Бохум
1:1
Первый тайм: 34'
Стадион: Vonovia Ruhrstadion
Нюрнберг
0:1
29' ГолШаффлер Мануэль
1:1
31' ГолЦуль Роберт
29
Лайч
Максим
23
Теше
Роберт
32
Цуль
Роберт
28
Мюль
Лукас
14
Краусс
Том
17
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Граве ПаульВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Luis Hartwig
-
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Кноте НоэльЗащитник
- Защитник
-
11 Зреляк АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Беренс ХанноПолузащитник
-
-
43 Tim Latteier
-
Главный тренер: Robert Klauss
Ход матча
29'
0:1
31'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цоллер Симон
|8
|0.5
|2.
|Цуль Роберт
|8 (2)
|0.5
|3.
|Блум Данни
|3 (1)
|0.19
|4.
|Пантович Милош
|2
|0.13
|5.
|Айсфельд Томас
|2
|0.13
|6.
|Ганвула Сильвер
|1
|0.06
|7.
|Теше Роберт
|1
|0.06
|8.
|Данило Соарес
|1
|0.06
|9.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.06
|10.
|Новотны Сома
|1
|0.06
|11.
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|12.
|Бокхорн Эберт
|0
|0
|13.
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|14.
|Лайч Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шаффлер Мануэль
|7 (1)
|0.44
|2.
|Лохкемпер Феликс
|4
|0.25
|3.
|Хак Робин
|3
|0.19
|4.
|Кёпке Паскаль
|2
|0.13
|5.
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0.13
|6.
|Гайс Йоханнес
|1 (1)
|0.06
|7.
|Доведан Никола
|1
|0.06
|8.
|Сёренсен Асгер
|1
|0.06
|9.
|Мюль Лукас
|1
|0.06
|10.
|Хандверкер Тим
|1
|0.06
|11.
|Валентини Энрико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лосилья Антони
|6
|0
|2.
|Гамбоа Кристиан
|5
|0
|3.
|Блум Данни
|4
|0
|4.
|Данило Соарес
|4
|0
|5.
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|6.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|7.
|Лайч Максим
|2
|0
|8.
|Лабропулос Василис
|2
|0
|9.
|Чибсах Юссиф
|1
|0
|10.
|Цуль Роберт
|1
|0
|11.
|Айсфельд Томас
|1
|0
|12.
|Риман Мануэль
|1
|0
|13.
|Цоллер Симон
|1
|0
|14.
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|15.
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Доведан Никола
|4
|0
|2.
|Сёренсен Асгер
|4
|0
|3.
|Краусс Том
|4
|0
|4.
|Нюрнбергер Фабиан
|4
|0
|5.
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|6.
|Лохкемпер Феликс
|3
|0
|7.
|Хак Робин
|3
|0
|8.
|Валентини Энрико
|2
|0
|9.
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|10.
|Кёпке Паскаль
|1
|0
|11.
|Шаффлер Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бохум
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|33.33% (9)
|Нюрнберг
|31.82% (7)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Бохум Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ян 0:2 Бохум Бохум 2:1 Дармштадт Майнц 2:2 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм
Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 3:0 Падерборн Хольштайн Киль 3:1 Бохум Бохум 5:0 Фортуна Гамбург 1:3 Бохум Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум
Нюрнберг Последние 20 матчей: +7 =5 -8Нюрнберг 1:1 Гамбург Хайденхайм 2:0 Нюрнберг Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Хольштайн Киль 1:0 Нюрнберг
Нюрнберг 2:1 Вюрцбург Кикерс Падерборн 0:2 Нюрнберг Нюрнберг 2:3 Гройтер Фюрт Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Фортуна Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 2:3 Дармштадт Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Ян 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:1 Тюркючю Мюнхен Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Аугсбург
Последние игры между собой
Бохум: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 1
Нюрнберг: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 19
|30
|2.
|Бохум
|1:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 16
|30
|3.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 19
|30
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 14
|29
|5.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 20
|28
|6.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 17
|23
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|26 - 23
|22
|8.
|Оснабрюк
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 19
|22
|11.
|Падерборн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|12.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|27 - 27
|18
|14.
|Ян
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 22
|17
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 31
|14
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 32
|14
|17.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|20 - 28
|13
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|3.
|Бохум
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 6
|18
|4.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|5.
|Гамбург
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Падерборн
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|9.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|10.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|16.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|17.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|3.
|Оснабрюк
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|4.
|Гамбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|6.
|Бохум
|1:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|7.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|17 - 17
|10
|9.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|10.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|12.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Ян
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 17
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 20
|3
Победитель
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