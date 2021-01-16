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Вольфсбург
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
6
Отавио
Пауло
24
Шлагер
Ксавер
23
Гилавоги
Жошуа
20
Баку
Ридле
31
Герардт
Янник
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
1
Гулачи
Петер
4
Орбан
Вилли
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
22
Мукиэле
Норди
44
Кампль
Кевин
8
Хайдара
Амаду
3
Анхелиньо
Хосе
7
Забитцер
Марсель
25
Ольмо
Дани
10
Форсберг
Эмиль
Вольфсбург
4-2-3-1
РБ Лейпциг
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 10 (2) 0.67
2. Арнольд Максимилиан 2 0.13
3. Штеффен Ренато 2 0.13
4. Брекало Йосип 2 0.13
5. Баку Ридле 2 0.13
6. Филипп Максимилиан 1 0.07
7. Шлагер Ксавер 1 0.07
8. Брукс Джон 1 0.07
9. Бялек Бартош 1 0.07
10. Мехмеди Адмир 0 0
11. Руссийон Жером 0 0
12. Мбабу Кевин 0 0
13. Виктор Жоао II 0 0
14. Лакруа Максанс 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 4 0.27
2. Анхелиньо Хосе 4 0.27
3. Форсберг Эмиль 3 (1) 0.2
4. Забитцер Марсель 3 (3) 0.2
5. Ольмо Дани 2 0.13
6. Нкунку Кристофер 2 0.13
7. Хайдара Амаду 1 0.07
8. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.07
9. Орбан Вилли 1 0.07
10. Сорлот Александр 1 0.07
11. Юпамекано Део 1 0.07
12. Клюйверт Джастин 1 0.07
13. Конате Ибраима 1 0.07
14. Мукиэле Норди 0 0
15. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 4 1
2. Шлагер Ксавер 4 0
3. Брукс Джон 3 0
4. Штеффен Ренато 2 0
5. Вегхорст Ваут 2 0
6. Герардт Янник 2 0
7. Лакруа Максанс 2 0
8. Отавио Пауло 2 0
9. Гилавоги Жошуа 1 0
10. Филипп Максимилиан 1 0
11. Брекало Йосип 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 3 0
2. Юпамекано Део 3 0
3. Забитцер Марсель 2 0
4. Орбан Вилли 2 0
5. Нкунку Кристофер 2 0
6. Мукиэле Норди 2 0
7. Хальстенберг Марсель 1 0
8. Поульсен Юссуф 1 0
9. Сорлот Александр 1 0
10. Клостерманн Лукас 1 0
11. Хенрихс Бенджамин 1 0
12. Хи-Чан Хван 1 0
13. Адамс Тайлер 1 0
14. Ольмо Дани 1 0
15. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 18.18% (4) 36.36% (8) 9.09% (2) 9.09% (2) 4.55% (1) 22.73% (5)
 РБ Лейпциг 8% (2) 24% (6) 20% (5) 20% (5) 12% (3) 16% (4)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт
Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн
Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Товарищеские матчи Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Бундеслига Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Кубок РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Бундеслига
РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:2 Вольфсбург Кубок РБ Лейпциг 0:2 Вольфсбург Кубок РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
3. Байер Л Заявка 16 8 5 3 30 - 16 29
4. Боруссия Д Заявка 15 9 1 5 31 - 19 28
5. Унион Берлин Заявка 16 7 7 2 32 - 20 28
6. Вольфсбург Заявка 15 6 7 2 22 - 17 25
7. Боруссия М Заявка 15 6 6 3 28 - 24 24
8. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 28 - 24 23
9. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 8 2 25 - 23 23
10. Штуттгарт Заявка 15 5 6 4 30 - 22 21
11. Аугсбург Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
12. Герта Заявка 15 4 4 7 23 - 25 16
13. Хоффенхайм Заявка 15 4 3 8 22 - 30 15
14. Вердер Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
15. Арминия Заявка 15 4 1 10 10 - 24 13
16. Кёльн Заявка 15 2 5 8 13 - 27 11
17. Шальке 04 Заявка 15 1 4 10 12 - 39 7
18. Майнц Заявка 15 1 3 11 14 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
3. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
6. Боруссия Д Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
7. Байер Л Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
10. Арминия Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
13. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
17. Майнц Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Боруссия Д Заявка 8 5 1 2 15 - 9 16
4. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. РБ Лейпциг Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
8. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
9. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
11. Вердер Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта Заявка 8 2 2 4 13 - 13 8
14. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15. Вольфсбург Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
16. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
17. Майнц Заявка 7 1 1 5 8 - 18 4
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 16 тура Немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «Вольфсург» и «РБ Лейпциг». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 148
Вольфсбург 9.5% (14)
X 23% (34)
РБ Лейпциг 67.6% (100)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
РБ Лейпциг
4.02
3.94
2.07
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.60 1.95
Бонус: 10 000 ₽ 3.55 3.50 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 3.96 3.94 2.02
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.85 1.96
  4.02 3.94 1.92

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.00 1.25 2.03 1.80 1.61 2.33 1.41 2.90 1.15 5.40 1.05 10.00
12.00 1.00 11.00 1.02 3.70 1.22 2.95 1.40 2.20 1.83 1.55 2.45 1.36 3.04 1.14 4.95 1.10 5.55 1.01 10.00
12.50 1.01 9.90 1.03 4.00 1.25 3.25 1.38 2.14 1.82 1.88 1.95 1.68 2.40 1.42 2.95 1.20 4.70 1.12 5.00 1.03 8.70 1.04 9.30 0.00 15.50
4.21 1.26 3.19 1.40 2.41 1.63 2.04 1.88 1.81 2.09 1.60 2.46 1.52 2.69 1.41 3.09 1.17 5.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 2.02 1.74 1.46 2.60 1.11 6.00
3.45 1.31 2.26 1.64 1.48 2.65 1.18 4.85 1.12 6.45
2.15 1.70 1.49 2.70 1.16 5.30
3.22 1.39 2.65 1.53 2.08 1.84 1.66 2.34 1.47 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.79 1.96 1.22 4.00
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.30 3.52 1.20 4.60
3.10 1.33 1.82 1.93 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
1.62 2.21
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
2.95 1.37
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Прогнозы на матч Вольфсбург - РБ Лейпциг

Исход игры
Вольфсбург
9.5% (14)
Ничья
23% (34)
РБ Лейпциг
67.6% (100)
Тотал 2.5
Больше
69.18% (101)
Меньше
30.82% (45)
Обе команды забьют
Да
85.62% (125)
Нет
14.38% (21)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
50.7% (75)
1:1 Ничья
16.9% (25)
0:1 РБ Лейпциг
8.8% (13)
2:1 Вольфсбург
5.4% (8)
2:2 Ничья
5.4% (8)
1:3 РБ Лейпциг
4.1% (6)
1:0 Вольфсбург
2% (3)
2:3 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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