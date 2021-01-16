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  2. Матчи
  3. Германия
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Арминия
0'
37' Желтая карточка
Йон Марко
45'+1
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
15
Адамс
Касим
22
Фогт
Кевин
18
Самассеку
Диади
16
Руди
Себастьян
20
Гачинович
Мийат
27
Крамарич
Андрей
30
Йон
Марко
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Хоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
16
Кунце
Фабиан
8
Доан
Рицу
30
Хартель
Марсель
10
Ябо
Рейнольд
9
Клос
Фабиан
18
Кордова
Серхио
Хоффенхайм
3-1-4-2
Арминия
4-1-3-2

Ход матча

37'
Йон Марко
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 8 (3) 0.5
2. Бебу Ила 3 0.19
3. Баумгартнер Кристоф 2 0.13
4. Сессеньон Райан 2 0.13
5. Даббур Мунас 2 0.13
6. Гриллич Флориан 2 0.13
7. Адамян Саркис 1 0.06
8. Гайгер Деннис 1 0.06
9. Бисакшич Эрмин 1 0.06
10. Руди Себастьян 0 0
11. Фогт Кевин 0 0
12. Бельфодиль Исхак 0 0
13. Гачинович Мийат 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 2 0.13
2. Клос Фабиан 2 0.13
3. Шипплок Свен 1 0.06
4. Эдмундссон Йохан 1 0.06
5. Ябо Рейнольд 1 0.06
6. Притль Мануэль 1 0.06
7. Суку Себио 1 0.06
8. Ортега Штефан 0 0
9. Де Медина Натан 0 0
10. Кордова Серхио 0 0

Карточки

Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 6 1
2. Гайгер Деннис 4 1
3. Баумгартнер Кристоф 5 0
4. Фогт Кевин 4 0
5. Гриллич Флориан 2 1
6. Руди Себастьян 2 0
7. Крамарич Андрей 2 0
8. Гачинович Мийат 2 0
9. Сессеньон Райан 2 0
10. Сков Роберт 0 1
11. Бауманн Оливер 1 0
12. Нордтвейт Ховард 1 0
13. Кадержабек Павел 1 0
14. Бисакшич Эрмин 1 0
15. Акпогума Кевин 1 0
16. Бебу Ила 1 0
17. Богард Мелайро 1 0
18. Йон Марко 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Шипплок Свен 3 0
2. Ван дер Хорн Майк 3 0
3. Бруннер Седрик 3 0
4. Де Медина Натан 3 0
5. Клос Фабиан 2 0
6. Лукоки Андерсон 2 0
7. Кунце Фабиан 2 0
8. Притль Мануэль 1 0
9. Ортега Штефан 1 0
10. Суку Себио 1 0
11. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
12. Доан Рицу 1 0
13. Хартель Марсель 1 0
14. Пипер Амос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хоффенхайм 4.55% (1) 27.27% (6) 4.55% (1) 22.73% (5) 13.64% (3) 27.27% (6)
 Арминия 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм
Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм
Арминия Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург
Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Арминия 0:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:0 Арминия Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг 1:2 Заявка 16 9 4 3 27 - 14 31
3. Боруссия Д 0:0 Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
4. Байер Л Заявка 16 8 5 3 30 - 16 29
5. Унион Берлин Заявка 16 7 7 2 32 - 20 28
6. Вольфсбург 2:1 Заявка 16 7 7 2 24 - 18 28
7. Боруссия М Заявка 15 6 6 3 28 - 24 24
8. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 28 - 24 23
9. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 8 2 25 - 23 23
10. Штуттгарт Заявка 15 5 6 4 30 - 22 21
11. Аугсбург 0:0 Заявка 16 5 5 6 17 - 23 20
12. Герта 0:0 Заявка 16 4 5 7 23 - 25 17
13. Хоффенхайм 0:0 Заявка 16 4 4 8 22 - 30 16
14. Вердер 0:0 Заявка 16 3 7 6 17 - 24 16
15. Арминия 0:0 Заявка 16 4 2 10 10 - 24 14
16. Кёльн 0:0 Заявка 16 2 6 8 13 - 27 12
17. Шальке 04 Заявка 15 1 4 10 12 - 39 7
18. Майнц 0:0 Заявка 16 1 4 11 14 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург 2:1 Заявка 8 6 2 0 14 - 7 20
2. РБ Лейпциг 1:2 Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
3. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
6. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
7. Байер Л Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
10. Арминия 0:0 Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Герта 0:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Аугсбург 0:0 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
14. Вердер 0:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
17. Кёльн 0:0 Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц 0:0 Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Боруссия Д 0:0 Заявка 8 5 1 2 15 - 9 16
4. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. РБ Лейпциг 1:2 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Аугсбург 0:0 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
9. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
10. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
11. Вердер 0:0 Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
12. Кёльн 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта 0:0 Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
14. Хоффенхайм 0:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15. Вольфсбург 2:1 Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
16. Арминия 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц 0:0 Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Prezero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Хоффенхайм 95.3% (141)
X 4.7% (7)
Арминия 0% (0)
Все прогнозы
2.32 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Арминия
1.88
4.00
5.14
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.65 4.90
Бонус: 10 000 ₽ 1.71 4.00 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.94 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.25 4.70
  1.88 3.19 5.14

Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.50 1.21 2.24 1.66 1.77 2.06 1.50 2.60 1.20 4.70 1.07 8.60
10.75 1.01 9.80 1.03 4.10 1.22 3.32 1.33 2.20 1.75 1.70 2.15 1.45 2.67 1.21 4.05 1.17 4.65 1.04 7.90 1.05 7.50
7.00 1.09 5.55 1.14 2.65 1.47 1.97 1.82 1.55 2.45 2.06 1.81 1.25 3.90 1.71 2.14 1.19 4.60 1.06 8.80 1.05 9.50 1.05 8.80 1.04 9.50 1.01 14.00
6.99 1.12 3.14 1.39 2.43 1.60 2.09 1.80 1.74 2.17 1.53 2.60 1.41 3.03 1.79 2.09 1.57 2.48 1.65 2.37 1.13 6.59 1.13 6.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 2.23 1.61 1.53 2.40 1.13 5.40
3.20 1.35 2.17 1.69 1.53 2.50 1.19 4.75 1.14 5.95
1.75 2.05 1.18 4.75 1.10 6.80 1.17 4.60 1.12 6.10
1.48 2.75 1.27 3.89 1.84 2.04 1.53 2.61 1.38 3.18 1.24 4.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.90 1.84 1.26 3.60
4.55 1.19 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
3.40 1.30 1.90 1.84 1.42 2.70 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
2.95 1.35
Где смотреть матч Хоффенхайм 0:0 Арминия онлайн

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Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Арминия

Исход игры
Хоффенхайм
95.3% (141)
Ничья
4.7% (7)
Арминия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.74% (77)
Меньше
47.26% (69)
Обе команды забьют
Да
56.85% (83)
Нет
43.15% (63)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
43.2% (64)
1:0 Хоффенхайм
23.6% (35)
2:0 Хоффенхайм
18.9% (28)
3:1 Хоффенхайм
6.8% (10)
1:1 Ничья
4.1% (6)
4:1 Хоффенхайм
1.4% (2)
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