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  2. Матчи
  3. Германия
Бохум
1:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Нюрнберг
0'
0:1
29' Гол
Шаффлер Мануэль
1:1
31' Гол
Цуль Роберт
34'
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
11
Бокхорн
Эберт
32
Цуль
Роберт
21
Хольтманн
Геррит
9
Цоллер
Симон
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
28
Мюль
Лукас
4
Сёренсен
Асгер
6
Хандверкер
Тим
5
Гайс
Йоханнес
14
Краусс
Том
8
Сингх
Сарприт
17
Хак
Робин
15
Нюрнбергер
Фабиан
9
Шаффлер
Мануэль
Бохум
4-2-3-1
Нюрнберг
4-2-3-1

Ход матча

29'
0:1
Шаффлер Мануэль
31'
Цуль Роберт
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоллер Симон 8 0.5
2. Цуль Роберт 8 (2) 0.5
3. Блум Данни 3 (1) 0.19
4. Пантович Милош 2 0.13
5. Айсфельд Томас 2 0.13
6. Ганвула Сильвер 1 0.06
7. Теше Роберт 1 0.06
8. Данило Соарес 1 0.06
9. Чибсах Юссиф 1 0.06
10. Новотны Сома 1 0.06
11. Хольтманн Геррит 0 0
12. Бокхорн Эберт 0 0
13. Гамбоа Кристиан 0 0
14. Лайч Максим 0 0
Нюрнберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шаффлер Мануэль 7 (1) 0.44
2. Лохкемпер Феликс 4 0.25
3. Хак Робин 3 0.19
4. Кёпке Паскаль 2 0.13
5. Нюрнбергер Фабиан 2 0.13
6. Гайс Йоханнес 1 (1) 0.06
7. Доведан Никола 1 0.06
8. Сёренсен Асгер 1 0.06
9. Мюль Лукас 1 0.06
10. Хандверкер Тим 1 0.06
11. Валентини Энрико 0 0

Карточки

Бохум
# Игрок      
1. Лосилья Антони 6 0
2. Гамбоа Кристиан 5 0
3. Блум Данни 4 0
4. Данило Соарес 4 0
5. Ганвула Сильвер 3 0
6. Хольтманн Геррит 1 1
7. Лайч Максим 2 0
8. Лабропулос Василис 2 0
9. Чибсах Юссиф 1 0
10. Цуль Роберт 1 0
11. Айсфельд Томас 1 0
12. Риман Мануэль 1 0
13. Цоллер Симон 1 0
14. Бокхорн Эберт 1 0
15. Белла-Котчап Армель 1 0
Нюрнберг
# Игрок      
1. Доведан Никола 4 0
2. Сёренсен Асгер 4 0
3. Краусс Том 4 0
4. Нюрнбергер Фабиан 4 0
5. Гайс Йоханнес 3 0
6. Лохкемпер Феликс 3 0
7. Хак Робин 3 0
8. Валентини Энрико 2 0
9. Шлойзенер Фабиан 1 0
10. Кёпке Паскаль 1 0
11. Шаффлер Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бохум 11.11% (3) 11.11% (3) 14.81% (4) 11.11% (3) 18.52% (5) 33.33% (9)
 Нюрнберг 31.82% (7) 9.09% (2) 27.27% (6) 9.09% (2) 9.09% (2) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Бохум Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ян 0:2 Бохум Бохум 2:1 Дармштадт Майнц 2:2 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм
Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 3:0 Падерборн Хольштайн Киль 3:1 Бохум Бохум 5:0 Фортуна Гамбург 1:3 Бохум Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум
Нюрнберг Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Нюрнберг 1:1 Гамбург Хайденхайм 2:0 Нюрнберг Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Хольштайн Киль 1:0 Нюрнберг
Нюрнберг 2:1 Вюрцбург Кикерс Падерборн 0:2 Нюрнберг Нюрнберг 2:3 Гройтер Фюрт Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Фортуна Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 2:3 Дармштадт Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Ян 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:1 Тюркючю Мюнхен Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Аугсбург

