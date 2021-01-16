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  3. Германия
Ганновер 96
0:2
Первый тайм: 35'

Стадион:
Санкт-Паули
0'
0:1
2' Гол
Саласар Родриго
0:2
10' Гол
Бургшталлер Гвидо
29' Желтая карточка
Беккер Финн
32' Желтая карточка
Сулеймани Вальмир
35'
31
Эссер
Михаэль
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
15
Хюберс
Тимо
3
Хульт
Никлас
27
Шиндлер
Кингсли
13
Кайзер
Доминик
6
Бийол
Яка
10
Харагути
Генки
19
Сулеймани
Вальмир
17
Дукш
Марвин
21
Dejan
Stoyanovich1
2
Ольссон
Себастьян
4
Цирайс
Филипп
15
Бубалла
Даниэль
23
Пакарада
Леарт
20
Беккер
Финн
26
Бенателли
Рико
17
Киере
Даниэль-Кофи
8
Саласар
Родриго
9
Бургшталлер
Гвидо
22
Мармуш
Омар
Ганновер 96
4-5-1
Санкт-Паули
4-4-2

Ход матча

2'
0:1
Саласар Родриго
(Бургшталлер Гвидо)
10'
0:2
Бургшталлер Гвидо
(Саласар Родриго)
29'
 
Беккер Финн
32'
Сулеймани Вальмир
 
33'
Муслия Флоран
Сулеймани Вальмир
 
33'
Вайдандт Хендрик
Шиндлер Кингсли
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 8 (2) 0.5
2. Вайдандт Хендрик 3 0.19
3. Твумаси Патрик 2 0.13
4. Майна Линтон 2 0.13
5. Харагути Генки 1 0.06
6. Сулеймани Вальмир 1 0.06
7. Хульт Никлас 1 0.06
8. Кайзер Доминик 1 0.06
9. Муслия Флоран 1 0.06
10. Башдаш Барыш 0 0
11. Фалетт Симон 0 0
12. Шиндлер Кингсли 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саласар Родриго 4 (2) 0.25
2. Киере Даниэль-Кофи 3 0.19
3. Диттген Макс 3 0.19
4. Макиенок Симон 2 0.13
5. Бенателли Рико 2 0.13
6. Бургшталлер Гвидо 1 0.06
7. Бубалла Даниэль 1 0.06
8. Мармуш Омар 1 0.06
9. Виекхофф Яннес 1 0.06
10. Флэк Леон 1 0.06
11. Дашнер Лукас 0 0
12. Цандер Лука-Милан 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Кайзер Доминик 5 0
2. Франке Марсель 4 0
3. Дукш Марвин 3 0
4. Фалетт Симон 1 1
5. Хульт Никлас 2 0
6. Хюберс Тимо 2 0
7. Бийол Яка 2 0
8. Франц Майк 1 0
9. Башдаш Барыш 1 0
10. Твумаси Патрик 1 0
11. Сулеймани Вальмир 1 0
12. Харагути Генки 1 0
13. Муроя Сэй 1 0
14. Муслия Флоран 1 0
15. Майна Линтон 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Ольссон Себастьян 5 0
2. Кнолль Марвин 3 1
3. Авевор Кристофер 4 0
4. Бенателли Рико 3 0
5. Аремю Афииз 3 0
6. Диттген Макс 2 0
7. Бубалла Даниэль 2 0
8. Пакарада Леарт 2 0
9. Лоуренс Джеймс 2 0
10. Беккер Финн 2 0
11. Саласар Родриго 2 0
12. Тащи Борис 1 0
13. Джигала Адам 1 0
14. Цандер Лука-Милан 1 0
15. Бродерсен Свенд 1 0
16. Киере Даниэль-Кофи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 10% (2) 15% (3) 5% (1) 35% (7) 15% (3) 20% (4)
 Санкт-Паули 5.88% (1) 11.76% (2) 5.88% (1) 17.65% (3) 5.88% (1) 52.94% (9)

