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Кёльн
0:0
Конец матча

Стадион:
Герта
0'
45' Желтая карточка
Альдерете Омар
54' Желтая карточка
Дарида Владимир
63' Желтая карточка
Честич Сава-Арангел
77' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
90'+5
1
Хорн
Тимо
26
Честич
Сава-Арангел
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
19
Эхизибуэ
Кингсли
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
23
Хорн
Яннес
31
Вольф
Мариус
24
Дрекслер
Доминик
18
Дуда
Ондрей
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
5
Штарк
Никлас
14
Альдерете
Омар
17
Миттельштедт
Максимилиан
6
Дарида
Владимир
29
Тусар
Люка
8
Гендузи
Маттео
11
Лукебакио
Доди
9
Пёнтек
Кшиштоф
15
Кордоба
Джон
Кёльн
3-4-2-1
Герта
4-3-1-2

Ход матча

45'
 
Альдерете Омар
54'
 
Дарида Владимир
60'
 
Кунья Матеус
Лукебакио Доди
63'
Честич Сава-Арангел
 
69'
Эзкан Салих
Хектор Йонас
 
77'
Кцихос Рафаэль
 
78'
Модест Антони
Эхизибуэ Кингсли
 
79'
Якобс Исмаил
Хорн Яннес
 
86'
 
Нец Лука
Миттельштедт Максимилиан
86'
 
Редан Дайшон
Кордоба Джон
90'
Реджбекай Элвис
Дрекслер Доминик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скири Эйе 3 0.19
2. Дуда Ондрей 2 0.13
3. Реджбекай Элвис 2 0.13
4. Дрекслер Доминик 2 0.13
5. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.13
6. Тилманн Ян 1 0.06
7. Вольф Мариус 0 0
8. Эхизибуэ Кингсли 0 0
9. Эзкан Салих 0 0
10. Борнаув Себастьян 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 6 (2) 0.38
2. Пёнтек Кшиштоф 4 0.25
3. Кордоба Джон 4 0.25
4. Лукебакио Доди 3 0.19
5. Пекарик Петер 2 0.13
6. Гендузи Маттео 2 0.13
7. Нганкам Жессик 1 0.06
8. Дарида Владимир 0 0
9. Дилросун Джавайро 0 0
10. Миттельштедт Максимилиан 0 0
11. Леки Мэттью 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 4 1
2. Кцихос Рафаэль 3 0
3. Эхизибуэ Кингсли 3 0
4. Хорн Яннес 3 0
5. Соренсен Фредерик 2 0
6. Вольф Мариус 2 0
7. Хектор Йонас 2 0
8. Скири Эйе 2 0
9. Эзкан Салих 2 0
10. Реджбекай Элвис 2 0
11. Якобс Исмаил 2 0
12. Борнаув Себастьян 2 0
13. Модест Антони 1 0
14. Честич Сава-Арангел 1 0
Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 6 0
2. Пекарик Петер 3 0
3. Тусар Люка 3 0
4. Гендузи Маттео 3 0
5. Зефёйк Дейовайсио 1 1
6. Пёнтек Кшиштоф 2 0
7. Боята Дедрик 1 0
8. Дарида Владимир 1 0
9. Платтенхардт Марвин 1 0
10. Кордоба Джон 1 0
11. Штарк Никлас 1 0
12. Миттельштедт Максимилиан 1 0
13. Торунарига Джордан 1 0
14. Альдерете Омар 1 0
15. Нганкам Жессик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 0 25% (3)
 Герта 9.09% (2) 0 22.73% (5) 27.27% (6) 13.64% (3) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн
Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн
Герта Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц
Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Герта: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Герта 0:5 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:4 Герта Бундеслига Герта 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Герта Товарищеские матчи
Кёльн 0:2 Герта Бундеслига Герта 1:3 Кёльн Кубок Кёльн 4:2 Герта Бундеслига Герта 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Герта Бундеслига Герта 2:0 Кёльн Бундеслига Герта 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Герта Бундеслига Кёльн 1:2 Герта Бундеслига 2 Герта 1:1 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 1:0 Герта Бундеслига Герта 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Герта Бундеслига Герта 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Герта Бундеслига Герта 2:1 Кёльн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 16 9 5 2 28 - 14 32
3. Боруссия Д Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
4. Байер Л Заявка 16 8 5 3 30 - 16 29
5. Унион Берлин Заявка 16 7 7 2 32 - 20 28
6. Вольфсбург Заявка 16 6 8 2 24 - 19 26
7. Боруссия М Заявка 15 6 6 3 28 - 24 24
8. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 28 - 24 23
9. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 8 2 25 - 23 23
10. Штуттгарт Заявка 15 5 6 4 30 - 22 21
11. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 17 - 25 19
12. Вердер Заявка 16 4 6 6 19 - 24 18
13. Герта Заявка 16 4 5 7 23 - 25 17
14. Хоффенхайм Заявка 16 4 4 8 22 - 30 16
15. Арминия Заявка 16 4 2 10 10 - 24 14
16. Кёльн Заявка 16 2 6 8 13 - 27 12
17. Шальке 04 Заявка 15 1 4 10 12 - 39 7
18. Майнц Заявка 16 1 4 11 15 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
3. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
6. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
7. Байер Л Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
10. Арминия Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Боруссия Д Заявка 8 5 1 2 15 - 9 16
4. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
5. РБ Лейпциг Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
8. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
9. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
10. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Вердер Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
14. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15. Вольфсбург Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
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Прогнозы 148
Кёльн 23% (34)
X 39.9% (59)
Герта 37.2% (55)
Все прогнозы
2.31 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.40 1.50 4.40
Бонус: 10 000 ₽ 3.25 3.25 2.29
Бонус: 5 000 ₽ 3.22 3.28 2.46
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 1.15 9.50
  6.53 1.50 4.48

Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.07 3.30 1.34 2.48 1.55 1.77 2.07 1.29 3.60 1.10 7.20
7.50 1.05 6.50 1.08 2.99 1.37 2.31 1.61 1.75 2.20 1.36 3.12 1.25 3.78 1.08 6.60 1.06 6.85 1.01 10.50
1.15 5.30 1.24 4.00 1.14 5.55 1.01 15.00 1.91 1.95 1.01 15.00 1.72 2.12 1.01 15.00 1.01 15.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 13.50 1.01 12.00 0.00 21.00
1.59 2.43 1.36 3.29 1.93 1.96 1.58 2.48 1.41 3.00 1.34 3.37 1.43 2.94 1.73 2.18 1.27 3.96 1.54 2.64 1.21 4.68 1.10 8.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.77 1.98 1.36 2.95 1.08 7.00
2.62 1.49 1.77 2.05 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
1.65 2.22 1.13 5.80 1.07 8.40 1.08 7.77 1.05 9.50
1.37 3.20 1.21 4.72 1.50 2.68 1.33 3.43 1.38 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.55 1.48 1.63 2.19 1.16 4.80
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.94
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
3.70 1.25
Где смотреть матч Кёльн 0:0 Герта онлайн

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Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Герта

Исход игры
Кёльн
23% (34)
Ничья
39.9% (59)
Герта
37.2% (55)
Тотал 2.5
Больше
32.19% (47)
Меньше
67.81% (99)
Обе команды забьют
Да
69.18% (101)
Нет
30.82% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (55)
1:2 Герта
20.3% (30)
0:1 Герта
14.9% (22)
1:0 Кёльн
11.5% (17)
2:1 Кёльн
7.4% (11)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Герта
1.4% (2)
3:1 Кёльн
1.4% (2)
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