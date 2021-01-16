Эрцгебирге Ауэ
0:3
Конец матча
Стадион: Erzgebirgsstadion
Фортуна
0:1
24' ГолКовнацки Давид
34' Желтая карточкаДансо Кевин
42' Желтая карточкаКлаус Феликс
62' Желтая карточкаКараман Кенан
74' Желтая карточкаНазаров Дмитрий II
0:2
82' ГолКараман Кенан
0:3
89' ГолПледль Томас
26
Гонтер
Сёрен
17
Ризе
Филипп
31
Цолински
Бен
32
Крайнц
Лука
15
Приб
Эдгар
27
Клаус
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Самсон ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
33 Гнятич ОгненПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Приб ЭдгарПолузащитник
-
27 Клаус ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
Ход матча
24'
34'
42'
62'
82'
0:2
89'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 8
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теструт Паскаль
|9 (1)
|0.56
|2.
|Крюгер Флориан
|8
|0.5
|3.
|Цолински Бен
|2
|0.13
|4.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.06
|5.
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.06
|6.
|Баумгарт Том
|1
|0.06
|7.
|Цулехнер Филипп
|1
|0.06
|8.
|Какуталуа Малкольм
|1
|0.06
|9.
|Хоксхайдт Ян
|0
|0
|10.
|Ризе Филипп
|0
|0
|11.
|Брайткройц Стив
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хеннингс Роувен
|6 (1)
|0.38
|2.
|Караман Кенан
|5
|0.31
|3.
|Ковнацки Давид
|3
|0.19
|4.
|Циммерман Маттиас
|2
|0.13
|5.
|Петерсон Кристофер
|2
|0.13
|6.
|Приб Эдгар
|1
|0.06
|7.
|Пледль Томас
|1
|0.06
|8.
|Крайнц Лука
|1
|0.06
|9.
|Зоботка Марсель
|1
|0.06
|10.
|Аппелькамп Синта
|1
|0.06
|11.
|Бодзек Адам
|0
|0
|12.
|Моралес Альфредо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штраус Джон-Патрик
|3
|1
|2.
|Ризе Филипп
|4
|0
|3.
|Цолински Бен
|4
|0
|4.
|Риццуто Калоджеро
|1
|1
|5.
|Баумгарт Том
|1
|1
|6.
|Гнятич Огнен
|2
|0
|7.
|Назаров Дмитрий II
|2
|0
|8.
|Самсон Луис
|2
|0
|9.
|Гонтер Сёрен
|2
|0
|10.
|Фандрих Клеменс
|1
|0
|11.
|Баллас Флориан
|1
|0
|12.
|Крюгер Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бодзек Адам
|5
|0
|2.
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|3.
|Дансо Кевин
|2
|1
|4.
|Моралес Альфредо
|3
|0
|5.
|Ковнацки Давид
|3
|0
|6.
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|7.
|Нана Ампома
|1
|1
|8.
|Кастенмайер Флориан
|1
|1
|9.
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|10.
|Хоффманн Андре
|2
|0
|11.
|Караман Кенан
|2
|0
|12.
|Пледль Томас
|2
|0
|13.
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|14.
|Зоботка Марсель
|2
|0
|15.
|Пётровски Якуб
|2
|0
|16.
|Вольф Рафаэль
|1
|0
|17.
|Приб Эдгар
|1
|0
|18.
|Клаус Феликс
|1
|0
|19.
|Хартерц Флориан
|1
|0
|20.
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|21.
|Циммер Жан
|1
|0
|22.
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эрцгебирге Ауэ
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|25% (6)
|Фортуна
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|47.83% (11)
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =4 -8Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ
Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =4 -6Айнтрахт Бр 0:0 Фортуна Фортуна 2:1 Падерборн Рот-Вайсс Эссен 3:2 Фортуна Санкт-Паули 0:3 Фортуна
Фортуна 3:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:2 Фортуна Фортуна 3:2 Дармштадт Бохум 5:0 Фортуна Фортуна 1:0 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Фортуна Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Фортуна: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Эрцгебирге Ауэ 0:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 2:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 4:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:4 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Фортуна Бундеслига 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бохум
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|31 - 16
|32
|2.
|Гамбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 19
|30
|3.
|Фортуна
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 19
|30
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 14
|29
|5.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 20
|28
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 18
|23
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|26 - 23
|22
|8.
|Оснабрюк
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 21
|22
|11.
|Падерборн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 23
|20
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|27 - 27
|18
|14.
|Ян
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 22
|17
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 31
|14
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 32
|14
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|21 - 30
|13
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бохум
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|2.
|Фортуна
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|4.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|5.
|Гамбург
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Падерборн
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|10.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|16.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|3.
|Оснабрюк
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|4.
|Гамбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|6.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|7.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|17 - 17
|10
|9.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|14.
|Ян
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 17
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 20
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эрцгебирге Ауэ» – «Фортуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фортуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эрцгебирге Ауэ» – «Фортуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров