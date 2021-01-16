Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Prezero Arena
Арминия
37' Желтая карточкаЙон Марко
38
Пош
Штефан
15
Адамс
Касим
22
Фогт
Кевин
30
Йон
Марко
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
16
Кунце
Фабиан
10
Ябо
Рейнольд
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йон МаркоПолузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Суку СебиоПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Нойхаус Уве
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
37'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 4
-
4 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|8 (3)
|0.5
|2.
|Бебу Ила
|3
|0.19
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.13
|4.
|Сессеньон Райан
|2
|0.13
|5.
|Даббур Мунас
|2
|0.13
|6.
|Гриллич Флориан
|2
|0.13
|7.
|Адамян Саркис
|1
|0.06
|8.
|Гайгер Деннис
|1
|0.06
|9.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.06
|10.
|Руди Себастьян
|0
|0
|11.
|Фогт Кевин
|0
|0
|12.
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|13.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доан Рицу
|2
|0.13
|2.
|Клос Фабиан
|2
|0.13
|3.
|Шипплок Свен
|1
|0.06
|4.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.06
|5.
|Ябо Рейнольд
|1
|0.06
|6.
|Притль Мануэль
|1
|0.06
|7.
|Суку Себио
|1
|0.06
|8.
|Ортега Штефан
|0
|0
|9.
|Де Медина Натан
|0
|0
|10.
|Кордова Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|6
|1
|2.
|Гайгер Деннис
|4
|1
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|4.
|Фогт Кевин
|4
|0
|5.
|Гриллич Флориан
|2
|1
|6.
|Руди Себастьян
|2
|0
|7.
|Крамарич Андрей
|2
|0
|8.
|Гачинович Мийат
|2
|0
|9.
|Сессеньон Райан
|2
|0
|10.
|Сков Роберт
|0
|1
|11.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|12.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|13.
|Кадержабек Павел
|1
|0
|14.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|15.
|Акпогума Кевин
|1
|0
|16.
|Бебу Ила
|1
|0
|17.
|Богард Мелайро
|1
|0
|18.
|Йон Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шипплок Свен
|3
|0
|2.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|3.
|Бруннер Седрик
|3
|0
|4.
|Де Медина Натан
|3
|0
|5.
|Клос Фабиан
|2
|0
|6.
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|7.
|Кунце Фабиан
|2
|0
|8.
|Притль Мануэль
|1
|0
|9.
|Ортега Штефан
|1
|0
|10.
|Суку Себио
|1
|0
|11.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|12.
|Доан Рицу
|1
|0
|13.
|Хартель Марсель
|1
|0
|14.
|Пипер Амос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|Арминия
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =4 -9Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм
Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм
Арминия Последние 20 матчей: +5 =3 -12Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург
Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|46 - 24
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|1:2 Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|3.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|4.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|30 - 16
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|32 - 20
|28
|6.
|Вольфсбург
|2:1 Заявка
|16
|7
|7
|2
|24 - 18
|28
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 24
|24
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 24
|23
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 23
|23
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|30 - 22
|21
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 23
|20
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 25
|17
|13.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Вердер
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 24
|16
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|10 - 24
|14
|16.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 39
|7
|18.
|Майнц
|0:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|14 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|2:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 7
|20
|2.
|РБ Лейпциг
|1:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|3.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|28 - 10
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|7.
|Байер Л
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|10.
|Арминия
|0:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|11.
|Герта
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|14.
|Вердер
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|4.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|РБ Лейпциг
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|11.
|Вердер
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|13.
|Герта
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|14.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|15.
|Вольфсбург
|2:1 Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Арминия
Исход игры
Хоффенхайм
95.3% (141)
Ничья
4.7% (7)
Арминия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.74% (77)
Меньше
47.26% (69)
Обе команды забьют
Да
56.85% (83)
Нет
43.15% (63)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
43.2% (64)
1:0 Хоффенхайм
23.6% (35)
2:0 Хоффенхайм
18.9% (28)
3:1 Хоффенхайм
6.8% (10)
1:1 Ничья
4.1% (6)
4:1 Хоффенхайм
1.4% (2)
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