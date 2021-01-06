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Шеффилд Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 4 0.24
2. Берге Сандер 1 (1) 0.06
3. Макбарни Оливер 1 0.06
4. Богл Джейден 1 0.06
5. Шарп Билли 1 (1) 0.06
6. Бэлдок Джордж 0 0
7. Ландстрем Джон 0 0
8. Бёрк Оливер 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 (4) 0.5
2. Хендрик Джефф 2 0.13
3. Жоэлинтон 1 0.06
4. Альмирон Мигель 1 0.06
5. Сент-Максимин Аллан 1 0.06
6. Мёрфи Джейкоб 1 0.06
7. Кларк Киран 1 0.06
8. Кэрролл Эндрю 1 0.06
9. Гейл Дуайт 1 0.06
10. Фрейзер Райан 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 4 1
2. Ландстрем Джон 3 1
3. Берге Сандер 4 0
4. Стивенс Энда 3 0
5. Норвуд Оливер 2 0
6. Бэлдок Джордж 2 0
7. Робинсон Джек 2 0
8. Бёрк Оливер 2 0
9. Джагелка Фил 1 0
10. Лоу Макс 1 0
11. Башам Крис 1 0
12. Макголдрик Дэвид 1 0
13. Флек Джон 1 0
14. Макбарни Оливер 1 0
15. Осборн Бен 1 0
16. Ремсдейл Арон 1 0
17. Богл Джейден 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 5 0
2. Льюис Джамал 4 0
3. Шелви Джонджо 2 0
4. Фернандес Федерико 2 0
5. Кларк Киран 2 0
6. Уилсон Каллум 2 0
7. Мёрфи Джейкоб 2 0
8. Жоэлинтон 2 0
9. Лонгстафф Шон 2 0
10. Ритчи Мэтт 1 0
11. Крафт Эмиль 1 0
12. Ласcеллс Джамал 1 0
13. Манкильо Хави 1 0
14. Шёр Фабиан 1 0
15. Альмирон Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 37.5% (3) 12.5% (1) 0 0 12.5% (1) 37.5% (3)
 Ньюкасл 11.76% (2) 5.88% (1) 0 11.76% (2) 17.65% (3) 52.94% (9)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд
Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл
Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 2:2 Ньюкасл Товарищеские матчи Ньюкасл 2:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Ньюкасл
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 3 3 33 - 24 33
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
4. Манчестер Сити Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5. Эвертон Заявка 16 9 2 5 26 - 20 29
6. Тоттенхэм Заявка 16 8 5 3 29 - 15 29
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
9. Челси Заявка 17 7 5 5 32 - 21 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 17 7 2 8 20 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 24 22
14. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 17 2 8 7 21 - 28 14
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 0 2 15 8 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
3. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
4. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
2. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
3. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 января 2021, осталось 2 дня 17 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Шеффилд Юнайтед 20.4% (10)
    X 36.7% (18)
    Ньюкасл 42.9% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Ньюкасл
    2.49
    3.27
    3.18
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.25 3.05
    Бонус: 5 000 ₽ 2.49 3.22 3.16
    Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.10 3.00
      2.49 3.27 3.18

    Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.75 1.06 5.55 1.12 2.57 1.48 1.95 1.85 1.57 2.56 1.24 4.05 1.17 4.80 1.04 8.90 1.02 9.40
    7.30 1.07 5.70 1.14 2.60 1.49 1.99 1.88 1.71 2.21 1.55 2.55 1.23 4.00 1.18 4.80 1.05 8.70 1.04 9.40 1.01 16.50 0.00 17.00 0.00 24.00
    8.10 1.10 2.71 1.51 2.36 1.65 2.01 1.90 1.72 2.23 1.56 2.57 1.20 5.11
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.54 1.61 2.32 1.30 3.52 1.07 8.60 1.05 10.00
    1.59 2.35 1.27 3.60 1.07 8.60
    2.54 1.57 2.09 1.83 1.61 2.46 1.40 3.17
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.37 2.04 1.78 1.46 2.72 1.15 5.45 1.11 6.70
    2.02 1.74 1.47 2.65 1.14 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.03 1.73
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    20.4% (10)
    Ничья
    36.7% (18)
    Ньюкасл
    42.9% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    77.08% (37)
    Нет
    22.92% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.7% (17)
    1:2 Ньюкасл
    18.4% (9)
    0:1 Ньюкасл
    16.3% (8)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    14.3% (7)
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