Норвуд с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фернандес оказался первым на мяче и выбил его подальше от своих ворот.

Хэйден в центре поля нарушил правила против Ампаду. Игроки "Шеффилда" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Бёрк в борьбе с защитниками "Ньюкасла" оказался на газоне у штрафной площади, Эндрю Мэдли показал, что нужно играть дальше.

Бёрк на этот раз всё же ворвался в штрафную площадь соперника, но на этот раз Оливер не смог выполнить качественный удар по воротам, в очередной раз "сороки" отбились без особого труда.

Йедлин прорвался к правому углу штрафной площади, затем Деандре выполнил передачу в центр по линии штрафной, Хэйден в касание пробил по воротам, но Осборн здорово сыграл в подкате и избавил свою команду от больших проблем.

Зарегистрируйся по ссылке и получи бонус в размере 5 000 руб

34' Ампаду решил попробовать пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Кларка.

33' Флек пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Ньюкасла" в очередной раз.

32' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Ньюкасла", Богл убежал от Дамметта, но вот пройти Кларка ему уже не удалось.

31' Осборн получил мяч на левом фланге и сразу же выполнил пас чуть назад на Ампаду, Этан в свою очередь выполнил подачу к правому углу вратарской, Макголдрик в борьбе с Дамметтом головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

30' Фрейзер прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Шеффилда" сыграли внимательно на этот раз и перехватили мяч.

29' Фернандес на правом фланге удачно вбросил мяч из аута на Лонгстаффа, Шон сразу же вернул мяч Федерико, который выполнил подачу к линии вратарской, Уилсон головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

28' Ещё одна передача последовала к штрафной площади "Шеффилда" на ход Уилсону по правому флангу, на этот раз Ремсдейл вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут.

27' Уилсон в борьбе с защитниками "Шеффилда" оказался на газоне у штрафной площади соперника, Эндрю Мэдли показал, что нужно играть дальше.

26' Башам с левого фланга выполнил плохую подачу к правой штанге, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

25' Игроки "Шеффилда" решили на этот раз разыграть угловой, затем с правого фланга Норвуд выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал во Фрейзера и улетел в аут.

24' Ландстрем сместился в центр с правого фланга и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ньюкасла" и ушёл на угловой.

23' Бёрк на левом фланге проиграл верховую борьбу за мяч Фернандесу, но затем Оливер пошёл прессинговать Шёра и едва не перехватил мяч.

22' Фрейзер выполнил передачу на ход Уилсону по правому флангу, форвард "Ньюкасла" забрался в офсайд.

21' Из центра поля последовала слишком сильная подача к линии штрафной площади на Бёрка, Дарлоу вновь перехватил мяч при игре на выходе.

20' Норвуд с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Ньюкасла" уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

19' Осборн пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Йедлина и ушёл на угловой.

18' Игроки "Шеффилда" полностью перехватили контроль над мячом, но пока ничего интересного в атаке у хозяев поля не получается.

17' Тяжеловато пока играет "Ньюкасл" на выезде, но вот что можно сказать о команде Стива Брюса, если она даже против явного аутсайдера сезона играет от обороны?

16' Ампаду с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Флек зацепился за мяч, но в борьбе с защитниками "Ньюкасла" быстро его потерял.

15' Кларк ошибся с передачей на Дамметта по левому флангу, мяч на ровном месте был отправлен в аут.

14' На этот раз последовал заброс на правый угол штрафной площади "Ньюкасла", Ландстрем головой сбросил мяч к линии вратарской, Богл в борьбе защитником "сорок" не смог головой пробить по воротам, отскок был вновь в пользу Ландстрема, но Джон не смог попасть в левый угол ворот.

13' Ландстрем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Макголдрик зацепился за мяч и пробил в правый угол ворот, Дарлоу немного сократил дистанцию и затем сложившись спас свою команду.

12' Бёрк в центре поля нарушил правила против Шёра. Игроки "Ньюкасла" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

11' Макголдрик из центра поля на этот раз выполнил передачу на ход Бёрку к левому углу штрафной площади, Оливер зацепился за мяч и выполнил передачу к линии штрафной площади на Ландстрема, Джон сместился немного в центр и пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

10' Бёрк с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фернандес головой выбил мяч обратно на правый фланг.

9' Макголдрик решил выполнить проникающую передачу из центра поля на ход Башаму к правому углу штрафной площади, но защитники "Ньюкасла" прочитали эпизод и спокойно перехватили мяч.

8' Фрейзер прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Богл не стал рисковать и головой выбил мяч в аут.

7' Ещё один заброс последовал в штрафную площадь "сорок", Дарлоу спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

6' Норвуд выполнил подачу в центр штрафной площади "Ньюкасла", никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

5' Фрейзер со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ландстрем оказался первым на мяче и спокойно головой сбросил его в руки Ремсдейлу.

4' Иган на правом фланге нарушил правила против Уилсона. "Ньюкасл" заработал довольно неплохой стандарт.

3' Форвард "Ньюкасла" Каллум Уилсон зачем-то стал активно мешать Арону Ремсдейлу ввести мяч в игру, за это Эндрю Мэдли показывать жёлтую карточку сразу не стал, но сделал Каллуму серьёзное внушение.

2' Из глубины поля сразу же последовал заброс на Уилсона к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Ремсдейл немного размялся при игре на выходе.