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Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Брайтон

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 4 0.27
2. Марез Рияд 4 0.27
3. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.2
4. Фоден Фил 3 0.2
5. Гюндоган Илкай 3 0.2
6. Жезус Габриэль 2 0.13
7. Торрес Ферран 2 0.13
8. Уокер Кайл 1 0.07
9. МендиБенжамен 1 0.07
10. Аке Натан 1 0.07
11. Канселу Жоау 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 6 (3) 0.35
2. Гросс Паскаль 2 (2) 0.12
3. Коннолли Аарон 2 0.12
4. Марч Соломон 2 0.12
5. Уэлбек Данни 2 0.12
6. Данк Льюис 2 0.12
7. Троссар Леандро 1 0.06
8. Лемпти Тарик 1 0.06
9. Биссума Ив 1 0.06
10. Макаллистер Алексис 1 0.06
11. Лаллана Адам 0 0
12. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 3 0
2. Аке Натан 3 0
3. Канселу Жоау 3 0
4. МендиБенжамен 2 0
5. Диаш Рубен 2 0
6. Фернандиньо Фернандо 1 0
7. Де Брёйне Кевин 1 0
8. Уокер Кайл 1 0
9. Стерлинг Рахим 1 0
10. Эдерсон Мораес 1 0
11. Лапорт Эмерик 1 0
12. Силва Бернарду 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 5 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Бёрн Дэн 3 0
5. Джаханбакш Алиреза 2 0
6. Уайт Бен 2 0
7. Гросс Паскаль 1 0
8. Уэбстер Адам 1 0
9. Вельтман Йоел 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 16.67% (4) 41.67% (10) 16.67% (4) 8.33% (2) 8.33% (2) 8.33% (2)
 Брайтон 20% (4) 5% (1) 15% (3) 20% (4) 10% (2) 30% (6)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл
Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон
Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
Брайтон 0:5 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Брайтон Кубок
Манчестер Сити 2:0 Брайтон Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Брайтон 2:2 Манчестер Сити Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 3 3 33 - 24 33
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
4. Манчестер Сити Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5. Эвертон Заявка 16 9 2 5 26 - 20 29
6. Тоттенхэм Заявка 16 8 5 3 29 - 15 29
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
9. Челси Заявка 17 7 5 5 32 - 21 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 17 7 2 8 20 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 24 22
14. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 17 2 8 7 21 - 28 14
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 0 2 15 8 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
3. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
4. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
2. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
3. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2021, осталось 2 дня 17 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Манчестер Сити 96.7% (59)
    X 3.3% (2)
    Брайтон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Брайтон
    1.23
    7.81
    17.13
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.23 6.50 12.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.19 7.20 15.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.19 7.80 16.75
      1.19 7.81 17.13

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.80 1.14 2.75 1.46 2.17 1.70 1.71 2.15 1.30 3.55 1.12 6.40
    5.25 1.12 4.45 1.18 2.64 1.46 2.11 1.73 1.72 2.25 1.39 3.00 1.28 3.54 1.11 5.70 1.08 6.20 1.01 10.50
    6.28 1.14 2.79 1.47 2.50 1.58 2.18 1.74 1.89 2.00 1.70 2.24 1.54 2.59 1.28 3.88 1.11 7.71
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.23 2.70 1.43 1.68 2.11 1.18 4.40
    4.05 1.24 2.75 1.45 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
    3.50 1.34 2.79 1.48 2.02 1.87 1.70 2.24 1.49 2.77
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.40 1.13 2.15 1.65 1.59 2.26 1.35 3.00
    5.55 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.58 2.38 1.35 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.13 1.67
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Брайтон

    Исход игры
    Манчестер Сити
    96.7% (59)
    Ничья
    3.3% (2)
    Брайтон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.54% (31)
    Меньше
    47.46% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    30.51% (18)
    Нет
    69.49% (41)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    42.6% (26)
    3:1 Манчестер Сити
    21.3% (13)
    3:0 Манчестер Сити
    18% (11)
    4:0 Манчестер Сити
    6.6% (4)
    2:1 Манчестер Сити
    4.9% (3)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
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