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96
Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Фортуна
Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 1:4 Ганновер 96 Товарищеские матчи Ганновер 96 2:2 Санкт-Паули Товарищеские матчи Ганновер 96 2:2 Санкт-Паули Товарищеские матчи Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:1 Санкт-Паули Бундеслига Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 15 9 3 3 31 - 19 30
2. Бохум 1:1 Заявка 16 9 3 4 29 - 16 30
3. Фортуна 1:0 Заявка 16 9 3 4 22 - 19 30
4. Хольштайн Киль Заявка 15 8 5 2 24 - 14 29
5. Гройтер Фюрт Заявка 16 8 4 4 30 - 20 28
6. Ганновер 96 0:2 Заявка 16 7 2 7 21 - 17 23
7. Карлсруэ Заявка 15 7 1 7 26 - 23 22
8. Оснабрюк Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
9. Хайденхайм Заявка 15 6 4 5 19 - 20 22
10. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 16 6 4 6 24 - 19 22
11. Падерборн Заявка 16 6 4 6 21 - 19 22
12. Нюрнберг 1:1 Заявка 16 5 6 5 23 - 21 21
13. Дармштадт Заявка 15 5 3 7 27 - 27 18
14. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 22 17
15. Зандхаузен Заявка 15 4 2 9 16 - 31 14
16. Айнтрахт Бр Заявка 16 3 5 8 14 - 32 14
17. Санкт-Паули 2:0 Заявка 16 2 7 7 20 - 28 13
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 16 2 3 11 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна 1:0 Заявка 7 6 1 0 13 - 5 19
2. Хайденхайм Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
3. Бохум 1:1 Заявка 9 5 3 1 18 - 6 18
4. Ганновер 96 0:2 Заявка 8 5 1 2 15 - 6 16
5. Гамбург Заявка 8 5 1 2 18 - 9 16
6. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 8 4 2 2 14 - 8 14
7. Хольштайн Киль Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Падерборн Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
9. Нюрнберг 1:1 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
10. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Гройтер Фюрт Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12. Зандхаузен Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
13. Айнтрахт Бр Заявка 8 3 2 3 8 - 12 11
14. Карлсруэ Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
15. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
16. Оснабрюк Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
17. Санкт-Паули 2:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
2. Хольштайн Киль Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
3. Оснабрюк Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
4. Гамбург Заявка 7 4 2 1 13 - 10 14
5. Карлсруэ Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
6. Бохум 1:1 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
7. Фортуна 1:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
8. Дармштадт Заявка 8 3 1 4 17 - 17 10
9. Нюрнберг 1:1 Заявка 8 2 3 3 12 - 11 9
10. Падерборн Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9
11. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
12. Ганновер 96 0:2 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Санкт-Паули 2:0 Заявка 9 1 4 4 11 - 14 7
14. Ян Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Хайденхайм Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
17. Зандхаузен Заявка 7 1 0 6 4 - 17 3
18. Айнтрахт Бр Заявка 8 0 3 5 6 - 20 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Санкт-Паули
7.20
5.50
4.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.80 5.50 1.43
Бонус: 10 000 ₽ 1.67 3.80 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 4.10 4.55
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 6.00 1.20
  1.83 3.77 4.41

Самый высокий коэффициент на матч «Ганновер 96» – «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ганновер 96» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ганновер 96» – «Санкт-Паули», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.95 1.22 2.05 1.72 1.63 2.19 1.42 2.75 1.15 4.90
11.75 1.00 11.00 1.02 4.33 1.20 3.45 1.31 2.26 1.71 1.73 2.11 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.90
15.50 1.01 9.40 1.02 4.20 1.20 3.40 1.29 7.50 1.07 1.98 1.83 5.55 1.12 2.55 1.47 1.90 1.85 1.50 2.48 1.22 4.00 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.00
4.51 1.22 2.67 1.51 2.24 1.69 2.00 1.88 1.73 2.18 1.57 2.49 1.47 2.80 1.17 5.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.10 1.34 2.09 1.69 1.48 2.55 1.12 5.80
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
2.18 1.69 1.49 2.50 1.17 4.70 1.50 2.48 1.07 7.50 1.04 9.00 1.05 8.50 1.04 9.00
3.38 1.34 2.79 1.47 2.19 1.72 1.72 2.20 1.50 2.67 1.35 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.82 1.93 1.23 3.90
4.65 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
3.40 1.29 1.91 1.83 1.42 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.03
1.33 3.15
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
2.85 1.39
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