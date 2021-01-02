Вольфсбург
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Стадион: Фольксваген-Арена
РБ Лейпциг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|10 (2)
|0.67
|2.
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.13
|3.
|Штеффен Ренато
|2
|0.13
|4.
|Брекало Йосип
|2
|0.13
|5.
|Баку Ридле
|2
|0.13
|6.
|Филипп Максимилиан
|1
|0.07
|7.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.07
|8.
|Брукс Джон
|1
|0.07
|9.
|Бялек Бартош
|1
|0.07
|10.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|11.
|Руссийон Жером
|0
|0
|12.
|Мбабу Кевин
|0
|0
|13.
|Виктор Жоао II
|0
|0
|14.
|Лакруа Максанс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|4
|0.27
|2.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.27
|3.
|Форсберг Эмиль
|3 (1)
|0.2
|4.
|Забитцер Марсель
|3 (3)
|0.2
|5.
|Ольмо Дани
|2
|0.13
|6.
|Нкунку Кристофер
|2
|0.13
|7.
|Хайдара Амаду
|1
|0.07
|8.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.07
|9.
|Орбан Вилли
|1
|0.07
|10.
|Сорлот Александр
|1
|0.07
|11.
|Юпамекано Део
|1
|0.07
|12.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.07
|13.
|Конате Ибраима
|1
|0.07
|14.
|Мукиэле Норди
|0
|0
|15.
|Самарджич Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арнольд Максимилиан
|4
|1
|2.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|3.
|Брукс Джон
|3
|0
|4.
|Штеффен Ренато
|2
|0
|5.
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|6.
|Герардт Янник
|2
|0
|7.
|Лакруа Максанс
|2
|0
|8.
|Отавио Пауло
|2
|0
|9.
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|10.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|11.
|Брекало Йосип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|3
|0
|2.
|Юпамекано Део
|3
|0
|3.
|Забитцер Марсель
|2
|0
|4.
|Орбан Вилли
|2
|0
|5.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|6.
|Мукиэле Норди
|2
|0
|7.
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|8.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|9.
|Сорлот Александр
|1
|0
|10.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|11.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|12.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|13.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|14.
|Ольмо Дани
|1
|0
|15.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|18.18% (4)
|36.36% (8)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|РБ Лейпциг
|8% (2)
|24% (6)
|20% (5)
|20% (5)
|12% (3)
|16% (4)
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =8 -3Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт
Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн
Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:2 Вольфсбург Кубок РБ Лейпциг 0:2 Вольфсбург Кубок РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|46 - 24
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 15
|29
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|31 - 19
|28
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|22 - 17
|25
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 24
|24
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 24
|23
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 23
|23
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|30 - 22
|21
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|12.
|Герта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 25
|16
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 30
|15
|14.
|Вердер
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|15.
|Арминия
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|10 - 24
|13
|16.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 39
|7
|18.
|Майнц
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|28 - 10
|17
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|19 - 11
|13
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 10
|12
|7.
|Байер Л
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|10.
|Арминия
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|11.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|14.
|Вердер
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|4.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 13
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|16.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вольфсбург - РБ Лейпциг
Исход игры
Вольфсбург
7.8% (5)
Ничья
26.6% (17)
РБ Лейпциг
65.6% (42)
Тотал 2.5
Больше
70.97% (44)
Меньше
29.03% (18)
Обе команды забьют
Да
88.71% (55)
Нет
11.29% (7)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
51.6% (33)
1:1 Ничья
17.2% (11)
2:2 Ничья
7.8% (5)
0:1 РБ Лейпциг
4.7% (3)
2:1 Вольфсбург
4.7% (3)
1:3 РБ Лейпциг
3.1% (2)
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