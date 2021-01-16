Ганновер 96
0:2
Первый тайм: 35'
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
Санкт-Паули
0:1
2' ГолСаласар Родриго
0:2
10' ГолБургшталлер Гвидо
29' Желтая карточкаБеккер Финн
32' Желтая карточкаСулеймани Вальмир
21
Муроя
Сэй
15
Хюберс
Тимо
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kenan Kocak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
38 Флэк ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
2'
10'
29'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|8 (2)
|0.5
|2.
|Вайдандт Хендрик
|3
|0.19
|3.
|Твумаси Патрик
|2
|0.13
|4.
|Майна Линтон
|2
|0.13
|5.
|Харагути Генки
|1
|0.06
|6.
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.06
|7.
|Хульт Никлас
|1
|0.06
|8.
|Кайзер Доминик
|1
|0.06
|9.
|Муслия Флоран
|1
|0.06
|10.
|Башдаш Барыш
|0
|0
|11.
|Фалетт Симон
|0
|0
|12.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саласар Родриго
|4 (2)
|0.25
|2.
|Киере Даниэль-Кофи
|3
|0.19
|3.
|Диттген Макс
|3
|0.19
|4.
|Макиенок Симон
|2
|0.13
|5.
|Бенателли Рико
|2
|0.13
|6.
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0.06
|7.
|Бубалла Даниэль
|1
|0.06
|8.
|Мармуш Омар
|1
|0.06
|9.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.06
|10.
|Флэк Леон
|1
|0.06
|11.
|Дашнер Лукас
|0
|0
|12.
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайзер Доминик
|5
|0
|2.
|Франке Марсель
|4
|0
|3.
|Дукш Марвин
|3
|0
|4.
|Фалетт Симон
|1
|1
|5.
|Хульт Никлас
|2
|0
|6.
|Хюберс Тимо
|2
|0
|7.
|Бийол Яка
|2
|0
|8.
|Франц Майк
|1
|0
|9.
|Башдаш Барыш
|1
|0
|10.
|Твумаси Патрик
|1
|0
|11.
|Сулеймани Вальмир
|1
|0
|12.
|Харагути Генки
|1
|0
|13.
|Муроя Сэй
|1
|0
|14.
|Муслия Флоран
|1
|0
|15.
|Майна Линтон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ольссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Кнолль Марвин
|3
|1
|3.
|Авевор Кристофер
|4
|0
|4.
|Бенателли Рико
|3
|0
|5.
|Аремю Афииз
|3
|0
|6.
|Диттген Макс
|2
|0
|7.
|Бубалла Даниэль
|2
|0
|8.
|Пакарада Леарт
|2
|0
|9.
|Лоуренс Джеймс
|2
|0
|10.
|Беккер Финн
|2
|0
|11.
|Саласар Родриго
|2
|0
|12.
|Тащи Борис
|1
|0
|13.
|Джигала Адам
|1
|0
|14.
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|15.
|Бродерсен Свенд
|1
|0
|16.
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганновер 96
|10% (2)
|15% (3)
|5% (1)
|35% (7)
|15% (3)
|20% (4)
|Санкт-Паули
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|52.94% (9)
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +8 =3 -9Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96
Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +3 =7 -10Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Фортуна
Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 19
|30
|2.
|Бохум
|1:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 16
|30
|3.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 19
|30
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 14
|29
|5.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 20
|28
|6.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 17
|23
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|26 - 23
|22
|8.
|Оснабрюк
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 19
|22
|11.
|Падерборн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|12.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|27 - 27
|18
|14.
|Ян
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 22
|17
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 31
|14
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 32
|14
|17.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|20 - 28
|13
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|3.
|Бохум
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 6
|18
|4.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|5.
|Гамбург
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Падерборн
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|9.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|10.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|16.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|17.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|3.
|Оснабрюк
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|4.
|Гамбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|6.
|Бохум
|1:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|7.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|17 - 17
|10
|9.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|10.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|12.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Ян
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 17
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 20
|3
Победитель
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