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  3. Германия
Эрцгебирге Ауэ
0:3
Конец матча

Стадион:
Фортуна
0'
0:1
24' Гол
Ковнацки Давид
34' Желтая карточка
Дансо Кевин
42' Желтая карточка
Клаус Феликс
62' Желтая карточка
Караман Кенан
74' Желтая карточка
Назаров Дмитрий II
0:2
82' Гол
Караман Кенан
0:3
89' Гол
Пледль Томас
90'+3
1
Меннель
Мартин
12
Брайткройц
Стив
26
Гонтер
Сёрен
6
Баллас
Флориан
24
Штраус
Джон-Патрик
5
Фандрих
Клеменс
17
Ризе
Филипп
11
Крюгер
Флориан
10
Назаров
Дмитрий
II
31
Цолински
Бен
37
Теструт
Паскаль
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
4
Дансо
Кевин
32
Крайнц
Лука
23
Аппелькамп
Синта
6
Моралес
Альфредо
15
Приб
Эдгар
27
Клаус
Феликс
9
Ковнацки
Давид
11
Караман
Кенан
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1
Фортуна
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теструт Паскаль 9 (1) 0.56
2. Крюгер Флориан 8 0.5
3. Цолински Бен 2 0.13
4. Штраус Джон-Патрик 1 0.06
5. Назаров Дмитрий II 1 0.06
6. Баумгарт Том 1 0.06
7. Цулехнер Филипп 1 0.06
8. Какуталуа Малкольм 1 0.06
9. Хоксхайдт Ян 0 0
10. Ризе Филипп 0 0
11. Брайткройц Стив 0 0
Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 6 (1) 0.38
2. Караман Кенан 5 0.31
3. Ковнацки Давид 3 0.19
4. Циммерман Маттиас 2 0.13
5. Петерсон Кристофер 2 0.13
6. Приб Эдгар 1 0.06
7. Пледль Томас 1 0.06
8. Крайнц Лука 1 0.06
9. Зоботка Марсель 1 0.06
10. Аппелькамп Синта 1 0.06
11. Бодзек Адам 0 0
12. Моралес Альфредо 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Штраус Джон-Патрик 3 1
2. Ризе Филипп 4 0
3. Цолински Бен 4 0
4. Риццуто Калоджеро 1 1
5. Баумгарт Том 1 1
6. Гнятич Огнен 2 0
7. Назаров Дмитрий II 2 0
8. Самсон Луис 2 0
9. Гонтер Сёрен 2 0
10. Фандрих Клеменс 1 0
11. Баллас Флориан 1 0
12. Крюгер Флориан 1 0
Фортуна
# Игрок      
1. Бодзек Адам 5 0
2. Петерсон Кристофер 2 1
3. Дансо Кевин 2 1
4. Моралес Альфредо 3 0
5. Ковнацки Давид 3 0
6. Циммерман Маттиас 1 1
7. Нана Ампома 1 1
8. Кастенмайер Флориан 1 1
9. Хеннингс Роувен 2 0
10. Хоффманн Андре 2 0
11. Караман Кенан 2 0
12. Пледль Томас 2 0
13. Боррьелло Брендон 2 0
14. Зоботка Марсель 2 0
15. Пётровски Якуб 2 0
16. Вольф Рафаэль 1 0
17. Приб Эдгар 1 0
18. Клаус Феликс 1 0
19. Хартерц Флориан 1 0
20. Кутрис Леонардо 1 0
21. Циммер Жан 1 0
22. Аппелькамп Синта 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 20.83% (5) 8.33% (2) 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 25% (6)
 Фортуна 13.04% (3) 13.04% (3) 4.35% (1) 17.39% (4) 4.35% (1) 47.83% (11)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ
Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Айнтрахт Бр 0:0 Фортуна Фортуна 2:1 Падерборн Рот-Вайсс Эссен 3:2 Фортуна Санкт-Паули 0:3 Фортуна
Фортуна 3:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:2 Фортуна Фортуна 3:2 Дармштадт Бохум 5:0 Фортуна Фортуна 1:0 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Фортуна Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Фортуна: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Кубок Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ 0:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 2:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 4:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:4 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Фортуна Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бохум Заявка 16 10 2 4 31 - 16 32
2. Гамбург Заявка 15 9 3 3 31 - 19 30
3. Фортуна Заявка 16 9 3 4 24 - 19 30
4. Хольштайн Киль Заявка 15 8 5 2 24 - 14 29
5. Гройтер Фюрт Заявка 16 8 4 4 30 - 20 28
6. Ганновер 96 Заявка 16 7 2 7 23 - 18 23
7. Карлсруэ Заявка 15 7 1 7 26 - 23 22
8. Оснабрюк Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
9. Хайденхайм Заявка 15 6 4 5 19 - 20 22
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 6 4 6 24 - 21 22
11. Падерборн Заявка 16 6 4 6 21 - 19 22
12. Нюрнберг Заявка 16 5 5 6 23 - 23 20
13. Дармштадт Заявка 15 5 3 7 27 - 27 18
14. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 22 17
15. Зандхаузен Заявка 15 4 2 9 16 - 31 14
16. Айнтрахт Бр Заявка 16 3 5 8 14 - 32 14
17. Санкт-Паули Заявка 16 2 7 7 21 - 30 13
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 16 2 3 11 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бохум Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
2. Фортуна Заявка 7 6 1 0 13 - 5 19
3. Хайденхайм Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
4. Ганновер 96 Заявка 8 5 1 2 17 - 7 16
5. Гамбург Заявка 8 5 1 2 18 - 9 16
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Хольштайн Киль Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Падерборн Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
9. Нюрнберг Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
10. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Гройтер Фюрт Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12. Зандхаузен Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
13. Айнтрахт Бр Заявка 8 3 2 3 8 - 12 11
14. Карлсруэ Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
15. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
16. Оснабрюк Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
17. Санкт-Паули Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
2. Хольштайн Киль Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
3. Оснабрюк Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
4. Гамбург Заявка 7 4 2 1 13 - 10 14
5. Карлсруэ Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
6. Бохум Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
7. Фортуна Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Дармштадт Заявка 8 3 1 4 17 - 17 10
9. Падерборн Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
11. Нюрнберг Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
12. Ганновер 96 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Санкт-Паули Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
14. Ян Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Хайденхайм Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
17. Зандхаузен Заявка 7 1 0 6 4 - 17 3
18. Айнтрахт Бр Заявка 8 0 3 5 6 - 20 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Ризе Филипп уходит с поля. Самсон Луис выходит вместо него
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Клаус Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Дансо Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Ковнацки Давид бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erzgebirgsstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.95 3.35 2.29
Бонус: 5 000 ₽ 3.24 3.42 2.24
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 5.25 1.17
  21.48 5.55 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Эрцгебирге Ауэ» – «Фортуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фортуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эрцгебирге Ауэ» – «Фортуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.60 1.26 2.80 1.40 1.90 1.84 1.52 2.44 1.35 3.00 1.12 5.60
8.70 1.03 7.80 1.06 3.40 1.30 2.59 1.50 1.87 2.03 1.45 2.75 1.30 3.40 1.12 5.70 1.08 6.15 1.00 11.25
8.50 1.05 6.50 1.09 1.85 1.90 1.23 3.90 2.17 1.69 1.12 5.55 1.70 2.15 1.15 5.00 1.11 5.80 1.01 12.60 1.05 8.50 1.01 10.00 1.01 11.00 0.00 16.50
1.69 2.24 1.41 3.01 1.14 6.18 1.50 2.69 1.36 3.29 1.63 2.36 1.39 3.14 1.25 4.19 1.12 7.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.92 1.82 1.42 2.70 1.10 6.40
2.91 1.41 1.90 1.90 1.43 2.83 1.13 6.10 1.09 7.30
2.20 1.62 1.42 2.75 1.20 4.20 1.04 9.00 1.02 11.00
3.09 1.40 2.54 1.55 1.99 1.88 1.61 2.41 1.43 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.74 2.02 1.20 4.20
3.85 1.26 2.59 1.50 1.67 2.20 1.28 3.68 1.18 4.95
2.65 1.44 1.68 2.10 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.10
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
3.25 1.31
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