от Дамметта, но вот пройти Кларка ему уже не удалось. 
  • Опасный момент
    31'
    Осборн получил мяч на левом фланге и сразу же выполнил пас чуть назад на Ампаду, Этан в свою очередь выполнил подачу к правому углу вратарской, Макголдрик в борьбе с Дамметтом головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 30'
    Фрейзер прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Шеффилда" сыграли внимательно на этот раз и перехватили мяч. 
  • Опасный момент
    29'
    Фернандес на правом фланге удачно вбросил мяч из аута на Лонгстаффа, Шон сразу же вернул мяч Федерико, который выполнил подачу к линии вратарской, Уилсон головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 28'
    Ещё одна передача последовала к штрафной площади "Шеффилда" на ход Уилсону по правому флангу, на этот раз Ремсдейл вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут. 
  • Судья
    27'
    Уилсон в борьбе с защитниками "Шеффилда" оказался на газоне у штрафной площади соперника, Эндрю Мэдли показал, что нужно играть дальше. 
  • 26'
    Башам с левого фланга выполнил плохую подачу к правой штанге, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
  • Угловой
    25'
    Игроки "Шеффилда" решили на этот раз разыграть угловой, затем с правого фланга Норвуд выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал во Фрейзера и улетел в аут. 
  • 24'
    Ландстрем сместился в центр с правого фланга и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ньюкасла" и ушёл на угловой. 
  • 23'
    Бёрк на левом фланге проиграл верховую борьбу за мяч Фернандесу, но затем Оливер пошёл прессинговать Шёра и едва не перехватил мяч. 
  • Офсайд
    22'
    Фрейзер выполнил передачу на ход Уилсону по правому флангу, форвард "Ньюкасла" забрался в офсайд. 
  • 21'
    Из центра поля последовала слишком сильная подача к линии штрафной площади на Бёрка, Дарлоу вновь перехватил мяч при игре на выходе. 
  • Угловой
    20'
    Норвуд с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Ньюкасла" уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 19'
    Осборн пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Йедлина и ушёл на угловой. 
  • 18'
    Игроки "Шеффилда" полностью перехватили контроль над мячом, но пока ничего интересного в атаке у хозяев поля не получается. 
  • 17'
    Тяжеловато пока играет "Ньюкасл" на выезде, но вот что можно сказать о команде Стива Брюса, если она даже против явного аутсайдера сезона играет от обороны? 
  • 16'
    Ампаду с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Флек зацепился за мяч, но в борьбе с защитниками "Ньюкасла" быстро его потерял. 
  • 15'
    Кларк ошибся с передачей на Дамметта по левому флангу, мяч на ровном месте был отправлен в аут. 
  • 14'
    На этот раз последовал заброс на правый угол штрафной площади "Ньюкасла", Ландстрем головой сбросил мяч к линии вратарской, Богл в борьбе защитником "сорок" не смог головой пробить по воротам, отскок был вновь в пользу Ландстрема, но Джон не смог попасть в левый угол ворот. 
  • Опасный момент
    13'
    Ландстрем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Макголдрик зацепился за мяч и пробил в правый угол ворот, Дарлоу немного сократил дистанцию и затем сложившись спас свою команду. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Бёрк в центре поля нарушил правила против Шёра. Игроки "Ньюкасла" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 11'
    Макголдрик из центра поля на этот раз выполнил передачу на ход Бёрку к левому углу штрафной площади, Оливер зацепился за мяч и выполнил передачу к линии штрафной площади на Ландстрема, Джон сместился немного в центр и пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 10'
    Бёрк с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фернандес головой выбил мяч обратно на правый фланг. 
  • 9'
    Макголдрик решил выполнить проникающую передачу из центра поля на ход Башаму к правому углу штрафной площади, но защитники "Ньюкасла" прочитали эпизод и спокойно перехватили мяч. 
  • 8'
    Фрейзер прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Богл не стал рисковать и головой выбил мяч в аут. 