Последние игры между собой

Бохум: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 1
Нюрнберг: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 6
Нюрнберг 0:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:1 Нюрнберг Бундеслига 2 Бохум 0:0 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 3:1 Бохум Бундеслига 2
Нюрнберг 0:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 5:4 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 1:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:1 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 1:2 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Нюрнберг Бундеслига 2 Бохум 0:0 Нюрнберг Бундеслига Нюрнберг 0:1 Бохум Бундеслига Нюрнберг 1:1 Бохум Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 15 9 3 3 31 - 19 30
2. Бохум 1:1 Заявка 16 9 3 4 29 - 16 30
3. Фортуна 1:0 Заявка 16 9 3 4 22 - 19 30
4. Хольштайн Киль Заявка 15 8 5 2 24 - 14 29
5. Гройтер Фюрт Заявка 16 8 4 4 30 - 20 28
6. Ганновер 96 0:2 Заявка 16 7 2 7 21 - 17 23
7. Карлсруэ Заявка 15 7 1 7 26 - 23 22
8. Оснабрюк Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
9. Хайденхайм Заявка 15 6 4 5 19 - 20 22
10. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 16 6 4 6 24 - 19 22
11. Падерборн Заявка 16 6 4 6 21 - 19 22
12. Нюрнберг 1:1 Заявка 16 5 6 5 23 - 21 21
13. Дармштадт Заявка 15 5 3 7 27 - 27 18
14. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 22 17
15. Зандхаузен Заявка 15 4 2 9 16 - 31 14
16. Айнтрахт Бр Заявка 16 3 5 8 14 - 32 14
17. Санкт-Паули 2:0 Заявка 16 2 7 7 20 - 28 13
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 16 2 3 11 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна 1:0 Заявка 7 6 1 0 13 - 5 19
2. Хайденхайм Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
3. Бохум 1:1 Заявка 9 5 3 1 18 - 6 18
4. Ганновер 96 0:2 Заявка 8 5 1 2 15 - 6 16
5. Гамбург Заявка 8 5 1 2 18 - 9 16
6. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 8 4 2 2 14 - 8 14
7. Хольштайн Киль Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Падерборн Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
9. Нюрнберг 1:1 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
10. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Гройтер Фюрт Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12. Зандхаузен Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
13. Айнтрахт Бр Заявка 8 3 2 3 8 - 12 11
14. Карлсруэ Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
15. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
16. Оснабрюк Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
17. Санкт-Паули 2:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
2. Хольштайн Киль Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
3. Оснабрюк Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
4. Гамбург Заявка 7 4 2 1 13 - 10 14
5. Карлсруэ Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
6. Бохум 1:1 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
7. Фортуна 1:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
8. Дармштадт Заявка 8 3 1 4 17 - 17 10
9. Нюрнберг 1:1 Заявка 8 2 3 3 12 - 11 9
10. Падерборн Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9
11. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
12. Ганновер 96 0:2 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Санкт-Паули 2:0 Заявка 9 1 4 4 11 - 14 7
14. Ян Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Хайденхайм Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
17. Зандхаузен Заявка 7 1 0 6 4 - 17 3
18. Айнтрахт Бр Заявка 8 0 3 5 6 - 20 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Нюрнберг
2.19
3.48
4.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.35 4.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.19 3.35 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.48 3.82
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.00 3.65
  2.18 3.39 3.49

Самый высокий коэффициент на матч «Бохум» – «Нюрнберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бохум» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нюрнберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бохум» – «Нюрнберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.75 1.25 2.90 1.37 1.95 1.79 1.56 2.34 1.38 2.90 1.13 5.40
9.30 1.02 8.50 1.04 3.70 1.26 2.95 1.40 2.04 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.16 4.75 1.12 5.35 1.02 9.00
7.50 1.07 5.55 1.12 2.80 1.40 2.15 1.65 1.62 2.20 1.79 2.02 1.31 3.25 1.22 4.00 1.08 7.00 1.07 7.50 1.03 9.60 1.02 9.90 0.00 16.00
4.02 1.26 3.06 1.40 2.35 1.64 2.01 1.87 1.79 2.10 1.58 2.48 1.39 3.12 1.15 6.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.98 1.77 1.45 2.65 1.10 6.20
2.95 1.40 2.03 1.79 1.47 2.68 1.16 5.25 1.11 6.55
2.08 1.70 1.38 2.90 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00
3.13 1.39 2.57 1.54 2.02 1.86 1.62 2.38 1.44 2.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.21 1.77 1.98 1.21 4.10
4.05 1.24 2.88 1.42 1.79 2.02 1.31 3.45 1.22 4.25
2.80 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
3.15 1.33
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