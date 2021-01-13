Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Брайтон
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
33
Бёрн
Дэн
3
Уайт
Бен
24
Прёппер
Дэви
22
Тау
Перси
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
-
3 Уайт БенПолузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Тау ПерсиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Дженкс ТеддиПолузащитник
-
41 Сандерс МаксПолузащитник
-
54 Уир ДженсенПолузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Зачири АндиНападающий
-
9 Мопе НилНападающий
-
67 Reda Khadra
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|4
|0.27
|2.
|Марез Рияд
|4
|0.27
|3.
|Де Брёйне Кевин
|3 (2)
|0.2
|4.
|Фоден Фил
|3
|0.2
|5.
|Гюндоган Илкай
|3
|0.2
|6.
|Жезус Габриэль
|2
|0.13
|7.
|Торрес Ферран
|2
|0.13
|8.
|Уокер Кайл
|1
|0.07
|9.
|МендиБенжамен
|1
|0.07
|10.
|Аке Натан
|1
|0.07
|11.
|Канселу Жоау
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|6 (3)
|0.35
|2.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.12
|3.
|Коннолли Аарон
|2
|0.12
|4.
|Марч Соломон
|2
|0.12
|5.
|Уэлбек Данни
|2
|0.12
|6.
|Данк Льюис
|2
|0.12
|7.
|Троссар Леандро
|1
|0.06
|8.
|Лемпти Тарик
|1
|0.06
|9.
|Биссума Ив
|1
|0.06
|10.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.06
|11.
|Лаллана Адам
|0
|0
|12.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родри Эрнандес
|3
|0
|2.
|Аке Натан
|3
|0
|3.
|Канселу Жоау
|3
|0
|4.
|МендиБенжамен
|2
|0
|5.
|Диаш Рубен
|2
|0
|6.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|7.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|8.
|Уокер Кайл
|1
|0
|9.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|10.
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|11.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|12.
|Силва Бернарду
|1
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|14.
|Торрес Ферран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|5
|1
|2.
|Данк Льюис
|4
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|3
|0
|5.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|6.
|Уайт Бен
|2
|0
|7.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|8.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|9.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|10.
|Райан Мэтт
|1
|0
|11.
|Троссар Леандро
|1
|0
|12.
|Альсате Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|16.67% (4)
|41.67% (10)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|Брайтон
|20% (4)
|5% (1)
|15% (3)
|20% (4)
|10% (2)
|30% (6)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =5 -1Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл
Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон
Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 24
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|37 - 21
|33
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|31 - 21
|32
|4.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 15
|29
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|9.
|Челси
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 21
|26
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|23
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|30 - 33
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 29
|22
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|19 - 26
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|9 - 21
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|21 - 28
|14
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 39
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|9 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|3.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 11
|22
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Брайтон
Исход игры
Манчестер Сити
98.7% (151)
Ничья
0.7% (1)
Брайтон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.81% (90)
Меньше
39.19% (58)
Обе команды забьют
Да
25% (37)
Нет
75% (111)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
35.9% (55)
3:0 Манчестер Сити
29.4% (45)
3:1 Манчестер Сити
16.3% (25)
4:0 Манчестер Сити
5.9% (9)
2:1 Манчестер Сити
4.6% (7)
4:1 Манчестер Сити
2% (3)
1:0 Манчестер Сити
1.3% (2)
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