  • 7'
    Ещё один заброс последовал в штрафную площадь "сорок", Дарлоу спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 6'
    Норвуд выполнил подачу в центр штрафной площади "Ньюкасла", никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 5'
    Фрейзер со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ландстрем оказался первым на мяче и спокойно головой сбросил его в руки Ремсдейлу. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Иган на правом фланге нарушил правила против Уилсона. "Ньюкасл" заработал довольно неплохой стандарт. 
  • Судья
    3'
    Форвард "Ньюкасла" Каллум Уилсон зачем-то стал активно мешать Арону Ремсдейлу ввести мяч в игру, за это Эндрю Мэдли показывать жёлтую карточку сразу не стал, но сделал Каллуму серьёзное внушение. 
  • 2'
    Из глубины поля сразу же последовал заброс на Уилсона к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Ремсдейл немного размялся при игре на выходе. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Быть может сегодня наконец-то проклятье с "Шеффилда" спадёт, и команда Криса Уайлдера наконец-то одержит свою первую победу в чемпионате Англии в этом сезоне. "Шеффилду" срочно нужно набирать очки, чтобы окончательно не осесть на последнем месте в турнирной таблице. "Ньюкасл" в свою очередь пока также идёт не особо далеко от зоны вылета, но от команды Стива Брюса никогда не знаешь, что ожидать, а поэтому "сороки" в этот вечер могут показать совсем непредсказуемый футбол. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 18-го тура чемпионата Англии между "Шеффилд Юнайтед" и "Ньюкаслом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. Помогать ему на бровках будут Эдвард Смарт и Дерек Итон. Резервным арбитром на этот матч назначен Ли Мэйсон из Бостона. 
    • Прогнозы 148
    Шеффилд Юнайтед 18.9% (28)
    X 41.2% (61)
    Ньюкасл 39.9% (59)
    Все прогнозы
    3.11 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Ньюкасл
    2.55
    3.20
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.18 2.80 4.15
Бонус: 10 000 ₽ 2.55 3.20 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.08 3.58
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 2.85 4.00
  2.29 2.69 4.21

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.11 2.75 1.45 2.06 1.77 1.58 2.40 1.25 3.85 1.21 4.50 1.06 8.50 1.05 9.20
6.45 1.07 5.35 1.12 2.67 1.45 2.03 1.79 1.61 2.46 1.24 4.05 1.20 4.33 1.05 7.90 1.03 9.10
4.60 1.19 3.25 1.33 1.90 1.90 1.40 2.90 1.80 2.11 1.25 3.90 1.08 7.77 1.06 8.80 1.03 9.25 1.02 9.86 1.01 17.00 0.00 16.50 0.00 24.00
7.85 1.11 3.16 1.38 2.23 1.70 1.85 2.03 1.61 2.41 1.37 3.25 1.53 2.60 1.60 2.42 1.44 2.90 1.20 4.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.53 1.59 2.27 1.29 3.40 1.05 8.40
2.43 1.56 1.65 2.24 1.30 3.52 1.07 8.30 1.05 9.70
1.37 3.05 1.04 10.00 1.16 5.10 1.07 9.00 1.04 8.41
1.21 4.60 1.11 7.33 1.19 5.02 1.40 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.18 1.64 1.50 2.47 1.12 5.80
3.15 1.36 2.08 1.75 1.49 2.62 1.18 4.95 1.12 6.10
3.35 1.31 2.27 1.58 1.53 2.40 1.19 4.32 1.12 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
3.95 1.24
Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Ньюкасл онлайн

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Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
18.9% (28)
Ничья
41.2% (61)
Ньюкасл
39.9% (59)
Тотал 2.5
Больше
35.66% (51)
Меньше
64.34% (92)
Обе команды забьют
Да
74.13% (106)
Нет
25.87% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (55)
1:2 Ньюкасл
16.9% (25)
0:1 Ньюкасл
13.5% (20)
2:1 Шеффилд Юнайтед
12.2% (18)
1:0 Шеффилд Юнайтед
5.4% (8)
0:2 Ньюкасл
4.1% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
1:3 Ньюкасл
2% (3)
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